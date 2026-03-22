Résultat municipale 2026 à Capendu (11700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capendu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Capendu, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Capendu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude BUSTO
Claude BUSTO (12 élus) Capendu : Expérience - Engagement - Proximité 		388 47,78%
  • Claude BUSTO
  • Sandra ROSSELL
  • Claude OSMONT
  • Pascale RAFFANEL
  • Sébastien MEDEL
  • Marie-Laurence DE GANTES
  • Jean-Luc DOUTÉ
  • Gaëlle GAUDRON
  • Cyril CHAPUIS
  • Morgane KENCKER
  • Thierry RIEHL
  • Emilie PERIN
Cyril MAGGI
Cyril MAGGI (3 élus) CAP'AVENIR, ECRIVONS LA SUITE ENSEMBLE 		362 44,58%
  • Cyril MAGGI
  • Marie CASELLES
  • Robert SUBIAS
Gérard PERALEZ
Gérard PERALEZ CAPENDU, UN NOUVEL AVENIR 		62 7,64%
Participation au scrutin Capendu
Taux de participation 72,86%
Taux d'abstention 27,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 824

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Capendu - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude BUSTO
Claude BUSTO (Ballotage) Capendu : Expérience - Engagement - Proximité 		292 38,73%
Cyril MAGGI
Cyril MAGGI (Ballotage) CAP'AVENIR, ECRIVONS LA SUITE ENSEMBLE 		272 36,07%
Gérard PERALEZ
Gérard PERALEZ (Ballotage) CAPENDU, UN NOUVEL AVENIR 		127 16,84%
Marc BELONDRADE
Marc BELONDRADE Capendu Tradition et Avenir 		63 8,36%
Participation au scrutin Capendu
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 767

Villes voisines de Capendu

En savoir plus sur Capendu