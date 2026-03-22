Résultat de l'élection municipale 2026 à Canohès : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Canohès

Le deuxième tour des élections municipales à Canohès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carla Muti
Carla Muti Liste du Rassemblement National
RENOUVEAU POUR CAHOHES
  • Carla Muti
  • Rémi Viegas de Sousa
  • Nathalie Gaya
  • Jean-Louis Mele
  • Sylvia Muti
  • Patrice Guanter
  • Jade Castillo
  • Michel Denjean
  • Katia Vallecillo
  • Frédéric Joly
  • Geneviève Lacoste
  • Pierre de Torres
  • Françoise Aristide
  • Patrick Prost
  • Murielle Langonné
  • Patrick Trescartes
  • Ana Maria Vares Y de Batlle
  • Hervé Dauchy
  • Léa Clos
  • Nicolas Sanchez
  • Chantal Leval
  • Georges Marill
  • Martine Lisanti
  • Philippe Ribeiro
  • Ghislaine Gachet
  • Farouk Bouhadjar
  • Janine Thomassin
  • Rafaël Hierrezuelo
  • Anne-Marie Fernandez
  • Etienne Urios
Denis Fourcade
Denis Fourcade Liste divers droite
PASSIONNEMENT CANOHES AVEC DENIS FOURCADE
  • Denis Fourcade
  • Josiane Ruel
  • Benjamin Dunyach
  • Fanny Miret
  • Jean-Luc Serres
  • Sarah Chanteloup
  • Stéphane Bantoure
  • Anna Lerud
  • Alain Langlais
  • Aude Escriva
  • Guy Le Rochais
  • Marie-Paule Fiore
  • Mikael Blandigneres
  • Georgette Ximenes
  • Vincent Rota
  • Valérie Durand
  • Alain Laguerre
  • Alice Dagouret
  • Jean-Louis Quintana
  • Chantal Llenas
  • Jérémy Salamana
  • Fabienne Gelade
  • Jean-Pierre Vinet
  • Virginie Caignon
  • Joao de Jesus
  • Sandrine Van Den Hauwe
  • Marc Bongiovani
  • Christelle Poimboeuf-Mahieu
  • Jean-Claude Margerin
  • Bruyère Minne
  • Cédric Soler
Gilles Trilles
Gilles Trilles Liste divers gauche
VIVONS CANOHES
  • Gilles Trilles
  • Florence Escuder-Sanchez
  • Vincent Copin
  • Silvy Castel
  • Gilles Wattebled
  • Laurence Copin
  • Juan-Luis Franco
  • Magali Lacroix
  • Brice Leon
  • Elisabeth Conedera
  • Ludovic Semur
  • Valérie Casanova
  • Florent Petit
  • Aurélie Stefani
  • Didier Kiesele
  • Jennifer Honore
  • Pierre Alquier
  • Stéphanie Bofill
  • Rémy Jacomy
  • Carine Bürgi
  • Jean-Claude Godard
  • Peggy Fourcade
  • Nicolas Martinez
  • Maria Rundek
  • Elio Neyt
  • Elisabeth Maqueda
  • Romain Diumenge
  • Christine Sanchez
  • Franck Gein
  • Nicole Sageloly
  • Daniel Lourenço

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Canohès

Tête de listeListe Voix % des voix
Carla MUTI
Carla MUTI (Ballotage) RENOUVEAU POUR CAHOHES 		1 118 30,72%
Denis FOURCADE
Denis FOURCADE (Ballotage) PASSIONNEMENT CANOHES AVEC DENIS FOURCADE 		1 016 27,92%
Gilles TRILLES
Gilles TRILLES (Ballotage) VIVONS CANOHES 		974 26,77%
Jean-Marc PALMA
Jean-Marc PALMA CANOHES D'ABORD 		266 7,31%
Christophe CLIMACO
Christophe CLIMACO COLLECTIF CANOUHARD DE GAUCHE L'HUMAIN AU COEUR DE CANOHES 		265 7,28%
Participation au scrutin Canohès
Taux de participation 69,70%
Taux d'abstention 30,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 710

Source : ministère de l’Intérieur

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