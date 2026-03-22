Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcès : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carcès

Le deuxième tour des élections municipales à Carcès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Clavier
Vincent Clavier Liste divers droite
VIVONS CARCES
  • Vincent Clavier
  • Christine Garcia
  • Pierre Corino
  • Isabelle Alena
  • Frederic Ambard
  • Stephanie Prieur
  • David Vercelloni
  • Julie Combier
  • Philippe Codoul
  • Lucille Paul
  • François Huet
  • Marielle Botella
  • Andre Kenane
  • Sophie Crampon
  • El Khayati Rifai
  • Manon Semaine
  • Thibaut Simeon
  • Laurence Luci
  • Florian Pelepol
  • Séverine Bonelli
  • Martial Hivert
  • Marleen Rodrigues
  • Raphael Illes
  • Nathanaelle Anulliero
  • Romain Fabre
  • Emilie Perret Bernard
  • Alexandre Savineau
Alain Ravanello
Alain Ravanello Liste divers droite
CARCES EN AVANT
  • Alain Ravanello
  • Amandine Chiapello
  • John Brispot
  • Yvette Torri
  • Joseph Herbel
  • Colette Peybernes
  • Dylan Wasteels
  • Sandrine Guiot-Picquart
  • Patrick Schmitt
  • Valérie Durand
  • Georges Steffan
  • Nathalie Janvier
  • Dominique Prael
  • Sandrine Marche
  • Dimitri Mondon
  • Milena Rousseau
  • Karl Brun
  • Marie Clement-Passoni
  • Stanislas Waroux
  • Marie-Hélène Vermand
  • Laurent Romani
  • Barbara Brispot
  • Aïssa Sahli
  • Elodie Amsellem
  • Hervé Mazzola
  • Nadine Vincent
  • Lionel Brunel
Nicolas Ferretto-Reggi
Nicolas Ferretto-Reggi Liste Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CARCÈS
  • Nicolas Ferretto-Reggi
  • Armelle Lardeux
  • Sébastien Aubard
  • Priscille Rosset-Vercellone
  • Gilbert Delplanque
  • Patricia Massis-Callet
  • David Martel
  • Isabelle Tornatore Martinez
  • Frédéric Rosset
  • Laurence Curty
  • Fabien Carmagnole
  • Dominique Gulino
  • Gérard Rabagliato
  • Ghislaine Rossini
  • Alain Duval
  • Julie Isnard
  • Daniel Margaria
  • Rosalie Josserand
  • Richard Maffenini
  • Nathalie Ambard
  • Marc Loos
  • Estelle Bojna
  • Gérald Massis
  • Véronique Guérin
  • Julien Rebouissou
  • Sabrina Martel
  • Guy Robert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carcès

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain RAVANELLO
Alain RAVANELLO (Ballotage) CARCES EN AVANT 		838 43,13%
Vincent CLAVIER
Vincent CLAVIER (Ballotage) VIVONS CARCES 		687 35,36%
Nicolas FERRETTO-REGGI
Nicolas FERRETTO-REGGI (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CARCÈS 		418 21,51%
Participation au scrutin Carcès
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 1 997

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Carcès

En savoir plus sur Carcès