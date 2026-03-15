Résultat municipale 2026 à Carantec (29660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carantec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carantec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carantec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alban LE ROUX
Alban LE ROUX (20 élus) Carantec territoire d'avenir 		1 673 68,23%
  • Alban LE ROUX
  • Marion PICART
  • Alain DUIGOU
  • Caroline DANIEL
  • Bruno QUERNE
  • Nolwenn HERVET
  • Jean Baptiste PATAULT
  • Corinne GRINCOURT
  • Pierre CHEMINANT
  • Tracey PAGE-JONES
  • Edouard LEDUC
  • Julie BELEC
  • Patrice TRUBLET
  • Sandrine VAUDORE
  • Pierre-Olivier LABBE
  • Camille JACQ
  • Thomas SEVAULT
  • Nicole SEGALEN-HAMON
  • Christophe REBUFFAUD
  • Vanessa LENOIR
Jacques AUTRET
Jacques AUTRET (3 élus) CARANTEC ENSEMBLE 		779 31,77%
  • Jacques AUTRET
  • Céline PAUCHET
  • Jean-Yves BRIANT
Participation au scrutin Carantec
Taux de participation 77,68%
Taux d'abstention 22,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 496

Source : ministère de l’Intérieur

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