Résultat municipale 2026 à Carbon-Blanc (33560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carbon-Blanc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carbon-Blanc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carbon-Blanc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yohann GIACOMETTI
Yohann GIACOMETTI (23 élus) CAP2026 POUR CARBON-BLANC AVEC Yohann GIACOMETTI 		1 765 57,05%
  • Yohann GIACOMETTI
  • Marine BONNIN
  • Thierry SIBELET
  • Genifer TEYSSIER
  • Lionel BARRAN
  • Estelle TUELLA
  • Karim HALIMI
  • Marion BOURDIEU
  • Antoine COUSIN
  • Mélissa LAMAIGNERE
  • Pierre-Jean TEXIER
  • Claire MINGOT
  • Frédéric BRENON
  • Émilie MAGNE
  • Jean-Luc GUILHEM
  • Isabelle LE THOEUFF
  • Michel HALET
  • Catherine JUGET
  • Christian DUSSOL
  • Kimberley DEPINOY
  • Claude LECUYER
  • Valérie POUJOL
  • Yohann LHULLIER
Patrick LABESSE
Patrick LABESSE (6 élus) VIVRE CARBON-BLANC 		1 329 42,95%
  • Patrick LABESSE
  • Laura GIRARD
  • Jean-François LUCOT
  • Élise CACOUAULT
  • Jean-Luc PRIM
  • Anne DUBOE
Participation au scrutin Carbon-Blanc
Taux de participation 55,99%
Taux d'abstention 44,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 3 285

Source : ministère de l’Intérieur

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