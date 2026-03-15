Résultat municipale 2026 à Campan (65710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Campan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Campan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Campan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre PUJO-MENJOUET
Alexandre PUJO-MENJOUET (15 élus) CAMPAN A VENIR 		645 100,00%
  • Alexandre PUJO-MENJOUET
  • Dominique BORGELLA-ADJUDANT
  • Etienne LAY
  • Aurore VILLE
  • Thibaut MAURIN
  • Sarah LAGUERRE
  • Sylvain SALIGOT
  • Mélissa PUJO-MENJOUET
  • Jean-François RABAUD
  • Viviane TORNÉ
  • David LAFFAILLE
  • Marie VIDAL
  • Stephen GAYE-METOU
  • Sarah GRANDSIMON
  • David MAPPA
Delphine GIRARDEAU
Delphine GIRARDEAU ENSEMBLE POUR UNE VALLÉE CAMPANOISE HEUREUSE 		0 0,00%
Participation au scrutin Campan
Taux de participation 72,20%
Taux d'abstention 27,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 29,36%
Nombre de votants 940

Source : ministère de l’Intérieur

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