Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau

Tête de listeListe
Nadia Carle Ep Martias
Nadia Carle Ep Martias Liste du Parti socialiste
COULEUR D'ESPÉRANCE
  • Nadia Carle Ep Martias
  • Najib Edwige Saloum
  • Jeannie Florisse
  • Alain Avril
  • Nita Cerol
  • Judikaël Bergopsom
  • Tatiana Siourakan
  • Mickaël Morice
  • Sylvie Morvan
  • Georges Nandan
  • Marguerite Paul
  • Ludwig Pombo
  • Laurence Yolande Bazire
  • Lucius Debranche
  • Myriam Celeste Ep Rupaire
  • Simon Michel Mazieres
  • Tania Gisèle Pemba
  • Francky Valerin
  • Malika Nagera
  • Ruddy Karramkan
  • Juanita Raabon
  • Luiguy Foumann
  • Beatrice Sytadin
  • Eddy Martial
  • Trecy Neble
  • Camille Philippe Dorville
  • Luanna Caille
  • Jean-Claude Romain
  • Mylene Forestal
  • Jeremy Cetout
  • Françoise Celeste
  • Guy Premsing
  • Victoria Simplice Bienvenu
  • Marian Martias
  • Dany Collot
Jean-Marie Nomertin
Jean-Marie Nomertin Liste d'extrême-gauche
COMBAT OUVRIER
  • Jean-Marie Nomertin
  • Yolaine Demetrius
  • Louis Molza
  • Christèle Gros Prugny
  • Alain Urbain Ramassamy
  • Aimée Villeneuve
  • Frantz Augustin Guams
  • Loréry Dorville
  • Georges Potino
  • Nadine Eucarice
  • Paul Francisque
  • Pierrette Vingadassalon
  • Jean Charles Rochemont
  • Colette Sophiyair
  • Jordan Coudret
  • Nicole Clavier
  • Lucien Yenkamah
  • Arlette Pouvin
  • Cedric Talien
  • Georgette Riquet
  • Claude Quellery
  • Viviane Boye
  • Jean Luc Lambeau
  • Lucile Reder
  • Germain Potino
  • Viviane Séné
  • Jean Marie Déjean
  • Léonie Cétout
  • Jauvert Phésor
  • Roselia Rosette Potino
  • Abdon Valentin Noyer
  • Edmée Bordin
  • Philipe François Anaïs
Jean-Philippe Courtois
Jean-Philippe Courtois Liste divers centre
KAPESTE SE NOU TOUT
  • Jean-Philippe Courtois
  • Annick Choisi
  • Samuel Velin Jourson
  • Lydia Donineaux épouse Onapin
  • Rodrigue Latchman
  • Marie-Line Romain
  • Rosan Baltyde
  • Marguerite Pochot Epouse Pitard
  • Ruddy Cornelie
  • Sherline Felixon Epouse Bazire
  • Philippe Douglas
  • Brigitte Dorvilma
  • Alain Leon
  • Joëlle Caravel
  • Olivier Febrissy
  • Laïka Sainte-Luce
  • Daniel Corvis
  • Nicole Georges
  • David Balon
  • Anita Benjamin
  • Gaby Zozo
  • Annette Gaspard
  • Sylvain Souchit
  • Aurélie Albert
  • Teddy Behary
  • Danielle Minatchy
  • Lucien Lacavé
  • Christiane Rosier
  • Patrice Douglas
  • Claudie Boye
  • Rony Rechal
  • Yasmina Delumeau
  • Christian Jospitre
  • Maryse Merciris
  • Sylvert Naranin
Yvette Moutama
Yvette Moutama Liste divers gauche
OSONS LE GRAND SAUT (SOLIDARITÉ-AMOUR-UNITÉ ET TOLERANCE)
  • Yvette Moutama
  • Pierre Durbant
  • Lynsée Anastase
  • Franck Brudey
  • Honoré Beuve
  • Sully Uri
  • Nathalie Arrindel
  • Livio Goffin
  • Béatrice Soukouram
  • Daniel Chinapayen
  • Carine Casseus
  • Bruno Régent
  • Josiane Henderson
  • Axel Cléon
  • Stacy Louiserre
  • Zoé Moutoucarpin
  • Naomi Christophe
  • Siméonne Durpes
  • Armina Beuve
  • Didier Letapin
  • Hélène Soukaram
  • Sébastien Gallas
  • Nathalie Fleurette Retris
  • Lilian Logan Debranche
  • Djeanny Justine
  • Côme Cyanée
  • Aline Pyrée
  • Jean-Marc Roussillon
