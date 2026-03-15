Résultat municipale 2026 à Carcans (33121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carcans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carcans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice MARCHAND
Patrice MARCHAND (15 élus) CARCANS AVEC VOUS 		952 56,23%
  • Patrice MARCHAND
  • Cynthia ROBIN
  • Fabrice GARCIA
  • Pascale GARCIA
  • Christian LALANNE
  • Sylvie LANDUREAU
  • Dominique FEVRIER
  • Stéphanie ARTAUD-VIGNOLLET
  • Thierry CIGANA
  • Emmanuelle FICHES
  • Jean-Pierre MILLET
  • Axelle BONNET
  • Raphaël ALOS
  • Mélanie ROGEON
  • Eric PETIT
Patrick MEIFFREN
Patrick MEIFFREN (4 élus) CARCANS-MAUBISSON L'avenir ensemble 		741 43,77%
  • Patrick MEIFFREN
  • Catherine REUILLIE-ROBINEAU
  • Serge CAPDEVIELLE
  • Corinne CHARRIER
Participation au scrutin Carcans
Taux de participation 68,62%
Taux d'abstention 31,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 1 754

Source : ministère de l’Intérieur

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