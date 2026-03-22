Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : les résultats du 2e tour

Programme de Christophe Barthès à Carcassonne (Demain Carcassonne)

Sécurité et Présence Policière

Le programme propose de déployer une présence policière 24h/24 et 7j/7 pour garantir la sécurité des habitants. Cette initiative vise à rassurer les Carcassonnais et à lutter efficacement contre la délinquance. En renforçant la sécurité, la ville espère améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

Finances Saines

Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée au pouvoir de la liste. L'objectif est de baisser les taux locaux d'imposition pour redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour assurer le développement de Carcassonne.

Amélioration des Infrastructures

Le programme inclut un plan pluriannuel de rénovation des voiries pour améliorer la circulation et l'accessibilité. Des moyens supplémentaires seront alloués à la propriété de la commune pour entretenir et valoriser les espaces publics. La revitalisation du centre-ville est également une priorité pour soutenir les commerçants locaux.

Accès aux Soins

Pour renforcer l'accès aux soins, il est prévu de salarier des médecins et d'améliorer le cadre de vie. La création d'un pôle de proximité dans chaque hameau permettra de mieux répondre aux besoins de santé des habitants. Ces mesures visent à garantir un service de santé de qualité pour tous les Carcassonnais.