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19:19 - Élections municipales à Cappelle-Brouck : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Cappelle-Brouck, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 157 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 44 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 353 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,73%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 31,66% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 293,93 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, Cappelle-Brouck incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Cappelle-Brouck aux municipales 2026 ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Cappelle-Brouck en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 35,20% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,21% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 31,19% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 50,12% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 52,38% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 53,45% pour le tout nouveau ticket ciottiste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 57,07% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Paul Christophe.

16:58 - Cappelle-Brouck : 64,24 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, la participation atteignait 35,76 % à Cappelle-Brouck lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte alors que progressait le Covid-19. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 75,84 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 47,41 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 67,36 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 54,40 % des citoyens locaux. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Cappelle-Brouck comme une ville assez peu mobilisée en comparaison de la moyenne. À l'occasion de ces municipales de 2026, le niveau de la participation agira en définitive sur les résultats de Cappelle-Brouck.

15:59 - Cappelle-Brouck classée au centre lors des derniers scrutins Lors des dernières européennes, le podium à Cappelle-Brouck s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (52,38%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,14%) et la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle (6,75%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Cappelle-Brouck avaient ensuite placé en tête Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avec 53,45% au premier tour, devant Paul Christophe (Divers droite) avec 30,25%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Baptiste Gardes culminant à 57,07% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Cappelle-Brouck restait à l'époque une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Cappelle-Brouck avaient clairement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cappelle-Brouck soutenaient en priorité Pierrette Cuvelier (RN) avec 31,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierrette Cuvelier virant de nouveau en tête avec 50,12% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Cappelle-Brouck choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,20% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,57%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 61,21% pour Marine Le Pen, contre 38,79% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Cappelle-Brouck une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Cappelle-Brouck Pour ce qui est de la fiscalité de Cappelle-Brouck, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 486 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 273 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu moins de 28,30 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 2 700 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 74 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 7,48 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Cappelle-Brouck À Cappelle-Brouck, les résultats du scrutin municipal précédent se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Liste d'union pour la défense des intérêts communaux' a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Cappelle-Brouck, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le défi lors de ces nouvelles municipales sera de voir si une opposition parvient à se structurer face à cette domination. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse particulièrement clair.