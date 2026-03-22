Résultat municipale 2026 à Carlux (24370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carlux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carlux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carlux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel CROS (12 élus) TOUS ENGAGES !
|236
|51,98%
|
|Francis JARDEL (2 élus) OSEZ LE CHANGEMENT, RÉUSSISSONS l'AVENIR
|153
|33,70%
|
|Jean ALBENQUE (1 élu) UNIS POUR CARLUX AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|65
|14,32%
|
|Participation au scrutin
|Carlux
|Taux de participation
|81,85%
|Taux d'abstention
|18,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,22%
|Nombre de votants
|460
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Carlux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel CROS (Ballotage) TOUS ENGAGES !
|208
|46,74%
|Francis JARDEL (Ballotage) OSEZ LE CHANGEMENT, RÉUSSISSONS l'AVENIR
|150
|33,71%
|Jean ALBENQUE (Ballotage) UNIS POUR CARLUX AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|87
|19,55%
|Participation au scrutin
|Carlux
|Taux de participation
|80,78%
|Taux d'abstention
|19,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|454
Election municipale 2026 à Carlux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carlux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carlux.
L'actu des élections municipales 2026 à Carlux
18:33 - Comment a voté Carlux lors des dernières élections ?
Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des législatives à Carlux après la dissolution de 2024 avec 35,35%. Sébastien Peytavie (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 35,10%. C'est pourtant Sébastien Peytavie (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,85% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (29,03%). La situation politique de Carlux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Carlux
Quel bilan faut-il tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Carlux ? Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Jean-Charles Dages a recueilli le plus de votes avec 245 suffrages (60,79%). Juste derrière, Johan Loubriat a recueilli 243 suffrages en sa faveur (60,29%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Stéphanie Charron, avec 59,30% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections municipales 2026 à Carlux, ces équilibres individuels propres aux communes rurales vont encore peser. À la suite d' une réforme du mode d'élection, il faut toutefois souligner que l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant dorénavant les candidatures individuelles.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Carlux donne lieu à une triangulaire pleine d'incertitude
D'après la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la bataille électorale connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec la liste "Unis Pour Carlux Aujourd'hui Et Demain" emmenée par Jean Albenque, Michel Cros avec la liste "Tous Engages !" et Francis Jardel avec la liste "Osez Le Changement, Réussissons L'avenir". À 18 heures, le bureau de vote de Carlux ferme pour le dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Carlux
Les élections municipales 2026 à Carlux ont vu Michel Cros terminer en tête il y a une semaine avec 46,74 % des votes. Francis Jardel a obtenu la seconde place avec 33,71 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean Albenque s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Carlux, le vote a vu 80,78 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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