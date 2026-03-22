Résultat de l'élection municipale 2026 à Canohès : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Canohès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Canohès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Canohès.
L'actu des élections municipales 2026 à Canohès
11:44 - Résultat incertain entre Carla Muti et Denis Fourcade
Les élections municipales 2026 à Canohès ont vu Carla Muti (Rassemblement National) arriver en tête dimanche dernier avec 30,72 % des votes. Denis Fourcade (Divers droite) s'est classé deuxième avec 27,92 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Trilles, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Jean-Marc Palma, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 7,31 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. À noter que pour ce premier tour à Canohès, le vote a vu 69,70 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Canohès
Le deuxième tour des élections municipales à Canohès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carla Muti
Liste du Rassemblement National
RENOUVEAU POUR CAHOHES
|
|
Denis Fourcade
Liste divers droite
PASSIONNEMENT CANOHES AVEC DENIS FOURCADE
|
|
Gilles Trilles
Liste divers gauche
VIVONS CANOHES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Canohès
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carla MUTI (Ballotage) RENOUVEAU POUR CAHOHES
|1 118
|30,72%
|Denis FOURCADE (Ballotage) PASSIONNEMENT CANOHES AVEC DENIS FOURCADE
|1 016
|27,92%
|Gilles TRILLES (Ballotage) VIVONS CANOHES
|974
|26,77%
|Jean-Marc PALMA CANOHES D'ABORD
|266
|7,31%
|Christophe CLIMACO COLLECTIF CANOUHARD DE GAUCHE L'HUMAIN AU COEUR DE CANOHES
|265
|7,28%
|Participation au scrutin
|Canohès
|Taux de participation
|69,70%
|Taux d'abstention
|30,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|3 710
Source : ministère de l’Intérieur
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