Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carcassonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carcassonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Carcassonne
11:51 - Christophe Barthès et François Mourad aux premières places la semaine dernière
Pour le premier tour des élections municipales à Carcassonne, le scrutin a vu 59,34 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Christophe Barthès (Rassemblement National) qui a pris la pole position en récoltant 34,52 % des votes. Derrière, François Mourad (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 25,36 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alix Soler-Alcaraz, étiqueté Union de la gauche, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Gérard Larrat, avec la nuance Divers droite, a récolté 12,27 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carcassonne
Le deuxième tour des élections municipales à Carcassonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Barthès
Liste du Rassemblement National
Demain Carcassonne
|
|
Alix Soler-Alcaraz
Liste d'union à gauche
carcassonne unie !
|
|
François Mourad
Liste divers droite
PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BARTHÈS (Ballotage) Demain Carcassonne
|6 068
|34,52%
|François MOURAD (Ballotage) PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
|4 458
|25,36%
|Alix SOLER-ALCARAZ (Ballotage) CARCASSONNE UNIE !
|4 091
|23,27%
|Gérard LARRAT (Ballotage) CARCASSONNE AVANT TOUT
|2 156
|12,27%
|Jihed TAYEBI Carcassonne unité populaire
|805
|4,58%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|59,34%
|Taux d'abstention
|40,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|18 027
Source : ministère de l’Intérieur
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