Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carmaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carmaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Carmaux
13:46 - Les électeurs de Carmaux se prononceront-ils sur la question fiscale ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Carmaux, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 990 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 710 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 59,72 % en 2024 (contre près de 30,81 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 129 000 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 1,61874 million d'euros (1 618 740 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux stable de près de 14,11 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Carmaux
Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Carmaux. Dès le premier tour à l'époque, Alain Espié (Union de la gauche) a dominé le scrutin en obtenant 1 027 soutiens (35,14%). À sa poursuite, Jean-Louis Bousquet (Divers gauche) a obtenu 925 voix (31,65%). La troisième place est revenue à Christian Legris (Rassemblement National), avec 611 électeurs (20,91%). Ce résultat plutôt ténu laissait planer d'importantes questions pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Jean-Louis Bousquet l'a finalement emporté avec 49,04% des bulletins, face à Alain Espié rassemblant 1 031 électeurs inscrits (34,09%) et Christian Legris réunissant 10,81% des voix. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 456 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Carmaux
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Carmaux de donner leur opinion sur la manière dont est régie leur ville. À titre de rappel, Jean-Louis Bousquet (Divers gauche) a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats à Carmaux. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Carmaux. Les résultats à Carmaux seront en ligne sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carmaux
|Tête de listeListe
|
Gweenael Andrieu
Liste du Rassemblement National
CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS
|
|
Jean-Louis Bousquet
Liste divers gauche
Notre priorité, Carmaux !
|
|
François Bouyssié
Liste d'union à gauche
UNIS POUR CARMAUX
|
|
Rachid Touzani
Liste divers gauche
L' archipel des idées:initiative en commun pour Carmaux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Bousquet (23 élus) Convergences citoyennes "un nouveau souffle pour carmaux"
|1 483
|49,04%
|
|Alain Espié (5 élus) Pour carmaux la gauche rassemblée, sociale, écologique et solidaire
|1 031
|34,09%
|
|Christian Legris (1 élu) Rassemblement pour carmaux
|327
|10,81%
|
|Jean-Marc Fouillade Carmaux 2026 avec jean-marc fouillade
|183
|6,05%
|Participation au scrutin
|Carmaux
|Taux de participation
|45,78%
|Taux d'abstention
|54,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 156
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Espié Pour carmaux la gauche rassemblée, sociale, écologique et solidaire
|1 027
|35,14%
|Jean-Louis Bousquet Convergences citoyennes "un nouveau souffle pour carmaux"
|925
|31,65%
|Christian Legris Rassemblement pour carmaux
|611
|20,91%
|Jean-Marc Fouillade Carmaux 2026 avec jean-marc fouillade
|359
|12,28%
|Participation au scrutin
|Carmaux
|Taux de participation
|44,19%
|Taux d'abstention
|55,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 069
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Espié (20 élus) Ensemble pour carmaux
|1 781
|37,34%
|
|Laurent Leopardi (5 élus) Convergences citoyennes
|1 578
|33,08%
|
|Christian Legris (3 élus) Carmaux bleu marine
|931
|19,52%
|
|Benoît Leloup (1 élu) Carmaux, c'est vous !
|479
|10,04%
|
|Participation au scrutin
|Carmaux
|Taux de participation
|68,51%
|Taux d'abstention
|31,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|4 952
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Espié Ensemble pour carmaux
|1 754
|37,82%
|Laurent Leopardi Convergences citoyennes
|1 264
|27,25%
|Christian Legris Carmaux bleu marine
|1 063
|22,92%
|Benoît Leloup Carmaux, c'est vous !
|556
|11,99%
|Participation au scrutin
|Carmaux
|Taux de participation
|67,57%
|Taux d'abstention
|32,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,06%
|Nombre de votants
|4 884
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