Résultat municipale 2026 à Cappelle-Brouck (59630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cappelle-Brouck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cappelle-Brouck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cappelle-Brouck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume OLIVIERI
Guillaume OLIVIERI (11 élus) Cappelle Brouck : Un héritage à faire vivre, un futur à bâtir ! 		374 55,65%
  • Guillaume OLIVIERI
  • Audrey VERCAMER
  • Thierry BAYART
  • Prescillia POUMAËR
  • Dominique DEBOUDT
  • Marion JOSSE
  • Jean-Luc DUYTSCHE
  • Mathilde MERLEN
  • Simon DEMESSANGE-JACQUES
  • Céline CATRIX
  • Désiré ZAWODA
Bernadette BROUCKE
Bernadette BROUCKE (3 élus) Liste unie pour les intérêts de Cappelle-Brouck 		298 44,35%
  • Bernadette BROUCKE
  • Jean-Louis TERNYNCK
  • Christine DAUCHY
Participation au scrutin Cappelle-Brouck
Taux de participation 71,12%
Taux d'abstention 28,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 687

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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