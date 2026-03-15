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19:17 - Analyse démographique des élections municipales à Carantec Les données démographiques et socio-économiques de Carantec mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 19% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 37,80% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (51,96%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2484 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,94%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,69%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 40,64%, comme à Carantec, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Carantec avant les municipales 2026 Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière bataille municipale à Carantec en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 11,65% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 22,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 8,24% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Carantec comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 16,85% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 19,14% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 21,08% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Carantec Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 58,64 % à Carantec lors des municipales de 2020 (un score notable) alors que le coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. Rappelons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 86,00 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 63,72 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 82,44 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 68,16 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote. Pour ces municipales, cette donnée à Carantec sera en tout cas déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Carantec : le vote des électeurs l'année de la dissolution Au printemps 2024, les élections législatives à Carantec avaient propulsé aux avants-postes Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 41,62% au premier tour, devant Sylvaine Vulpiani (Union de la gauche) avec 23,99%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sandrine Le Feur culminant à 53,47% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Carantec s'était cette fois figé autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (24,78%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,26%) et Jordan Bardella (16,85%).

14:57 - Dernière présidentielle à Carantec : les résultats qu'il faut analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Carantec soutenaient en priorité Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 48,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 69,04% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Carantec était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 41,69% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 16,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 77,19% pour Emmanuel Macron, contre 22,81% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Carantec une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Décryptage de l'évolution des impôts locaux à Carantec Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Carantec, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,77 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 1,23403 million d'euros (1 234 030 € très exactement) environ. Une recette bien loin des 1,4861 million d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Carantec atteint désormais un peu plus de 34,08 % en 2024 (contre 18,11 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne nationale, qui approche les 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Carantec s'est chiffrée à environ 1 997 euros en 2024 (contre 1 361 € en 2020).

11:59 - Nicole Segalen-Hamon gagnante des dernières élections municipales à Carantec Les dynamiques politiques locales demeurent aujourd'hui encore déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal à Carantec. Au terme du premier tour, Nicole Segalen-Hamon a imposé son rythme en obtenant 910 soutiens (51,23%). Derrière, François De Goësbriand a rassemblé 48,76% des suffrages. Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Carantec, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.