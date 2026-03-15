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19:21 - Capesterre-Belle-Eau et municipales : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Capesterre-Belle-Eau déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans la ville, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,69% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 15 566 euros/an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (42,37%) et le nombre de résidences HLM (7,32% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Capesterre-Belle-Eau mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 43,53% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Capesterre-Belle-Eau ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Capesterre-Belle-Eau il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 22,75% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 78,85% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la localité lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,58% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 17,33% pour le RN. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Capesterre-Belle-Eau Les archives d'il y a six ans montrent que 7 128 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Capesterre-Belle-Eau, correspondant à un taux de participation de 46,01 %, dans la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont de nouveau 6 768 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 43,88 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 11,77 % des électeurs (soit environ 1 713 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 29,76 %, bien au-delà des 23,59 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une ville en déficit de participation face aux moyennes nationales. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Capesterre-Belle-Eau, ce paramètre aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Comment Capesterre-Belle-Eau a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections européennes de 2024 à Capesterre-Belle-Eau avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,58%), avec en deuxième position Manon Aubry qui s'était arrogée 15,60% des voix. Elie Califer (Parti socialiste) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Capesterre-Belle-Eau près d'un mois plus tard avec 44,40%. Jennifer Linon (Divers centre) échouait à la deuxième place avec 21,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Elie Califer culminant à 67,07% des voix localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Capesterre-Belle-Eau affichait un paysage particulier lors des dernières élections La physionomie politique de Capesterre-Belle-Eau laisse apparaître une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Capesterre-Belle-Eau tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 57,06% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,85% pour Marine Le Pen, contre 21,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Capesterre-Belle-Eau plébiscitaient Jean-Yves Ramassamy (DVG) avec 31,26% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Elie Califer (Divers gauche) en première position avec 100,00% des suffrages.

12:58 - Capesterre-Belle-Eau : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal En ce qui concerne la fiscalité locale de Capesterre-Belle-Eau, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 678 euros en 2024 (année des dernières données) contre 493 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 47,77 % en 2024 (contre environ 22,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 353 930 € en 2024. Un produit qui est loin des 2,6327 millions d'euros (2 632 700 € très exactement) récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 19,00 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Jean-Philippe Courtois à Capesterre-Belle-Eau Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle marquées par le verdict des dernières élections municipales en date à Capesterre-Belle-Eau. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Joël Beaugendre (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 31,13% des soutiens. Derrière, Jean-Philippe Courtois (Divers centre) a engrangé 25,68% des suffrages. La troisième place est revenue à Hugues Dit Philippe Ramdini (Divers gauche), réunissant 18,61% des suffrages. L'importante distance gagnée initialement offrait un indice fort pour le second round. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Jean-Philippe Courtois l'a finalement emporté avec 3 544 bulletins (44,48%), face à Joël Beaugendre s'adjugeant 35,32% des votants et Hugues Dit Philippe Ramdini obtenant 1 608 électeurs (20,18%). Les réserves de voix ont été un facteur clé, rendant possible un renversement total de la situation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 1 448 voix supplémentaires entre les deux tours.