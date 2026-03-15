Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Capesterre-Belle-Eau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Capesterre-Belle-Eau.
L'actu des élections municipales 2026 à Capesterre-Belle-Eau
12:07 - Bureaux de vote à Capesterre-Belle-Eau : les horaires d'ouverture
En 2026, les électeurs de Capesterre-Belle-Eau sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Capesterre-Belle-Eau. Sachez également que les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Capesterre-Belle-Eau ferment à 18 heures. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Capesterre-Belle-Eau dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau
|Tête de listeListe
|
Nadia Carle Ep Martias
Liste du Parti socialiste
COULEUR D'ESPÉRANCE
|
|
Jean-Marie Nomertin
Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
|
|
Jean-Philippe Courtois
Liste divers centre
KAPESTE SE NOU TOUT
|
|
Yvette Moutama
Liste divers gauche
OSONS LE GRAND SAUT (SOLIDARITÉ-AMOUR-UNITÉ ET TOLERANCE)
|
|
Hugues Dit Philippe Ramdini
Liste divers gauche
C'est Maintenant
|
|
Marie-Christine Myre
Liste régionaliste
ON GRAN SANBLE POU VOYE KAPESTE MONTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Courtois (24 élus) Capesterre belle-eau, une ville nouvelle
|3 544
|44,48%
|
|Joël Beaugendre (6 élus) Continuons capesterre belle-eau ensemble
|2 814
|35,32%
|
|Hugues Dit Philippe Ramdini (3 élus) Doubout pou kapeste
|1 608
|20,18%
|
|Participation au scrutin
|Capesterre-Belle-Eau
|Taux de participation
|54,16%
|Taux d'abstention
|45,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 398
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Beaugendre Continuons capesterre belle-eau ensemble
|2 096
|31,13%
|Jean-Philippe Courtois Capesterre belle-eau, une ville nouvelle
|1 729
|25,68%
|Hugues Dit Philippe Ramdini Doubout pou kapeste
|1 253
|18,61%
|Willy Ramsamy Convergeons pour le changement
|491
|7,29%
|Jean-Marie Nomertin Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs
|431
|6,40%
|Camille, Tiburce Edouard Reussir capesterre belle-eau
|311
|4,61%
|Yvette Alice Moutama Alternative pour le renouveau de capesterre belle-eau
|219
|3,25%
|Marie-Christine Myre Epouse Quidal Kap en action pou nou tout
|202
|3,00%
|Participation au scrutin
|Capesterre-Belle-Eau
|Taux de participation
|46,01%
|Taux d'abstention
|53,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 128
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Beaugendre (26 élus) Avec nous capesterre-belle-eau doit continuer d'avancer
|5 422
|53,65%
|
|Hugues Dit Philippe Ramdini (7 élus) L'union pour capesterre belle-eau
|4 684
|46,34%
|
|Participation au scrutin
|Capesterre-Belle-Eau
|Taux de participation
|69,43%
|Taux d'abstention
|30,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,47%
|Nombre de votants
|10 579
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Beaugendre Avec nous capesterre-belle-eau doit continuer d'avancer
|3 872
|41,97%
|Hugues Dit Philippe Ramdini L'union pour capesterre belle-eau
|2 642
|28,63%
|Jean-Philippe Courtois Ensemble pour capesterre
|2 419
|26,22%
|Jean-Marie Nomertin Combat ouvrier-faire entendre le camp des travailleurs
|292
|3,16%
|Participation au scrutin
|Capesterre-Belle-Eau
|Taux de participation
|63,12%
|Taux d'abstention
|36,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|9 618
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