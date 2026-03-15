Résultat municipale 2026 à Carcès (83570) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carcès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carcès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain RAVANELLO
Alain RAVANELLO CARCES EN AVANT 		838 43,13%
Vincent CLAVIER
Vincent CLAVIER VIVONS CARCES 		687 35,36%
Nicolas FERRETTO-REGGI
Nicolas FERRETTO-REGGI UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CARCÈS 		418 21,51%
Participation au scrutin Carcès
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 1 997

Source : ministère de l’Intérieur

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