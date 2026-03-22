Résultat municipale 2026 à Capendu (11700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capendu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Capendu, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capendu [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude BUSTO (12 élus) Capendu : Expérience - Engagement - Proximité
|388
|47,78%
|
|Cyril MAGGI (3 élus) CAP'AVENIR, ECRIVONS LA SUITE ENSEMBLE
|362
|44,58%
|
|Gérard PERALEZ CAPENDU, UN NOUVEL AVENIR
|62
|7,64%
|Participation au scrutin
|Capendu
|Taux de participation
|72,86%
|Taux d'abstention
|27,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|824
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Capendu - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude BUSTO (Ballotage) Capendu : Expérience - Engagement - Proximité
|292
|38,73%
|Cyril MAGGI (Ballotage) CAP'AVENIR, ECRIVONS LA SUITE ENSEMBLE
|272
|36,07%
|Gérard PERALEZ (Ballotage) CAPENDU, UN NOUVEL AVENIR
|127
|16,84%
|Marc BELONDRADE Capendu Tradition et Avenir
|63
|8,36%
|Participation au scrutin
|Capendu
|Taux de participation
|67,82%
|Taux d'abstention
|32,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|767
Election municipale 2026 à Capendu [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Capendu sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Capendu.
L'actu des élections municipales 2026 à Capendu
18:35 - Capendu : le vote des électeurs l'année de la dissolution
La situation politique de Capendu a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes 2024 à Capendu avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,55%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,53% des voix. Christophe Barthès (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des élections des députés à Capendu après la dissolution avec 50,22%. Philippe Poutou (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 21,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Barthès culminant à 61,71% des voix sur place.
15:57 - Une victoire sans appel aux dernières élections à Capendu
Lors des municipales précédentes à Capendu, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier tour à l'époque, Claude Busto a imposé son rythme en recueillant 56,08% des bulletins. Sur la seconde marche, Michel Plancade a obtenu 260 bulletins valides (43,91%). Ce triomphe au premier tour de Claude Busto a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Capendu, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité si large sera un défi herculéen pour le camp adverse ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Capendu, c'est une triangulaire qui se présente
Selon les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la finale se joue donc ce dimanche entre Gérard Peralez, Claude Busto et Cyril Maggi. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Capendu permettra aux électeurs de voter.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Capendu pour ce 2e tour des élections municipales ?
Lors du premier volet des municipales à Capendu, le vote a mobilisé 67,82 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Claude Busto qui s'est placé en première position en rassemblant 38,73 % des votes. À sa suite, Cyril Maggi a pris la position de dauphin avec 36,07 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Claude Busto a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 17 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 16,84 %, Gérard Peralez a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Marc Belondrade a terminé avec 8,36 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour.
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