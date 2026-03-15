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19:19 - Campan : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Campan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 264 habitants répartis dans 2 160 logements, ce village présente une densité de 13 habitants/km². Ses 163 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 10,60% des résidents sont des enfants, et 35,21% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 54,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1108,88 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Campan, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quelle est la place du RN à Campan ? Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière campagne municipale à Campan il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 12,77% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 28,91% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 8,56% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Campan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 21,99% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 24,20% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 36,76% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Campan aux dernières élections ? En ce jour de municipale à Campan, la participation sera suivie à la loupe. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 65,96 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut. 932 votants s'étaient alors manifestés alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 79,32 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,53 % des électeurs (soit environ 742 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,49 %, bien au-delà des 57,70 % enregistrés en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Campan Sylvie Ferrer (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Campan en 2024 avec 34,68%. Jean-Bernard Sempastous (Divers) terminait à la deuxième place avec 27,31%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sylvie Ferrer culminant à 63,24% des suffrages exprimés localement. Les Européennes précédemment à Campan avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,99%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,99% des votes. L'orientation des électeurs de Campan a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Campan ? Globalement, le paysage électoral fait de Campan un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Campan voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 29,92% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 23,95%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,09% pour Emmanuel Macron, contre 28,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Campan portaient leur choix sur Jean-Bernard Sempastous (Ensemble !) avec 28,27% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Sylvie Ferrer (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,10% des voix.

12:58 - Impôts à Campan : un enjeu central pour 2026 Du côté de la fiscalité de Campan, la somme moyenne acquittée par ménage imposable a atteint environ 1 558 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 696 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à près de 34,44 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 254 250 € en 2024. Un produit qui est loin des 290 300 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 10,69 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Campan Lors des municipales de 2020 à Campan, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Alexandre Pujo-Menjouet a devancé tous ses adversaires en obtenant 40,53% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Gérard Ara a rassemblé 317 votes (35,10%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Pierre Brau-Nogué, s'adjugeant 24,36% des voix. Ce premier verdict plutôt serré débouchait sur de nombreuses interrogations en vue du second tour. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Alexandre Pujo-Menjouet l'a finalement emporté avec 51,25% des voix, face à Gérard Ara avec 48,75% des votants. Comme le laissait augurer le premier tour, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'aux derniers instants. En dépit du fait que Gérard Ara a gagné le pari des ralliements en ajoutant 151 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.