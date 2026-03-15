Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carmaux

Tête de listeListe
Gweenael Andrieu
Gweenael Andrieu Liste du Rassemblement National
CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS
  • Gweenael Andrieu
  • Marie Granier
  • Henri Balssa
  • Martine Moser
  • Didier Orrit
  • Brigitte Louvier
  • Didier Pasturel
  • Laurence Molina
  • Thierry Ponsart
  • Johanna Ferrer
  • Damien Lefrançois
  • Christiane Czilinder
  • René Marescaux
  • Emilie Montagne
  • Maxence Blanc
  • Audrey Ruiz
  • Jean Bouniol
  • Marguerite François
  • Didier Diot
  • Dominique Fabre
  • Alain Pipaon
  • Laura Vandler
  • Fabien Hayoz
  • Marie Pothin
  • Dylan Larroque
  • Sandrine Boucon
  • Patrice Battaglia
  • Marie-Rose Rouard
  • Simon Chadir
  • Véronique Chadir
Jean-Louis Bousquet
Jean-Louis Bousquet Liste divers gauche
Notre priorité, Carmaux !
  • Jean-Louis Bousquet
  • Marie-Christine Sanchez
  • Pierre Schultheiss
  • Cécile Auziech
  • Jérôme Soulié
  • Marie Machado Da Mota
  • Didier Mazars
  • Francine Hernandez
  • Lionel Laval
  • Aurélie Maurel
  • Christian Bordoll
  • Véronique Imbert
  • Cédric Ivars
  • Marina Rougé
  • Philippe Miguelez
  • Marie-Claire Davy
  • Alain Couffin
  • Christel Lopez
  • Pierre Desaunay
  • Martine Reynes
  • Éric Audirac
  • Anne-Marie Montasprini
  • Alain Pecoraro
  • Élise Enjelvin
  • Jean Uwujineza
  • Odile Rouch
  • Patrice Soubrié
  • Josiane Cayre
  • Jean-Louis Azémar
  • Sylviane Péna
  • Alain Alibert
François Bouyssié
François Bouyssié Liste d'union à gauche
UNIS POUR CARMAUX
  • François Bouyssié
  • Martine Courveille
  • Thierry Sodrich
  • Mylène Kulifaj-Tesson
  • Simon Brändli-Barbance
  • Gisèle Rataboul
  • Lionel Calvignac
  • Corinne Massol
  • Christian Manuel
  • Stéphanie Senaux-Ochoa
  • Julien Besombes
  • Anne-Marie Bories
  • Francis Caussanel
  • Céline Montes
  • Mikaël Ourzik
  • Marguerite Blanquet
  • Matthieu Fiamazzo
  • Guylène Viguier
  • Alexandre Hulin
  • Patricia Stefani
  • Joël Viguier
  • Valérie Dubois
  • Sylvain Labit
  • Aya El Farissi
  • Mathieu Chané
  • Céline Beral
  • Patrick Cazes
  • Fanny Desclaux-Dubois
  • Christian Gavazzi
  • Cyrielle Lelorain
  • Philippe Labbé
Rachid Touzani
Rachid Touzani Liste divers gauche
L' archipel des idées:initiative en commun pour Carmaux
  • Rachid Touzani
  • Audrey Martin
  • Dominique Berthin
  • Michèle Nieto
  • Alain Espié
  • Liza Pailhous
  • Nicolas Sompayrac
  • Josiane Cathala
  • Alexandre Aupitre
  • Henriette Gremillet
  • Eddy Dabrowski
  • Aline Martin
  • Saïd Aoujil
  • Elsa Hernandez
  • Maximilien Lutaud
  • Danielle Delfau
  • Abdallah Vitta
  • Nelly Gaulon
  • Alaedine Mennad
  • Amélie Gayrard
  • Richard Massoutier
  • Josiane Rey
  • Jean-Claude Camboulives
  • Christelle Choliere
  • Patrick Simer
  • Manal Hamioui
  • Gabin Demarchi
  • Agnès Gasc
  • Emmanuel Pailleron
  • Najia Boumaz
  • Bernard Enguilabert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Bousquet
Jean-Louis Bousquet (23 élus) Convergences citoyennes "un nouveau souffle pour carmaux" 		1 483 49,04%
  • Jean-Louis Bousquet
  • Michèle Nieto
  • Jérôme Soulié
  • Nicole Romero
  • Christian Bordoll
  • Saliha Slimani
  • Pierre Schultheiss
  • Cécile Gallois
  • Philippe Miguelez
  • Nadine Laurié
  • Lilian Lafon
  • Audrey Martin
  • Christophe Tama
  • Catherine Coette
  • Marc Mercier
  • Saïda Fakir
  • Pierre Robert
  • Océane Cloud
  • Thomas Mesnard-Malo
  • Laëtitia Sokpoli
  • Julien Huguenot
  • Solange Bavay
  • Dominique Durand
Alain Espié
Alain Espié (5 élus) Pour carmaux la gauche rassemblée, sociale, écologique et solidaire 		1 031 34,09%
  • Alain Espié
  • Martine Courveille
  • Rachid Touzani
  • Josiane Cathala
  • Simon Brändli
Christian Legris
Christian Legris (1 élu) Rassemblement pour carmaux 		327 10,81%
  • Christian Legris
Jean-Marc Fouillade
Jean-Marc Fouillade Carmaux 2026 avec jean-marc fouillade 		183 6,05%
Participation au scrutin Carmaux
Taux de participation 45,78%
Taux d'abstention 54,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 156

