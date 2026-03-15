Résultat municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante (97140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Capesterre-de-Marie-Galante. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Capesterre-de-Marie-Galante, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Jean-Claude MAËS REUSSIR CAPESTERRE ENSEMBLE
|341
|64,10%
|Betty Bernadette BESRY UNIS POUR CAPESTERRE
|191
|35,90%
|Participation au scrutin
|Capesterre-de-Marie-Galante Partiels *
|Taux de participation
|66,23%
|Taux d'abstention
|33,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|555
* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Capesterre-de-Marie-Galante en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante
19:21 - Analyse démographique des municipales à Capesterre-de-Marie-Galante
Comment la population de Capesterre-de-Marie-Galante peut-elle impacter les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 23% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,75%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 972 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,51%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,60%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,77%, comme à Capesterre-de-Marie-Galante, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.
17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Capesterre-de-Marie-Galante
Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Capesterre-de-Marie-Galante il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 18,23% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 65,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 5,86% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Capesterre-de-Marie-Galante comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 30,77% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 9,41% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.
16:58 - Capesterre-de-Marie-Galante : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention
Lors des municipales de 2020 à Capesterre-de-Marie-Galante, l'abstention s'était élevée à 37,92 % lors du premier round (une abstention exceptionnellement basse) alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux bon nombre d'inscrits. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 69,26 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 78,65 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 74,59 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 92,33 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une commune marquée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Cette donnée à Capesterre-de-Marie-Galante sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette municipale.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Capesterre-de-Marie-Galante
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Capesterre-de-Marie-Galante s'affirmait alors toujours comme une zone pivot, fortifiant son positionnement historique. Lors des européennes, le podium à Capesterre-de-Marie-Galante s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,77%), devançant Valérie Hayer (29,41%) et Manon Aubry (9,95%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Capesterre-de-Marie-Galante soutenaient en priorité Olivier Serva (Divers gauche) avec 65,08% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Olivier Serva culminant à 89,68% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Capesterre-de-Marie-Galante présentait un paysage particulier lors des dernières élections
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Capesterre-de-Marie-Galante choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 52,64% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 18,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,08% pour Marine Le Pen, contre 34,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Capesterre-de-Marie-Galante plébiscitaient Olivier Serva (DVG) avec 92,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Serva virant de nouveau en tête avec 100,00% des voix. Cette physionomie politique de Capesterre-de-Marie-Galante laisse ainsi apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Capesterre-de-Marie-Galante ?
Si l'on examine la fiscalité de Capesterre-de-Marie-Galante, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,77 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 83 400 euros environ la même année, contre quelque 240 300 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Capesterre-de-Marie-Galante s'est établi à un peu plus de 57,44 % en 2024 (contre 32,17 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Capesterre-de-Marie-Galante a atteint 754 euros en 2024 (contre 480 € en 2020).
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Capesterre-de-Marie-Galante ?
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Capesterre-de-Marie-Galante est très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Betty Besry a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 710 bulletins (37,74%). Deuxième, Jean-Claude Maes a capté 445 voix (23,65%). La très nette avance gagnée initialement livrait un indice fort pour le second round. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Jean-Claude Maes l'a finalement emporté avec 44,25% des votes, face à Betty Besry rassemblant 912 votants (43,86%) et Katia Bordin Épouse Manicord réunissant 11,88% des électeurs inscrits. C'est un véritable coup de théâtre : les réserves de voix ont été totalement décisives. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Betty Besry a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 467 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Municipales à Capesterre-de-Marie-Galante : les horaires des 4 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 3 148 votants de Capesterre-de-Marie-Galante de se faire entendre sur les défis qui concernent leur territoire. À Capesterre-de-Marie-Galante et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Jean-Claude Maes, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante est mise à disposition ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Capesterre-de-Marie-Galante seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour visualiser les résultats à Capesterre-de-Marie-Galante, rendez vous ici même dès 20h.
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