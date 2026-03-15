Résultat municipale 2026 à Carignan-de-Bordeaux (33360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carignan-de-Bordeaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carignan-de-Bordeaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carignan-de-Bordeaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe COLINET
Christophe COLINET (23 élus) CARIGNAN NATURELLEMENT 		1 354 70,48%
  • Christophe COLINET
  • Séverine MARQUES GUINOBERT
  • Thierry DEMONS
  • Sandrine LACOSTE
  • Baptiste VEYSSY
  • Anne ROUVEYROL
  • Anthony BROUARD
  • Christine CAILLOU
  • Nicolas RAMON
  • Nadège YON
  • Laurent JANSONNIE
  • Karine SUPERY
  • Etienne LHOMET
  • Jennifer RENAN
  • Philippe PATINET
  • Sylvie LHOMET
  • Olivier SMITH
  • Elise MESPOULEDE
  • Marc GIZARD
  • Odile LAPLAGNE
  • Jacques RAIMONDEAU
  • Cécile PEREZ
  • Philippe BIENSAN
Véronique ZOGHBI
Véronique ZOGHBI (4 élus) Bien Vivre Ensemble à Carignan-de-Bordeaux 		567 29,52%
  • Véronique ZOGHBI
  • Christophe DUCOURNEAU
  • Sabine RIPAULT
  • Philippe CASENAVE
Participation au scrutin Carignan-de-Bordeaux
Taux de participation 57,52%
Taux d'abstention 42,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 993

Source : ministère de l’Intérieur

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