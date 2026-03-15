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19:21 - Les défis socio-économiques de Canteleu et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Canteleu apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 14 420 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 528 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (32,41%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Canteleu abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 741 résidents étrangers, soit 12,07% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 541 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 20,57%, annonçant une situation économique précaire. À Canteleu, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Canteleu Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Canteleu en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,86% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,31% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,95% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 40,53% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 32,93% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,56% pour le RN. Il finira avec 39,03% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Canteleu Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Canteleu, l'abstention frappait 74,08 % des électeurs, un niveau remarquable alors que la pandémie du Covid affectait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 30,82 % dans la ville (contre 69,18 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 51,79 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,20 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,44 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité apparaît donc sensiblement comme une zone distancée du processus électoral. En ce jour d'élections municipales à Canteleu, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Canteleu a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Canteleu a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Canteleu avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,93% des inscrits. Alma Dufour (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Canteleu après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,26%. Guillaume Pennelle (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 33,56%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alma Dufour culminant à 60,97% des voix dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Canteleu ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Canteleu portaient leur choix sur Alma Dufour (Nupes) avec 30,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alma Dufour virant de nouveau en tête avec 59,47% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Canteleu votaient précédemment en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (32,50%), devant Marine Le Pen qui récoltait 23,86%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 58,69%, contre 41,31% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Canteleu un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Canteleu ? À Canteleu, en termes de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 039 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 857 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 56,23 % en 2024 (contre 30,87 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 89 850 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2 776 950 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,47 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Mélanie Boulanger gagnante de la dernière municipale à Canteleu Qui avait gagné les municipales en 2020 à Canteleu ? Unique liste en présence, 'Des actes pour canteleu' menée par Mélanie Boulanger a sans surprise rassemblé 1 943 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Canteleu, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors des résultats de ces élections municipales sera de déterminer si une opposition se manifeste face à cette domination. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a d'ores et déjà été apporté.