  • Yasmina Mounoussamy
  • Lin Ferdy Olga Foulquier
  • Alerte Thomas Nocara
  • Alex Louison
  • Théodose Monette Giblaca
  • Jean-Michel Erambert
  • Martine Félide Dorvilma
Hugues Dit Philippe Ramdini
Hugues Dit Philippe Ramdini Liste divers gauche
C'est Maintenant
  • Hugues Dit Philippe Ramdini
  • Michelline Pompilius
  • Michel Bienvenu
  • Josette Placide
  • Cédric Loupadiere
  • Christelle Renée Nanor
  • Yannick Collot
  • Priscillia Rosier
  • Richard Samuel
  • Indira Lavital
  • Stephane Zamore
  • Luzette Eugene Joseph
  • Hichem Fortas
  • Vanessa Bénédicte Tille
  • Edwige Jack Catan
  • Kaïssy Narayaninsamy
  • Kevy Bihary
  • Marie-Claire Lami
  • Philippe Rolle
  • Nathanaelle Lalsingue
  • Quentin Max Abadie
  • Vanessa Marika Rupert
  • Georges Rosier
  • Marcélie Rosalie Coppry
  • Jean-Denis Karramkan
  • Brigitte Uri
  • Teddy Demonlis
  • Maimouna Keita
  • Adolphe Elin Fortuné
  • Delphine Changy
  • Guy Modeste Judith
  • Carla Alice Doressamy
  • Cyriaque Jover Dejean
  • Gabrielle Lamothe
  • Gimmy Hajjar
Marie-Christine Myre
Marie-Christine Myre Liste régionaliste
ON GRAN SANBLE POU VOYE KAPESTE MONTE
  • Marie-Christine Myre
  • Simon Celeste
  • Sophie Darcy
  • Willy Ramin
  • Celine Marie-Emilie
  • Camille Edouard
  • Francelise Cirany-Raboteur
  • Guy Marie-Luce
  • Katia Ronel
  • Steeve Celeste
  • Liseberthe Porier
  • Teddy Edouard
  • Thomassine Elmac
  • Maurice Baron
  • Hélène Monique Rosier
  • Euloge Frédéric Donineaux
  • Véronique Marie Thézénas Epse Volmidor
  • Alain Philippe Souprayen
  • Cindy Elmac
  • Sébastien Anicet
  • Ranita Vouteau
  • David Lemar
  • Josèphe Berthe Celeste Veuve Casimir
  • Pierre Tamby
  • France Ricard
  • Brayan Andeol
  • Arlette Morvany
  • Raymond Rosier
  • Francelise La Rochelle
  • Socrate Rosier
  • Alphonsine Lackmy
  • Alain Lacave
  • Céluta Géranie Francillette épse Bellier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Courtois
Jean-Philippe Courtois (24 élus) Capesterre belle-eau, une ville nouvelle 		3 544 44,48%
  • Jean-Philippe Courtois
  • Murielle Dorville
  • Patrick Dollin
  • Annick Choisi
  • Alain Avril
  • Giséle Joinville Épouse Monlouis
  • Rosan Baltyde
  • Marie-Line Romain Épouse Petris
  • Stéphane Zamore
  • Annick Herlem
  • Camille Dognon
  • Henriette Hatchi Épouse Romain
  • Alain Leon
  • Laudy Catan
  • Christian Jospitre
  • Joëlle Caravel Siarras
  • Gaby Zozo
  • Sherline Felixon Épouse Narayaninsamy
  • Rodrigue Latchman
  • Christiane Rosier
  • Philippe Douglas
  • Claudie Boye Épouse Jeannello
  • Max Rosier
  • Marie-Eve Jaffard
Joël Beaugendre
Joël Beaugendre (6 élus) Continuons capesterre belle-eau ensemble 		2 814 35,32%
  • Joël Beaugendre
  • Luzette Eugene Epouse Joseph
  • Jean-Yves Ramassamy
  • Nita Cerol
  • Eddy Claude-Maurice
  • Annette Barbot
Hugues Dit Philippe Ramdini
Hugues Dit Philippe Ramdini (3 élus) Doubout pou kapeste 		1 608 20,18%
  • Hugues Dit Philippe Ramdini
  • Nicole Padou Épouse Alphé
  • David Balon
Participation au scrutin Capesterre-Belle-Eau
Taux de participation 54,16%
Taux d'abstention 45,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 398

