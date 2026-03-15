Résultat municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau (97130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Capesterre-Belle-Eau. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Capesterre-Belle-Eau, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-Belle-Eau [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Philippe COURTOIS
Jean-Philippe COURTOIS KAPESTE SE NOU TOUT 		760 61,34%
Hugues Dit Philippe RAMDINI
Hugues Dit Philippe RAMDINI C'est Maintenant 		235 18,97%
Nadia CARLE EP MARTIAS
Nadia CARLE EP MARTIAS COULEUR D'ESPÉRANCE 		86 6,94%
Marie-Christine MYRE
Marie-Christine MYRE ON GRAN SANBLE POU VOYE KAPESTE MONTE 		65 5,25%
Jean-Marie NOMERTIN
Jean-Marie NOMERTIN COMBAT OUVRIER 		60 4,84%
Yvette MOUTAMA
Yvette MOUTAMA OSONS LE GRAND SAUT (SOLIDARITÉ-AMOUR-UNITÉ ET TOLERANCE) 		33 2,66%
Participation au scrutin Capesterre-Belle-Eau Partiels *
Taux de participation 51,37%
Taux d'abstention 48,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 1 297

* Résultats partiels sur 20% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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