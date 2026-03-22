Résultat municipale 2026 à Carbonne (31390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carbonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carbonne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carbonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LAMARQUE
Didier LAMARQUE (21 élus) Carbonne,notre passion commune 		1 249 45,83%
  • Didier LAMARQUE
  • Sylvie HEBAL
  • Laurent LAFFONT-PORTET
  • Marie-Laure Jeanne Hélène GUILLEMIN
  • Jérome CHANABE LAUTRE
  • Françoise LAZARETIE
  • Jean JOANNY
  • Laetitia THEDIE
  • Charly DAURIAC
  • Annie FAUCHARD
  • David DIVIALLE
  • Alice GEORGES
  • Kossi VIAGBO
  • Catherine ANGOSTO
  • Jean-Rick PENMAN
  • Françoise Marie Roberte MARCEL
  • Alexandre ANGOT
  • Nathalie AURIERES
  • Benoit Bernard Marie DURAND
  • Véronique SUBRA
  • Romain CUESTA
Stéphane LE BRUN
Stéphane LE BRUN (5 élus) carbonne autrement 		922 33,83%
  • Stéphane LE BRUN
  • Marine DUCROS
  • Bastien HO
  • Marion LE ROY
  • Didier GENTY
Marie-Caroline TEMPESTA
Marie-Caroline TEMPESTA (3 élus) CARBONNE AVEC VOUS 		554 20,33%
  • Marie-Caroline TEMPESTA
  • Elias TAYIAR
  • Madeleine LIBRET-LAUTARD
Participation au scrutin Carbonne
Taux de participation 59,10%
Taux d'abstention 40,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 2 802

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Carbonne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LAMARQUE
Didier LAMARQUE (Ballotage) Carbonne,notre passion commune 		954 36,51%
Stéphane LE BRUN
Stéphane LE BRUN (Ballotage) carbonne autrement 		897 34,33%
Marie-Caroline TEMPESTA
Marie-Caroline TEMPESTA (Ballotage) CARBONNE AVEC VOUS 		762 29,16%
Participation au scrutin Carbonne
Taux de participation 57,34%
Taux d'abstention 42,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 2 718

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