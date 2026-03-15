Résultat de l'élection municipale 2026 à Canteleu : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Canteleu [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Canteleu sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Canteleu.
L'actu des élections municipales 2026 à Canteleu
12:09 - Jusqu'à quelle heure voter à Canteleu ?
Ce dimanche 15 mars, les 8 152 votants de Canteleu sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des candidats aux municipales à Canteleu. Les 12 bureaux de vote de la commune de Canteleu seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. La parution des résultats à Canteleu commencera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Canteleu
|Tête de listeListe
|
Loïc Lavaud
Liste divers droite
CANTELEU UNIE ET CONQUERANTE
|
|
Tom Delahaye
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CANTELEU
|
|
Souad Takhtoukh
Liste d'extrême-gauche
CANTELEU SE LEVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mélanie Boulanger (33 élus) Des actes pour canteleu
|1 943
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Canteleu
|Taux de participation
|25,92%
|Taux d'abstention
|74,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 271
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mélanie Boulanger (26 élus) Canteleu avance
|2 799
|54,70%
|
|Romain Queruel (3 élus) Canteleu bleu marine
|1 051
|20,53%
|
|Karim Hadef (2 élus) Canteleu avec vous, pres de vous
|684
|13,36%
|
|Frank Prouhet (2 élus) Canteleu a gauche vraiment
|583
|11,39%
|
|Participation au scrutin
|Canteleu
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Nombre de votants
|5 306
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