Résultat de l'élection municipale 2026 à Camps-la-Source : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Camps-la-Source [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Camps-la-Source sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Camps-la-Source.
L'actu des élections municipales 2026 à Camps-la-Source
11:46 - Sophie Martin, Jean-Michel Huguet et Philippe Lecardinal forment le trio de tête à Camps-la-Source
Pour le lancement des municipales à Camps-la-Source, le rendez-vous a mobilisé 64,82 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Sophie Martin qui a pris la tête en s'adjugeant 40,55 % des voix. Derrière, Jean-Michel Huguet est arrivé en deuxième position avec 32,90 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Lecardinal a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Camps-la-Source
Le deuxième tour des élections municipales à Camps-la-Source a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Huguet
Divers
S'UNIR POUR CAMPS LA SOURCE
|
|
Sophie Martin
Divers
CAMPS AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Camps-la-Source
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie MARTIN (Ballotage) CAMPS AUTREMENT
|440
|40,55%
|Jean-Michel HUGUET (Ballotage) S'UNIR POUR CAMPS LA SOURCE
|357
|32,90%
|Philippe LECARDINAL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR CAMPS LA SOURCE
|288
|26,54%
|Participation au scrutin
|Camps-la-Source
|Taux de participation
|64,82%
|Taux d'abstention
|35,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|1 111
Source : ministère de l’Intérieur
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