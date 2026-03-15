Résultat municipale 2026 à Carling (57490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carling a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carling, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carling [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaston ADIER
Gaston ADIER (19 élus) Entente et avenir communal 		882 62,51%
  • Gaston ADIER
  • Marielle NICOLA
  • Courte SCHIRLE
  • Gabrielle PILARD
  • David LEGROS
  • Paulette DOUBLET
  • Claude SCHAAB
  • Chantal PELOSO
  • François FESTOR
  • Nadine EBERLE
  • Benoît HILLENBLINK
  • Marie-Françoise DI-BELLA
  • Bernard NOËL
  • Angélique FLAUSSE
  • Henri PEYCLIT
  • Bruna FEDELE
  • Fabien JACOBS
  • Nicole SCHMITT
  • Chris STARCK
Laurent Philippe Georges GUILBOT
Laurent Philippe Georges GUILBOT (4 élus) Carling ensemble municipale 2026 		529 37,49%
  • Laurent Philippe Georges GUILBOT
  • Catherine Marie Yolande BOYER
  • Stephane PRIMC
  • Véra Corinne GARCIA FERNANDEZ ÉP LOCAKS
Participation au scrutin Carling
Taux de participation 63,85%
Taux d'abstention 36,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 459

Source : ministère de l’Intérieur

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