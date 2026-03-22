Résultat municipale 2026 à Carbonne (31390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carbonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carbonne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carbonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LAMARQUE (21 élus) Carbonne,notre passion commune
|1 249
|45,83%
|
|Stéphane LE BRUN (5 élus) carbonne autrement
|922
|33,83%
|
|Marie-Caroline TEMPESTA (3 élus) CARBONNE AVEC VOUS
|554
|20,33%
|
|Participation au scrutin
|Carbonne
|Taux de participation
|59,10%
|Taux d'abstention
|40,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|2 802
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Carbonne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier LAMARQUE (Ballotage) Carbonne,notre passion commune
|954
|36,51%
|Stéphane LE BRUN (Ballotage) carbonne autrement
|897
|34,33%
|Marie-Caroline TEMPESTA (Ballotage) CARBONNE AVEC VOUS
|762
|29,16%
|Participation au scrutin
|Carbonne
|Taux de participation
|57,34%
|Taux d'abstention
|42,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|2 718
Election municipale 2026 à Carbonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carbonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carbonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Carbonne
18:37 - Comment a voté Carbonne l'année de la dissolution ?
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Carbonne avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,88% des bulletins. Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avait par la suite enlevé le premier tour des élections des députés à Carbonne quelques semaines plus tard avec 40,60%. Christophe Bex (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 34,79%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Bex (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,24% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Carbonne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un territoire très à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Carbonne
Dans la cité de Carbonne, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par le verdict des dernières élections municipales. Seule en lice, 'Ensemble pour carbonne' menée par Denis Turrel a logiquement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Carbonne, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez clair a déjà été apporté.
13:58 - À Carbonne, Stéphane Le Brun, Didier Lamarque et Marie-Caroline Tempesta s'affrontent ce dimanche
Comme le montrent les candidatures pour le deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Stéphane Le Brun, Didier Lamarque et Marie-Caroline Tempesta pour la suite ce dimanche. Les 4 bureaux de vote de la commune de Carbonne fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection à Carbonne
Dans le cadre du premier tour des municipales à Carbonne, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 57,34 % localement. Au terme de ce vote, c'est Didier Lamarque (Divers centre) qui a dominé en s'adjugeant 36,51 % des voix. Ensuite, Stéphane Le Brun (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 34,33 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie-Caroline Tempesta, étiquetée Parti socialiste, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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