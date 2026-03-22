Résultat municipale 2026 à Carhaix-Plouguer (29270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carhaix-Plouguer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carhaix-Plouguer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carhaix-Plouguer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TROADEC
Christian TROADEC (22 élus) CARHAIX VILLE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		1 661 47,55%
  • Christian TROADEC
  • Anne-Marie KERDRAON
  • Patrice LE DU
  • Isabelle AUFFRET
  • Jean Yves NICOLAS
  • Hélène GUILLEMOT
  • Paul BOUSSARD
  • Isabelle LE LÉON
  • Daniel COTTEN
  • Alexandra FRAYSSE
  • Hervé PHILIPPE
  • Izold GUEGAN
  • Serge COUTELLER
  • Marie HERVÉ
  • Alan LE BUREL
  • Valérie LUCAS
  • Sébastien GICQUEL
  • Fabienne RICHARD
  • Anthony GAGNON
  • Catherine BOULANGER
  • Yann MANAC'H
  • Evelyne LE GUERN
Claude PRIGENT
Claude PRIGENT (6 élus) ENSEMBLE POUR CARHAIX 		1 392 39,85%
  • Claude PRIGENT
  • Marie-Laure CLOAREC
  • Xavier PERCHEC
  • Émilie LUQUEL
  • Pierre-Yves THOMAS
  • Lénaïk JAUBERT
Julie DÉNÈS
Julie DÉNÈS (1 élu) CARHAIX 2026 		440 12,60%
  • Julie DÉNÈS
Participation au scrutin Carhaix-Plouguer
Taux de participation 63,57%
Taux d'abstention 36,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 3 589

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Carhaix-Plouguer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TROADEC
Christian TROADEC (Ballotage) CARHAIX VILLE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		1 511 44,00%
Claude PRIGENT
Claude PRIGENT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARHAIX 		1 085 31,60%
Julie DÉNÈS
Julie DÉNÈS (Ballotage) CARHAIX 2026 		838 24,40%
Participation au scrutin Carhaix-Plouguer
Taux de participation 63,11%
Taux d'abstention 36,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 3 563

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