Résultat de l'élection municipale 2026 à Canet-en-Roussillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Canet-en-Roussillon

Tête de listeListe
Nadine Pons
Nadine Pons Liste d'union à gauche
LA GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE POUR CANET
  • Nadine Pons
  • Simon Broucke
  • Michelle Marti-Kérambellec
  • Bastien Grand
  • Ainhoa Ichaso-Grand
  • Grégory Rebeyrotte
  • Catherine Hebant
  • Georges Sentis
  • Edwige Gozlan
  • Alain Levrault
  • Ginette Graule
  • Eric Grand
  • Genevieve Imbert
  • Matthieu Lorin
  • Christine Palomares
  • Michel Balat
  • Danielle Castellanos
  • Jean-Luc Imbert
  • Marie-Pierre Saint-Amans
  • Serge Ichaso
  • Joëlle Martinez
  • Ahmed Tahir
  • Pascale Ichaso
  • José Ichaso
  • Isabelle Courtois
  • Laurent Riou
  • Julie Broucke
  • Olav Apelt
  • Elisabeth Machetta
  • Stéphane Larcan
  • Aimée Esteban
  • Jean-François Le Bitoux
  • Denise Soladie
  • Denis Elbaz
  • Martine Delolmo
Stéphane Loda
Stéphane Loda Liste divers droite
CONTINUONS ENSEMBLE !
  • Stéphane Loda
  • Karine Pierson
  • Marc Benassis
  • Fatima Bensaïdane
  • David Bret
  • Catherine Wanschoor
  • Pierre Mérico
  • Sylvie Samtmann
  • Philippe Piquet
  • Christine Bonet
  • Stéphane Mouliné
  • Alexandra Maillochaud
  • Jean-Marie Portes
  • Christine Davesne
  • Jean Serre
  • Christine Rodriguez
  • Julien Arpaillange
  • Catherine Gay
  • Paul Parent
  • Véronique Mariot
  • Cédric Laurens
  • Marion Carbonnet
  • Jean-Charles Boissont
  • Jelena Novcic
  • Max Tibac
  • Noa Marlic
  • Jérémy Bobé
  • Magali Demelin
  • Frédéric Astor
  • Carole Chaix
  • Thierry Gorrias
  • Carla Das Neves
  • Emmanuel de Casas
  • Carine Taberné
  • Mathias Montgaillard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Loda
Stéphane Loda (29 élus) Canet ensemble 2020 		3 562 67,37%
  • Stéphane Loda
  • Armande Barrere
  • Marc Benassis
  • Catherine Mendez Gay
  • Jean Serré
  • Catherine Wanschoor
  • Michel Saut
  • Karine Pierson
  • Pierre Merico
  • Christine Bonet
  • Serge Alberny
  • Alexandra Maillochaud
  • Jean-Marie Portes
  • Sylvie Samtmann
  • David Bret
  • Fatima Bensaidane
  • Max Tibac
  • Laure-Anne Teule
  • Philippe Piquet
  • Magali Demelin
  • Jean-Charles Boissont
  • Véronique Mariot
  • Cédric Laurens
  • Christine Rodriguez
  • Paul Parent
  • Marion Carbonnet
  • Jean-Philippe Marti
  • Carole Chaix
  • Julien Arpaillange
Jean-Marie Palma
Jean-Marie Palma (2 élus) Canet plus en roussillon jean-marie palma 		812 15,35%
  • Jean-Marie Palma
  • Katia Lucas Dublanche
Sébastien Regnier
Sébastien Regnier (1 élu) Mieux vivre a canet 2020 		470 8,88%
  • Sébastien Regnier
Nadine Pons
Nadine Pons (1 élu) La gauche écologiste et solidaire pour canet 		443 8,37%
  • Nadine Pons
Participation au scrutin Canet-en-Roussillon
Taux de participation 45,07%
Taux d'abstention 54,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 430

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Dupont
Bernard Dupont (28 élus) Canet tous ensemble 		4 889 66,31%
  • Bernard Dupont
  • Viviane Sallares
  • Francis Clique
  • Catherine Gay
  • René Roudieres
  • Gisèle Gayraud
  • Michel Saut
  • Armande Barrere
  • Jean Serre
  • Catherine Wanschoor
  • Pierre Merico
  • Marguerite Arenas
  • Jean-Marie Portes
  • Christine Bonet
  • David Bret
  • Alexandra Maillochaud
  • Bruno Canet
  • Emmanuelle Garbani De Lacvivier
  • Cédric Laurens
  • Brigitte Quesada
  • Marc Benassis
  • Carole Chaix
  • Jean-Luc Hubert
  • Carole Freu
  • Serge Alberny
  • Patricia Badet-Aleveque
  • Max Tibac
  • Johana Geng
Jean-Pierre Cevaer-Visonneau
Jean-Pierre Cevaer-Visonneau (3 élus) Canet bleue marine 		1 532 20,78%
  • Jean-Pierre Cevaer-Visonneau
  • Lucie Pastor
  • Gérard Vidaller
Nadine Pons
Nadine Pons (2 élus) La gauche unie pour canet 		951 12,90%
  • Nadine Pons
  • Georges Sentis
Participation au scrutin Canet-en-Roussillon
Taux de participation 69,32%
Taux d'abstention 30,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Nombre de votants 7 562

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