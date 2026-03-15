Résultat municipale 2026 à Canteleu (76380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Canteleu. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Canteleu, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Canteleu [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Tom DELAHAYE
Tom DELAHAYE ENSEMBLE POUR CANTELEU 		256 65,47%
Loïc LAVAUD
Loïc LAVAUD CANTELEU UNIE ET CONQUERANTE 		79 20,20%
Souad TAKHTOUKH
Souad TAKHTOUKH CANTELEU SE LEVE 		56 14,32%
Participation au scrutin Canteleu Partiels *
Taux de participation 57,02%
Taux d'abstention 42,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 398

* Résultats partiels sur 8% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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