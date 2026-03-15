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19:18 - Capbreton : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Capbreton est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 218 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 660 entreprises, Capbreton permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 24% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 14,85% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 266 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 595 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,38%, annonçant une situation économique instable. En résumé, à Capbreton, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Capbreton Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des municipales à Capbreton il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,12% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 34,51% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 13,50% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Capbreton comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 22,78% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,71% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,65% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Capbreton : le point sur la participation En parallèle de cette municipale 2026, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Capbreton. L'abstention se montait à 49,35 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors que sévissait l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 22,57 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,30 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,14 %, loin des 49,23 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Capbreton a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Capbreton avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (22,78%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,48% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Lionel Causse (Ensemble !) aux avants-postes avec 32,81% au premier tour, devant Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) avec 30,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Lionel Causse culminant à 67,35% des voix dans la commune. La préférence des électeurs de Capbreton a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Capbreton s'était fortement orientée à le centre-droit Globalement, le paysage électoral fait de Capbreton un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Capbreton voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 30,72% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 20,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,49% pour Emmanuel Macron, contre 34,51% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Capbreton soutenaient en priorité Lionel Causse (Ensemble !) avec 37,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Causse virant de nouveau en tête avec 55,26% des voix.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Capbreton à l'approche des municipales Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Capbreton, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,92 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 4,29593 millions d'euros environ. Une recette bien loin des 4 665 800 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Capbreton atteint désormais 32,42 % en 2024 (contre 15,45 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Capbreton s'est chiffrée à environ 1 755 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 204 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Capbreton La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Capbreton est très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Patrick Lacledere (Divers centre) a fait la course en tête en recueillant 50,25% des bulletins. Juste derrière, Serge Mackowiak (Divers centre) a capté 1 877 votes (49,74%). Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Capbreton, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera un défi immense pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.