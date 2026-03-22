Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carcassonne

Le deuxième tour des élections municipales à Carcassonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Barthès
Christophe Barthès Liste du Rassemblement National
Demain Carcassonne
  • Christophe Barthès
  • Marlène Arcizet
  • Edouard Jordan
  • Annie Doutres
  • Florent Ghisi
  • Nathalie Flamant
  • Alexandre Dumont
  • Céline Duta
  • Patrick Martinet
  • Barbara Orta
  • Arthur Roumenov
  • Martine Clergue
  • Dominique Escriva
  • Virginie Thomas
  • Frédéric Rogerat
  • Virginie Kowalczyk
  • Pierre-Yves Castel
  • Patricia Blaise
  • Frédéric Vavdin
  • Stéphanie Chapus
  • Florencio Navarro
  • Marie-Christine Bernard
  • Jean-Pierre Lecina
  • Chantal Posocco
  • Philippe Marty
  • Maryse Castres
  • Denis Kozlowsky
  • Béatrice Guilhem
  • Jean-Marc Sarraute
  • Céline Alberido
  • Jean-Marie Brezet
  • Claudette Feron
  • Akli Mouhoubi
  • Hélène Seidenbinder
  • Julien Hillat
  • Pascaline Deville
  • Didier Rusque
  • Patricia Galera
  • Alric Nazon
  • Sylvie Lévêque
  • Gwenaël Bouquet
  • Michèle Lassort
  • Henri Aribaud
  • Céline Bresson
  • Joseph Chiffre
Alix Soler-Alcaraz
Alix Soler-Alcaraz Liste d'union à gauche
carcassonne unie !
  • Alix Soler-Alcaraz
  • Marion Forato
  • Eric Ciappara
  • Maria Conquet
  • Daniel Iche
  • Tamara Rivel
  • Claude Vo Dinh
  • Nadia Gleizes Raya
  • Youcef Touil
  • Nahima Boutaleb
  • Philippe Satge
  • Christine Pintus
  • Alain Coste
  • Morgane Larroux
  • Benamar Boudjelal
  • Frédérique Galbez
  • Philippe Thene
  • Régine Diaz de Tuesta
  • Bernard Dauphiné
  • Marine Toro
  • Vincent Génie
  • Bouchra El Haidaoui
  • Alain Rouch
  • Gaëlle Nondedeo
  • Daniel Dedies
  • Joëlle Darmagnac
  • Jérôme Bauzon
  • Myriam Bellabiod
  • Jean-Claude Belmas
  • Nathalie Rouzaud
  • Mustapha Ghilassene
  • Claire Valbon
  • Bernard Pages
  • Annie Llanas
  • Wilfrid Esteve
  • Jeanne Morer
  • Julien Marty
  • Cathia Hernandez
  • Jean Heritier
  • Agnès Ben Rouba
  • Jérôme Perrot
  • Hélène Champrigaud
  • César Meynard
  • Monique Joseph
  • Patrick Lapena
François Mourad
François Mourad Liste divers droite
PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
  • François Mourad
  • Magali Bardou
  • Jean-Noël Crouzet
  • Marie Barthe
  • Christian Belondrade
  • Marie-Hélène Regnier
  • Didier Cambon
  • Janna Rivalain
  • David Bustos
  • Anne-Marie Perreaux
  • Farouk Ait Ouaret
  • Marie-Ange Fontaine
  • Yannick Raynaud
  • Danièle Dasi
  • Jean-Bernard Audier
  • Nellie Pedrero Maia
  • Alain Rind
  • Marie Faro
  • Christian Favaretto
  • Berengère Sire
  • François Manzanares
  • Catherine Flamenc
  • Denis Aguera
  • Delphine Galinier
  • Jean-Michel Boulegue
  • Lydie Manzanares
  • Éric Felten
  • Florence David
  • Grégoire Henry Esteve
  • Yannick Macchion
  • Christophe Buscail
  • Colomba Gallo
  • Jean-Luc Raynaud
  • Chantal Escande-Clerc
  • Fabien Eychenne
  • Fabienne Florence Alins
  • Théo Jelic
  • Esther Galvez
  • Thierry Maurice Tiberghien
  • Mélanie Marsal
  • Jean-Michel Carreras
  • Marie-Therese Noel
  • Inaya Rivalain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BARTHÈS
Christophe BARTHÈS (Ballotage) Demain Carcassonne 		6 068 34,52%
François MOURAD
François MOURAD (Ballotage) PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU 		4 458 25,36%
Alix SOLER-ALCARAZ
Alix SOLER-ALCARAZ (Ballotage) CARCASSONNE UNIE ! 		4 091 23,27%
Gérard LARRAT
Gérard LARRAT (Ballotage) CARCASSONNE AVANT TOUT 		2 156 12,27%
Jihed TAYEBI
Jihed TAYEBI Carcassonne unité populaire 		805 4,58%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 59,34%
Taux d'abstention 40,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 18 027

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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