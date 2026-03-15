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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Carignan-de-Bordeaux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Carignan-de-Bordeaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 4 312 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 350 entreprises, Carignan-de-Bordeaux est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (10,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 167 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,95%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3 144 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, Carignan-de-Bordeaux incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Carignan-de-Bordeaux ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Carignan-de-Bordeaux il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,47% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 34,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 16,14% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Carignan-de-Bordeaux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,50% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 34,09% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 45,57% lors du vote final.

16:58 - Carignan-de-Bordeaux classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Carignan-de-Bordeaux, l'abstention touchait 46,88 % du corps électoral (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux) alors qu'en raison du coronavirus, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 18,64 % des personnes inscrites. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 39,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,33 % au premier tour, contre 46,36 % en 2022. Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Carignan-de-Bordeaux comme une zone où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Carignan-de-Bordeaux sera en tout cas primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Carignan-de-Bordeaux Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Carignan-de-Bordeaux accordaient leurs suffrages à Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 34,09% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathilde Feld (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 54,43% des suffrages exprimés. Les Européennes précédemment à Carignan-de-Bordeaux avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,50%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,21% des suffrages. Le contexte politique de Carignan-de-Bordeaux a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À Carignan-de-Bordeaux, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Carignan-de-Bordeaux se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Carignan-de-Bordeaux plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 31,65% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,43%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,51% pour Emmanuel Macron, contre 34,49% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Carignan-de-Bordeaux portaient leur choix sur Pascal Lavergne (Ensemble !) avec 33,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Lavergne virant de nouveau en tête avec 56,88% des voix.

12:58 - La commune a-t-elle contenu la fiscalité locale à Carignan-de-Bordeaux ? Alors que les impôts locaux ont diminué à Carignan-de-Bordeaux entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,80 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 37 600 euros environ la même année, bien en deçà des 938 000 euros perçus en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Carignan-de-Bordeaux s'est établi à 36,05 % en 2024 (contre 18,59 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Carignan-de-Bordeaux a atteint environ 743 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 786 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Carignan-de-Bordeaux : un résultat scellé dès le premier tour Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Carignan-de-Bordeaux peut s'avérer instructif. Au soir du premier tour, Thierry Genetay (Divers) a viré en tête en recueillant 67,75% des suffrages. En deuxième position, Frank Monteil (Divers droite) a engrangé 32,24% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Carignan-de-Bordeaux, ce qui s'est passé à l'époque a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.