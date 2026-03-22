Résultat municipale 2026 à Carhaix-Plouguer (29270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carhaix-Plouguer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carhaix-Plouguer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carhaix-Plouguer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian TROADEC (22 élus) CARHAIX VILLE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|1 661
|47,55%
|
|Claude PRIGENT (6 élus) ENSEMBLE POUR CARHAIX
|1 392
|39,85%
|
|Julie DÉNÈS (1 élu) CARHAIX 2026
|440
|12,60%
|
|Participation au scrutin
|Carhaix-Plouguer
|Taux de participation
|63,57%
|Taux d'abstention
|36,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|3 589
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Carhaix-Plouguer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian TROADEC (Ballotage) CARHAIX VILLE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|1 511
|44,00%
|Claude PRIGENT (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARHAIX
|1 085
|31,60%
|Julie DÉNÈS (Ballotage) CARHAIX 2026
|838
|24,40%
|Participation au scrutin
|Carhaix-Plouguer
|Taux de participation
|63,11%
|Taux d'abstention
|36,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,77%
|Nombre de votants
|3 563
Election municipale 2026 à Carhaix-Plouguer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carhaix-Plouguer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carhaix-Plouguer.
L'actu des élections municipales 2026 à Carhaix-Plouguer
18:37 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à Carhaix-Plouguer ?
Lors des élections européennes, le podium à Carhaix-Plouguer s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,05%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,17%) et Valérie Hayer (13,85%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mélanie Thomin (Union de la gauche) en pole position avec 41,92% au premier tour, devant Patrick Le Fur (Rassemblement National) avec 32,12%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mélanie Thomin culminant à 62,00% des voix dans la localité. La préférence des électeurs de Carhaix-Plouguer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Carhaix-Plouguer
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Carhaix-Plouguer peut se révéler édifiant. Au terme du premier tour à l'époque, Christian Troadec (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 51,87% des bulletins. Juste derrière, Jérôme Yvinec (Divers centre) a obtenu 823 votes (29,66%). La troisième place est revenue à Laure Boussard (Divers gauche), s'adjugeant 512 voix (18,45%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Carhaix-Plouguer, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à Carhaix-Plouguer
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre Claude Prigent sous l'étiquette LDIV ("Ensemble Pour Carhaix"), la liste "Carhaix Ville Dynamique Et Solidaire" emmenée par Christian Troadec (LDVG) et la liste "Carhaix 2026" emmenée par Julie Dénès (LDIV). Les citoyens de la ville pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Carhaix-Plouguer, afin de se prononcer.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Carhaix-Plouguer ?
Pour le lancement des municipales à Carhaix-Plouguer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 63,11 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Christian Troadec (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 44,00 % des voix. Dans son sillage, Claude Prigent s'est classé deuxième avec 31,60 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Christian Troadec, mais il a vu son électorat s'éroder de 7 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Julie Dénès pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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