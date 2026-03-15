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19:17 - Les enjeux locaux de Carcans : tour d'horizon démographique Dans la commune de Carcans, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des municipales. Avec une densité de population de 14 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,26%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (24,47%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1763 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,36%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,52%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 71,85%, comme à Carcans, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Carcans Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Carcans il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 23,96% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 43,60% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 23,38% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 50,47% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,88% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 38,54% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 45,65% lors du vote définitif.

16:58 - À Carcans, la participation s'annonce forte aux municipales Au soir de cette municipale 2026, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Carcans. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 62,89 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 37,11 %) alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 940 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,65 % de participation. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 56,79 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 72,61 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 57,96 % des électeurs (soit environ 1 392 votants). En prenant du recul, les données esquissent une localité assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Carcans En juin 2024, les élections législatives à Carcans avaient favorisé Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avec 38,54% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 34,81%. C'est finalement Pascale Got (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 54,35% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (32,88%). La préférence des électeurs de Carcans a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Carcans : regard sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Carcans se positionne comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Carcans choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,86% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen avec 23,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,40% pour Emmanuel Macron, contre 43,60% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Carcans portaient leur choix sur Karine Nouette Gaulain (Ensemble !) avec 30,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Grégoire de Fournas (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,47% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Carcans À Carcans, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 10,54 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 789 480 €, marquant une forte baisse face aux 849 100 euros engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Carcans a évolué pour se fixer à 30,50 % en 2024 (contre 13,04 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Carcans s'est chiffrée à 1 581 € en 2024 contre 943 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Carcans ? À Carcans, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Patrick Meiffren a fait la course en tête en recueillant 58,29% des suffrages. Derrière, Thierry Desprez a recueilli 558 voix (41,70%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Patrick Meiffren a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Carcans, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.