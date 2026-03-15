Résultat de l'élection municipale 2026 à Canet-en-Roussillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Canet-en-Roussillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Canet-en-Roussillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Canet-en-Roussillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Canet-en-Roussillon
12:06 - Premier tour des municipales à Canet-en-Roussillon : horaires des bureaux de vote
Les 13 bureaux de vote de la ville de Canet-en-Roussillon sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Canet-en-Roussillon
|Tête de listeListe
|
Nadine Pons
Liste d'union à gauche
LA GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE POUR CANET
|
|
Stéphane Loda
Liste divers droite
CONTINUONS ENSEMBLE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Loda (29 élus) Canet ensemble 2020
|3 562
|67,37%
|
|Jean-Marie Palma (2 élus) Canet plus en roussillon jean-marie palma
|812
|15,35%
|
|Sébastien Regnier (1 élu) Mieux vivre a canet 2020
|470
|8,88%
|
|Nadine Pons (1 élu) La gauche écologiste et solidaire pour canet
|443
|8,37%
|
|Participation au scrutin
|Canet-en-Roussillon
|Taux de participation
|45,07%
|Taux d'abstention
|54,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 430
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Dupont (28 élus) Canet tous ensemble
|4 889
|66,31%
|
|Jean-Pierre Cevaer-Visonneau (3 élus) Canet bleue marine
|1 532
|20,78%
|
|Nadine Pons (2 élus) La gauche unie pour canet
|951
|12,90%
|
|Participation au scrutin
|Canet-en-Roussillon
|Taux de participation
|69,32%
|Taux d'abstention
|30,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Nombre de votants
|7 562
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