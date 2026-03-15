Résultat de l'élection municipale 2026 à Canteleu : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Canteleu

Tête de listeListe
Loïc Lavaud
Loïc Lavaud Liste divers droite
CANTELEU UNIE ET CONQUERANTE
  • Loïc Lavaud
  • Celine Cailly
  • Radouane Moudni
  • Gaïna Goma-Moukietou
  • Allan Labreux
  • Audrey Prevel
  • Anthony Jean-Marc Roger Petit
  • Barbara Liliane Delbet
  • Christophe Francis Philippe Henri
  • Amelie Samson
  • Stephane René Ridel
  • Virginie Querite
  • Alain Bernard Marcel Pouliquen
  • Ileana Petit--Denis
  • Thomas Chaumeton
  • Ingrid Catherine Marguerite Lebourg
  • Michel Raymond Paul Henri Le Merrer
  • Noura Fakkake
  • Remy Louis Lepicier
  • Marion Becasse
  • Raphaël Francis Laurent Henri
  • Lucile Marie Julie Hennebelle
  • Guillaume Lissillour
  • Yasmina Mireille Mekouche
  • Jean Fernand Pottier
  • Alice Hennebelle
  • Raynald William Louis Dechamps
  • Aurélie Stephanie Chantal Denis
  • Philippe Jean Le Goff
  • Cecile Chedot
  • Laurent Marcel Roger Roussel
  • Catherine Durand
  • Mehdi Trufley
  • Déborah Labreux
Tom Delahaye
Tom Delahaye Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CANTELEU
  • Tom Delahaye
  • Elise Clero
  • Gilles Burel
  • Catherine Tafforeau
  • Guy Wurcker
  • Fatima Kherchouche
  • Gérard Levillain
  • Seval Kilicaslan
  • Franck Confais
  • Michèle Leriche
  • Patrice Benard
  • Nadia Labranche
  • Mohammed Harrando
  • Kenza Piquot
  • Michel Garcia
  • Monique Gaya-Herisony
  • Philippe Debonnaire
  • Marie-Laure Tirelle
  • Alexandre Dolignon
  • Angélique Duhamel
  • Mickael Gallet
  • Chantal Parin
  • François Sevilla
  • Delphine Barthelemy
  • Yannick Ahmar
  • Priscilla Onongo
  • Philippe Coque
  • Brigitte Grieux
  • Christian Leclerc
  • Patricia Renault
  • Nicolas Besnard
  • Magali Pompili
  • David Nlemfu Malunsi
  • Vinciane Lorans
  • Philippe Lenoir
Souad Takhtoukh
Souad Takhtoukh Liste d'extrême-gauche
CANTELEU SE LEVE
  • Souad Takhtoukh
  • Illya Mirianon
  • Besti Alkan
  • Selçuk Demir
  • Cindy Koch
  • Benjamin Biville
  • Nadia El Bir
  • Okan Ozen
  • Laëtitia Hedin
  • Adama Sidibé
  • Alma Dufour
  • Philippe Lavalle
  • Catherine Douyère
  • Eric Kabasi
  • Marie Mbaye
  • José Mozar
  • Eva Prigent
  • Yassin Dridi
  • Martine Tassel
  • Sami Ben Rhouma
  • Lasène Julmeus
  • Soufiane Bou-Aicha
  • Fatiha Habbani
  • Mehdi Zouaoui
  • Rafika Aaddi
  • Safwan Hajji
  • Aïcha Mahmoudi
  • Bocar Sarr
  • Carole Mainot
  • Aurélien Manouvrier
  • Inès El-Fajri
  • Maxime Foloppe
  • Rümeysa Güzel
  • Gurkan Alkan
  • Frédérique Desvaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie Boulanger
Mélanie Boulanger (33 élus) Des actes pour canteleu 		1 943 100,00%
  • Mélanie Boulanger
  • Gilles Burel
  • Marie Caron
  • Guy Wurcker
  • Annie Le Brun
  • Hasbi Colak
  • Catherine Tafforeau
  • Gérard Levillain
  • Michèle Baré
  • Franck Confais
  • Annie Elie
  • Mohammed Harrando
  • Michèle Leriche
  • Philippe Coque
  • Marjorie Leandri
  • Mickaël Gallet
  • Elise Cléro
  • Alain Guyon
  • Marie-José Demeilliez
  • Philippe Debonnaire
  • Chantal Parin
  • Michel Garcia
  • Nathalie Baptiste
  • Atakan Guney
  • Patricia Renault
  • Patrice Benard
  • Michelle Fressengeas
  • Jean-Pierre Glaran
  • Brigitte Grieux
  • Tom Delahaye
  • Marjorie Lemonnier
  • Christian Leclerc
  • Marilyne Adam-Plé
Participation au scrutin Canteleu
Taux de participation 25,92%
Taux d'abstention 74,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 271

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie Boulanger
Mélanie Boulanger (26 élus) Canteleu avance 		2 799 54,70%
  • Mélanie Boulanger
  • Jean-Claude Loie
  • Maryvonne Cousin
  • Gérard Levillain
  • Hermine Adrianens
  • Hasbi Colak
  • Catherine Tafforeau
  • David Cormand
  • Raphaëlle Krebill
  • Guy Würcker
  • Annie Le Brun
  • Guy Durieux
  • Marie Caron
  • Franck Confais
  • Michèle Baré
  • Jean-Pierre Glaran
  • Annie Elie
  • Jabrane Mesqah
  • Michèle Leriche
  • Pierre Agneray
  • Lysiane Cousin
  • Claude Etienne
  • Coumba Gueye
  • Alain Guyon
  • Marie-José Demeilliez
  • Dominique Le Morvan
Romain Queruel
Romain Queruel (3 élus) Canteleu bleu marine 		1 051 20,53%
  • Romain Queruel
  • Bénédicte Le Moël
  • Antoine Dendeville
Karim Hadef
Karim Hadef (2 élus) Canteleu avec vous, pres de vous 		684 13,36%
  • Karim Hadef
  • Carline Lefebvre
Frank Prouhet
Frank Prouhet (2 élus) Canteleu a gauche vraiment 		583 11,39%
  • Frank Prouhet
  • Corine Castela
Participation au scrutin Canteleu
Taux de participation 59,01%
Taux d'abstention 40,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Nombre de votants 5 306

Villes voisines de Canteleu

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