Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcès : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carcès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carcès.
L'actu des élections municipales 2026 à Carcès
11:46 - Alain Ravanello et Vincent Clavier aux premières places dimanche dernier
Dimanche dernier, c'est Alain Ravanello (Divers droite) qui est arrivé en tête en récoltant 43,13 % des suffrages exprimés. Ensuite, Vincent Clavier (Divers droite) s'est classé deuxième avec 35,36 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Alain Ravanello a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 21,51 %, Nicolas Ferretto-Reggi a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Carcès, l'élection a enregistré une participation de 66,19 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carcès
Le deuxième tour des élections municipales à Carcès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Clavier
Liste divers droite
VIVONS CARCES
|
|
Alain Ravanello
Liste divers droite
CARCES EN AVANT
|
|
Nicolas Ferretto-Reggi
Liste Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CARCÈS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carcès
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain RAVANELLO (Ballotage) CARCES EN AVANT
|838
|43,13%
|Vincent CLAVIER (Ballotage) VIVONS CARCES
|687
|35,36%
|Nicolas FERRETTO-REGGI (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CARCÈS
|418
|21,51%
|Participation au scrutin
|Carcès
|Taux de participation
|66,19%
|Taux d'abstention
|33,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Nombre de votants
|1 997
Source : ministère de l’Intérieur
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