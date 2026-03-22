Résultat de l'élection municipale 2026 à Camps-la-Source : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Camps-la-Source

Le deuxième tour des élections municipales à Camps-la-Source a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Huguet
Jean-Michel Huguet Divers
S'UNIR POUR CAMPS LA SOURCE
  • Jean-Michel Huguet
  • Mireille Marfaing
  • Cédric Grimaud
  • Genevieve Ferrante
  • Michel Sanguignol
  • Amandine Agius
  • Philippe Lecardinal
  • Laure Brot
  • Philippe Solera
  • Kamerone Brandalac
  • Dominique Nobecourt
  • Evelyne Debosse
  • Thierry Roy
  • Corinne Riboulet
  • Timothee Bailly
  • Elisabeth Portal
  • Lucien Zorko
  • Marie-Christine Perez
  • Christian Dumortiez
  • Denyse Junquet
  • François Calen
Sophie Martin
Sophie Martin Divers
CAMPS AUTREMENT
  • Sophie Martin
  • Didier Renault
  • Marion Flachon
  • Pascal Hauvuy
  • Maryline Capi
  • Jean-Yves Colombat
  • Amandine Roquebrun
  • Jean-Luc Mouget
  • Joelle Falco
  • Richard Desurmont
  • Marie Annick Mistre
  • Michaël Haudan
  • Ludivine Gruet
  • Jean-François Cros
  • Liliane Penalver
  • Justin Brenguier
  • Ariane Scala
  • Jacques Martin
  • Claudia Colin
  • Olivier Bernaud
  • Lola Nicolas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Camps-la-Source

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie MARTIN
Sophie MARTIN (Ballotage) CAMPS AUTREMENT 		440 40,55%
Jean-Michel HUGUET
Jean-Michel HUGUET (Ballotage) S'UNIR POUR CAMPS LA SOURCE 		357 32,90%
Philippe LECARDINAL
Philippe LECARDINAL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR CAMPS LA SOURCE 		288 26,54%
Participation au scrutin Camps-la-Source
Taux de participation 64,82%
Taux d'abstention 35,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 111

Source : ministère de l’Intérieur

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