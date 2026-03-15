Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante
- Résultat municipale 2020 Capesterre-de-Marie-Galante
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Capesterre-de-Marie-Galante sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Capesterre-de-Marie-Galante.
L'actu des élections municipales 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante
13:45 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Capesterre-de-Marie-Galante ?
Si l'on examine la fiscalité de Capesterre-de-Marie-Galante, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,77 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 83 400 euros environ la même année, contre quelque 240 300 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Capesterre-de-Marie-Galante s'est établi à un peu plus de 57,44 % en 2024 (contre 32,17 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Capesterre-de-Marie-Galante a atteint 754 euros en 2024 (contre 480 € en 2020).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Capesterre-de-Marie-Galante ?
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Capesterre-de-Marie-Galante est très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Betty Besry a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 710 bulletins (37,74%). Deuxième, Jean-Claude Maes a capté 445 voix (23,65%). La très nette avance gagnée initialement livrait un indice fort pour le second round. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Claude Maes l'a finalement emporté avec 44,25% des votes, face à Betty Besry rassemblant 912 votants (43,86%) et Katia Bordin Épouse Manicord réunissant 11,88% des électeurs inscrits. C'est un véritable coup de théâtre : les réserves de voix ont été totalement décisives. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Betty Besry a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 467 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Municipales à Capesterre-de-Marie-Galante : les horaires des 4 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 3 148 votants de Capesterre-de-Marie-Galante de se faire entendre sur les défis qui concernent leur territoire. À Capesterre-de-Marie-Galante et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Jean-Claude Maes, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante est mise à disposition ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Capesterre-de-Marie-Galante seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour visualiser les résultats à Capesterre-de-Marie-Galante, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante
|Tête de listeListe
|
Jean-Claude Maës
Divers
REUSSIR CAPESTERRE ENSEMBLE
|
|
Betty Bernadette Besry
Divers
UNIS POUR CAPESTERRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Maes (17 élus) Reussir capesterre ensemble
|920
|44,25%
|
|Betty Besry (5 élus) Pour notre nouvelle capesterre
|912
|43,86%
|
|Katia Bordin Épouse Manicord (1 élu) Nouvelle dynamique capesterienne
|247
|11,88%
|
|Participation au scrutin
|Capesterre-de-Marie-Galante
|Taux de participation
|68,90%
|Taux d'abstention
|31,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 153
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Betty Besry Pour notre nouvelle capesterre
|710
|37,74%
|Jean-Claude Maes Reussir capesterre ensemble
|445
|23,65%
|Katia Bordin Épouse Manicord Nouvelle dynamique capesterienne
|301
|16,00%
|Jean-Marc Pasbeau Kapeste doubout
|201
|10,68%
|Catherine, Louisette Sildillia Cap's'terre
|146
|7,76%
|Joel Marie Caillon Ensemble pour innover
|78
|4,14%
|Participation au scrutin
|Capesterre-de-Marie-Galante
|Taux de participation
|62,08%
|Taux d'abstention
|37,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 961
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marlène Miraculeux- Bourgeois (18 élus) Capesterre dignite retrouvee
|1 260
|55,70%
|
|Benoît Camboulin (5 élus) Pou capeste
|1 002
|44,29%
|
|Participation au scrutin
|Capesterre-de-Marie-Galante
|Taux de participation
|71,24%
|Taux d'abstention
|28,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,60%
|Nombre de votants
|2 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marlène Miraculeux- Bourgeois Capesterre dignite retrouvee
|874
|40,42%
|Benoît Camboulin Pou capeste
|679
|31,40%
|José Lucina L'union pour reussir le changement
|416
|19,24%
|Francis Croisic Rassemblement pour le developpement de capesterre
|193
|8,92%
|Participation au scrutin
|Capesterre-de-Marie-Galante
|Taux de participation
|69,00%
|Taux d'abstention
|31,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,80%
|Nombre de votants
|2 295
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