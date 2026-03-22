Résultat municipale 2026 à Capbreton (40130) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capbreton est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Capbreton, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capbreton [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Louis GALDOS (24 élus) Capbreton au Coeur
|3 176
|62,34%
|
|Serge MACKOWIAK (5 élus) Capbreton Nouveau Cap
|1 919
|37,66%
|
|Participation au scrutin
|Capbreton Partiels *
|Taux de participation
|61,22%
|Taux d'abstention
|38,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|5 307
* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Capbreton - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis GALDOS (Ballotage) Capbreton au Coeur
|2 486
|45,64%
|Serge MACKOWIAK (Ballotage) Capbreton Nouveau Cap
|1 726
|31,69%
|Jean-Luc ASCHARD (Ballotage) Capbreton par Nature
|1 235
|22,67%
|Participation au scrutin
|Capbreton
|Taux de participation
|64,32%
|Taux d'abstention
|35,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|5 575
Election municipale 2026 à Capbreton [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Capbreton sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Capbreton.
L'actu des élections municipales 2026 à Capbreton
18:39 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Capbreton ?
Lionel Causse (Ensemble !) avait enlevé le premier tour des élections des députés à Capbreton au printemps 2024 avec 32,81%. Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 30,24%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lionel Causse culminant à 67,35% des voix dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Capbreton s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (22,78%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,48%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,87%). La physionomie politique de Capbreton a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Capbreton ?
Les résultats des dernières élections municipales à Capbreton ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Lacledere (Divers centre) a surclassé la concurrence avec 50,25% des voix. En deuxième position, Serge Mackowiak (Divers centre) a recueilli 1 877 voix (49,74%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Capbreton, ce décor sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Capbreton pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats pour le second tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le duel final oppose donc ce dimanche la liste "Capbreton Au Coeur" emmenée par Louis Galdos (LDVC) et Serge Mackowiak (LDVC) et sa liste "Capbreton Nouveau Cap". La tête de liste Jean-Luc Aschard a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Les 8 bureaux de vote de la ville de Capbreton sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux 8 667 votants de se prononcer.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Capbreton ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Capbreton, le scrutin a vu 64,32 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Louis Galdos (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en récoltant 45,64 % des voix. Derrière, Serge Mackowiak (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 31,69 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Luc Aschard, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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