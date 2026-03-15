Résultat municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante (97140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Capesterre-de-Marie-Galante. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Capesterre-de-Marie-Galante, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Capesterre-de-Marie-Galante [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Claude MAËS
Jean-Claude MAËS REUSSIR CAPESTERRE ENSEMBLE 		341 64,10%
Betty Bernadette BESRY
Betty Bernadette BESRY UNIS POUR CAPESTERRE 		191 35,90%
Participation au scrutin Capesterre-de-Marie-Galante Partiels *
Taux de participation 66,23%
Taux d'abstention 33,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 555

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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