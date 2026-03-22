Résultat municipale 2026 à Capbreton (40130) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capbreton est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Capbreton, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capbreton [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Louis GALDOS
Louis GALDOS (24 élus) Capbreton au Coeur 		3 176 62,34%
  • Louis GALDOS
  • Céline FOURNIER
  • Etienne CARRERE
  • Sarah PITOT
  • Jean-Claude OLLIVIER
  • Nathalie MEIRELES
  • Jean-Franck GELIBERT
  • Marie-Laure FAGES
  • Julien JUAN
  • Christine JAURY-CHAMALBIDE
  • Jean-Yves SORIN
  • Armelle BARBE
  • Marc MILHERES
  • Rose TOURBE
  • Rudy MARECHAL
  • Patricia PRADE
  • Dominique NENAN
  • Leslie GENSSE
  • François GELOS
  • Cécile CHEVESTRIER
  • Jean-Christophe LABADIE
  • Amaia MINABERRY
  • Thibaut GONZALES
  • Françoise PETIT
Serge MACKOWIAK
Serge MACKOWIAK (5 élus) Capbreton Nouveau Cap 		1 919 37,66%
  • Serge MACKOWIAK
  • Alexandra LUX
  • Cédric LARRIEU
  • Nathalie DUFAU
  • Jérémy PINAU
Participation au scrutin Capbreton Partiels *
Taux de participation 61,22%
Taux d'abstention 38,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 5 307

* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Capbreton - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis GALDOS
Louis GALDOS (Ballotage) Capbreton au Coeur 		2 486 45,64%
Serge MACKOWIAK
Serge MACKOWIAK (Ballotage) Capbreton Nouveau Cap 		1 726 31,69%
Jean-Luc ASCHARD
Jean-Luc ASCHARD (Ballotage) Capbreton par Nature 		1 235 22,67%
Participation au scrutin Capbreton
Taux de participation 64,32%
Taux d'abstention 35,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 5 575

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