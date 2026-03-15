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19:17 - Analyse socio-économique de Carbon-Blanc : perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Carbon-Blanc façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un taux de chômage de 12,31% et une densité de population de 2161 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,07%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3935 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,64% et d'une population immigrée de 9,12% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Carbon-Blanc mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,98% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

17:57 - Les votants de Carbon-Blanc toujours plus séduits par le RN Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Carbon-Blanc en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,61% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,88% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 21,71% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Carbon-Blanc comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 32,51% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,38% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,16% le dimanche suivant.

16:58 - Carbon-Blanc : 57,01 % d'abstention à la dernière élection municipale Il y a six ans, le premier round de la municipale à Carbon-Blanc avait été marqué par une abstention de 57,01 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 42,99 %) alors que l'épidémie de Covid se propageait dans la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est cependant fixé à 22,66 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,52 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,65 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,31 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Ce paramètre à Carbon-Blanc sera en définitive l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - À Carbon-Blanc, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Carbon-Blanc avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,51%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,72% des votes. Alain David (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Carbon-Blanc une vingtaine de jours plus tard avec 40,58%. Julie Rechagneux (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 33,38%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alain David culminant à 59,84% des voix localement. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Carbon-Blanc : des verdicts éminemment parlants lors des élections en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Carbon-Blanc un territoire aux équilibres politiques nuancés. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Carbon-Blanc privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,12%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 25,94%. Lors de la finale de l'élection à Carbon-Blanc, les électeurs accordaient 61,12% pour Emmanuel Macron, contre 38,88% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Carbon-Blanc portaient leur choix sur Alain David (Nupes) avec 38,33% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alain David virant de nouveau en tête avec 58,24% des voix.

12:58 - Les premières élections à Carbon-Blanc depuis la réforme fiscale À Carbon-Blanc, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 291 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 110 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 54,38 % en 2024 (contre environ 31,92 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 75 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 2,07345 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 18,24 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à Carbon-Blanc S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Carbon-Blanc peut s'avérer instructif. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Turby (Divers) a distancé ses rivaux en récoltant 850 voix (35,15%). En deuxième position, Patrick Labesse (Divers gauche) a capté 30,89% des bulletins valides. Une troisième force s'est dégagée derrière Valerie Drouhaut (Divers), obtenant 26,09% des voix. Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2e tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Patrick Labesse l'a finalement emporté avec 56,07% des bulletins, face à Alain Turby qui a obtenu 1 080 votants (43,92%). Annoncé en difficulté, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, orchestrant un changement de dynamique inattendu. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des électeurs des listes de gauche éjectées au premier tour, engrangeant 529 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Carbon-Blanc, ce décor constitue un point de départ particulier. L'équipe minoritaire est confrontée au défi de récolter plus de votes dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.