Résultat municipale 2026 à Capbreton (40130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Capbreton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Capbreton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Capbreton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis GALDOS
Louis GALDOS Capbreton au Coeur 		2 486 45,64%
Serge MACKOWIAK
Serge MACKOWIAK Capbreton Nouveau Cap 		1 726 31,69%
Jean-Luc ASCHARD
Jean-Luc ASCHARD Capbreton par Nature 		1 235 22,67%
Participation au scrutin Capbreton
Taux de participation 64,32%
Taux d'abstention 35,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 5 575

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Landes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Landes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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