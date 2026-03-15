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19:20 - Élections à Carcès : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Carcès regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 407 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 359 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 366 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (60,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 183 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 234 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,51%, révélant une situation économique tendue. À Carcès, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Carcès ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Carcès il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 33,48% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 30,80% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 53,91% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,56% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 51,84% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Dernières municipales : 59,12 % de participation à Carcès Pour rappel, l'abstention s'élevait à 40,88 % à Carcès lors de la précédente municipale, un niveau très bas, en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 26,52 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 47,57 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,59 % au premier tour, contre 53,82 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette élection municipale 2026, cette variable à Carcès sera en conséquence fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Carcès ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Carcès s'affirmait alors toujours comme une terre de droite radicale, affermissant son orientation. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (43,56%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Carcès avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 51,84% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 19,08%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Carcès ? La physionomie politique de Carcès dessine un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Carcès plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,48% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,03%. Lors de la finale de l'élection à Carcès, les électeurs accordaient 58,93% pour Marine Le Pen, contre 41,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Carcès portaient leur choix sur Philippe Schreck (RN) avec 30,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,91%.

12:58 - Et si l'élection à Carcès se jouait sur la fiscalité ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Carcès, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,42 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 261 500 € la même année. Une somme loin des 763 600 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Carcès a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,61 % en 2024 (contre 18,40 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Carcès s'est établi à environ 1 039 euros en 2024 (contre 811 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Carcès : une triangulaire pour conclure le scrutin À Carcès, les résultats des municipales précédentes ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Alain Ravanello a pris l'ascendant sur ses adversaires en rassemblant 47,42% des soutiens. Sur la seconde marche, Patrick Genre a engrangé 564 bulletins valides (34,55%). Nicolas Ferretto-Reggi a suivi, avec 18,01% des électeurs. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Alain Ravanello l'a finalement emporté avec 54,92% des voix, face à Patrick Genre avec 593 électeurs inscrits (35,17%) et Nicolas Ferretto-Reggi réunissant 167 votants (9,90%). La hiérarchie a prévalu, l'écart s'élargissant pour aboutir à un verdict incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 152 voix supplémentaires entre les deux tours.