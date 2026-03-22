Résultat municipale 2026 à Carlux (24370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carlux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carlux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carlux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CROS
Michel CROS (12 élus) TOUS ENGAGES ! 		236 51,98%
  • Michel CROS
  • Marie-Laure FERBER
  • Thierry VINCKIER
  • Sabine LIMOUSIN
  • Gérard COUDERC
  • Isabelle LEGLU
  • Jean-Claude DELHORBE
  • Sophie LASSAU
  • David GALLO
  • Nathalie BOULARD
  • James CHARRON
  • Emilie DEREMETZ
Francis JARDEL
Francis JARDEL (2 élus) OSEZ LE CHANGEMENT, RÉUSSISSONS l'AVENIR 		153 33,70%
  • Francis JARDEL
  • Christiane COQUET
Jean ALBENQUE
Jean ALBENQUE (1 élu) UNIS POUR CARLUX AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		65 14,32%
  • Jean ALBENQUE
Participation au scrutin Carlux
Taux de participation 81,85%
Taux d'abstention 18,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 460

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Carlux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel CROS
Michel CROS (Ballotage) TOUS ENGAGES ! 		208 46,74%
Francis JARDEL
Francis JARDEL (Ballotage) OSEZ LE CHANGEMENT, RÉUSSISSONS l'AVENIR 		150 33,71%
Jean ALBENQUE
Jean ALBENQUE (Ballotage) UNIS POUR CARLUX AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		87 19,55%
Participation au scrutin Carlux
Taux de participation 80,78%
Taux d'abstention 19,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 454

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