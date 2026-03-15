Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante

Tête de listeListe
Jean-Claude Maës
Jean-Claude Maës Divers
REUSSIR CAPESTERRE ENSEMBLE
  • Jean-Claude Maës
  • Francette Jacques
  • Jacques Maladin
  • Manuella Boëcasse
  • Anne Victor Rippon
  • Megguy Poulier
  • Arsène Carabin
  • Kénia Maladin-Nebot
  • José Romain
  • Ernestine Rippon
  • Jean-Luc Colonneau
  • Mylène Nere
  • Symphorien Darin
  • Catherine Lombard
  • Patrick Noël
  • Sabrina Astasie
  • Enor Carabin
  • Talina Toto
  • Ronald Bordin
  • Olivia Balourd
  • Charles Ramothe
  • Martine Alcool
  • Aubert Lambourde
  • Aline Castanet
  • Jean Morvany
Betty Bernadette Besry
Betty Bernadette Besry Divers
UNIS POUR CAPESTERRE
  • Betty Bernadette Besry
  • Francis Hyacinthe Croisic
  • Anastasia Heron Nomede
  • Adrien Lubin
  • Guylène Onestas
  • Abraham Laurent Zelateur
  • Camenta Lambeau
  • Joseph Georges Sildillia
  • Isabelle Faye
  • Jean Joël Castanet
  • Achille Artaxe
  • Lin Mathieu Douglas
  • Bernadette Roseline Carabin
  • Eddy Marius Bernard Fayolle
  • Elise Rose
  • Astrid Guembe
  • Servais Liliane Rouyar Née Rulle
  • Meddy Noel
  • Julietta Christiane Passe-Coutrin
  • Jean-François Rousseau
  • Nicole Limousin
  • Fred Lin Montout
  • Kerene Onestas
  • Mathias Vingot
  • Claudia Rama

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Maes
Jean-Claude Maes (17 élus) Reussir capesterre ensemble 		920 44,25%
  • Jean-Claude Maes
  • Francette Jacques
  • Jacques Maladin
  • Manuella Boecasse
  • Jean-Pierre Castanet
  • Betty Abatan
  • Anne Victor Rippon
  • Kénia Maladin-Nebot
  • José Romain
  • Ernestine Rippon
  • Jean-Luc Colonneau
  • Karine Castanet
  • Symphorien, Edouard Darin
  • Catherine Lombard
  • Josselyn Noel
  • Sabrina Astasie
  • Enor Carabin
Betty Besry
Betty Besry (5 élus) Pour notre nouvelle capesterre 		912 43,86%
  • Betty Besry
  • Marius, Maxime Osseux
  • Anastasia, Marcelle Heron Nomede
  • Jean-Noël Castanet
  • Clarisse, Dany Onestas
Katia Bordin Épouse Manicord
Katia Bordin Épouse Manicord (1 élu) Nouvelle dynamique capesterienne 		247 11,88%
  • Katia Bordin Épouse Manicord
Participation au scrutin Capesterre-de-Marie-Galante
Taux de participation 68,90%
Taux d'abstention 31,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 153

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Betty Besry
Betty Besry Pour notre nouvelle capesterre 		710 37,74%
Jean-Claude Maes
Jean-Claude Maes Reussir capesterre ensemble 		445 23,65%
Katia Bordin Épouse Manicord
Katia Bordin Épouse Manicord Nouvelle dynamique capesterienne 		301 16,00%
Jean-Marc Pasbeau
Jean-Marc Pasbeau Kapeste doubout 		201 10,68%
Catherine, Louisette Sildillia
Catherine, Louisette Sildillia Cap's'terre 		146 7,76%
Joel Marie Caillon
Joel Marie Caillon Ensemble pour innover 		78 4,14%
Participation au scrutin Capesterre-de-Marie-Galante
Taux de participation 62,08%
Taux d'abstention 37,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 961

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène Miraculeux- Bourgeois
Marlène Miraculeux- Bourgeois (18 élus) Capesterre dignite retrouvee 		1 260 55,70%
  • Marlène Miraculeux- Bourgeois
  • Julien Maes
  • Francette Jacques
  • Rodrigue Douglas
  • Betty Abatan
  • Serge Mandil
  • Marie-Claude Girard
  • Adrien Lubin
  • Cécile Noel
  • Eddy Boecasse
  • Lisette Moysan
  • Edmond Rubrice
  • Augustina Soutenare
  • Clotaire Naquin
  • Ernestine Rippon
  • Bernard Carabin
  • Annette Zig
  • Anne Victor Rippon
Benoît Camboulin
Benoît Camboulin (5 élus) Pou capeste 		1 002 44,29%
  • Benoît Camboulin
  • Anastasia Heron/nomede
  • Achille Romain
  • Marie-Thérèse Brelle-Abare
  • Gérard Lapilus
Participation au scrutin Capesterre-de-Marie-Galante
Taux de participation 71,24%
Taux d'abstention 28,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,60%
Nombre de votants 2 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marlène Miraculeux- Bourgeois
Marlène Miraculeux- Bourgeois Capesterre dignite retrouvee 		874 40,42%
Benoît Camboulin
Benoît Camboulin Pou capeste 		679 31,40%
José Lucina
José Lucina L'union pour reussir le changement 		416 19,24%
Francis Croisic
Francis Croisic Rassemblement pour le developpement de capesterre 		193 8,92%
Participation au scrutin Capesterre-de-Marie-Galante
Taux de participation 69,00%
Taux d'abstention 31,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,80%
Nombre de votants 2 295

Villes voisines de Capesterre-de-Marie-Galante

En savoir plus sur Capesterre-de-Marie-Galante