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Beaugendre
Joël Beaugendre Continuons capesterre belle-eau ensemble 		2 096 31,13%
Jean-Philippe Courtois
Jean-Philippe Courtois Capesterre belle-eau, une ville nouvelle 		1 729 25,68%
Hugues Dit Philippe Ramdini
Hugues Dit Philippe Ramdini Doubout pou kapeste 		1 253 18,61%
Willy Ramsamy
Willy Ramsamy Convergeons pour le changement 		491 7,29%
Jean-Marie Nomertin
Jean-Marie Nomertin Combat ouvrier - faire entendre le camp des travailleurs 		431 6,40%
Camille, Tiburce Edouard
Camille, Tiburce Edouard Reussir capesterre belle-eau 		311 4,61%
Yvette Alice Moutama
Yvette Alice Moutama Alternative pour le renouveau de capesterre belle-eau 		219 3,25%
Marie-Christine Myre Epouse Quidal
Marie-Christine Myre Epouse Quidal Kap en action pou nou tout 		202 3,00%
Participation au scrutin Capesterre-Belle-Eau
Taux de participation 46,01%
Taux d'abstention 53,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 128

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Beaugendre
Joël Beaugendre (26 élus) Avec nous capesterre-belle-eau doit continuer d'avancer 		5 422 53,65%
  • Joël Beaugendre
  • Luzette Eugene Ep. Joseph
  • Jean-Yves Ramassamy
  • Nita Cerol
  • Eddy Claude-Maurice
  • Sylvia Jabot
  • Nestor Baron
  • Arlette Durimel Ep. Balon
  • Daniel Corvis
  • Venise Mathieu
  • Alain Leon
  • Marie-Line Romain Ep. Petris
  • Fred Seguis
  • Natacha Bebel
  • Patrick Netry
  • Alice Nacibide
  • Olivier Febrissy
  • Nicole Georges
  • Samuel Silo
  • Josie Gobing
  • Francky Valerin
  • Sabrina Lasserre
  • Florent Beauce
  • Gabrielle Thimotte
  • Michel Anne-Marguerite
  • Evelise Sidambarom
Hugues Dit Philippe Ramdini
Hugues Dit Philippe Ramdini (7 élus) L'union pour capesterre belle-eau 		4 684 46,34%
  • Hugues Dit Philippe Ramdini
  • Annette Barbot
  • René Maurice-Peroumal
  • Josely Gustave
  • Najib Saloum
  • Nicole Padou Ep. Alphé
  • Henri Jourson
Participation au scrutin Capesterre-Belle-Eau
Taux de participation 69,43%
Taux d'abstention 30,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,47%
Nombre de votants 10 579

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Beaugendre
Joël Beaugendre Avec nous capesterre-belle-eau doit continuer d'avancer 		3 872 41,97%
Hugues Dit Philippe Ramdini
Hugues Dit Philippe Ramdini L'union pour capesterre belle-eau 		2 642 28,63%
Jean-Philippe Courtois
Jean-Philippe Courtois Ensemble pour capesterre 		2 419 26,22%
Jean-Marie Nomertin
Jean-Marie Nomertin Combat ouvrier-faire entendre le camp des travailleurs 		292 3,16%
Participation au scrutin Capesterre-Belle-Eau
Taux de participation 63,12%
Taux d'abstention 36,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 9 618

Villes voisines de Capesterre-Belle-Eau

En savoir plus sur Capesterre-Belle-Eau