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Espié
Alain Espié Pour carmaux la gauche rassemblée, sociale, écologique et solidaire 		1 027 35,14%
Jean-Louis Bousquet
Jean-Louis Bousquet Convergences citoyennes "un nouveau souffle pour carmaux" 		925 31,65%
Christian Legris
Christian Legris Rassemblement pour carmaux 		611 20,91%
Jean-Marc Fouillade
Jean-Marc Fouillade Carmaux 2026 avec jean-marc fouillade 		359 12,28%
Participation au scrutin Carmaux
Taux de participation 44,19%
Taux d'abstention 55,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 069

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Espié
Alain Espié (20 élus) Ensemble pour carmaux 		1 781 37,34%
  • Alain Espié
  • Françoise Couchat-Marty
  • Francis Maffre
  • Martine Courveille
  • Robert Crespo
  • Catherine Pinol
  • Jean-Pierre Perié
  • Mylène Kulifaj-Tesson
  • Jean-Pierre Izard
  • Josiane Rey
  • Léonard Castiello
  • Véronique Deymier
  • Christian Gavazzi
  • Danièle Schmitt
  • Dario De Oliveira Nunes
  • Francine Albar
  • François Bouyssié
  • Isabelle Gasc
  • Simon Brändli
  • Magali Mercier
Laurent Leopardi
Laurent Leopardi (5 élus) Convergences citoyennes 		1 578 33,08%
  • Laurent Leopardi
  • Nicole Romero
  • Bernard Raynal
  • Michèle Nieto
  • Vincent Cileo
Christian Legris
Christian Legris (3 élus) Carmaux bleu marine 		931 19,52%
  • Christian Legris
  • Nicole Fromont
  • René Schardt
Benoît Leloup
Benoît Leloup (1 élu) Carmaux, c'est vous ! 		479 10,04%
  • Benoît Leloup
Participation au scrutin Carmaux
Taux de participation 68,51%
Taux d'abstention 31,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 4 952

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Espié
Alain Espié Ensemble pour carmaux 		1 754 37,82%
Laurent Leopardi
Laurent Leopardi Convergences citoyennes 		1 264 27,25%
Christian Legris
Christian Legris Carmaux bleu marine 		1 063 22,92%
Benoît Leloup
Benoît Leloup Carmaux, c'est vous ! 		556 11,99%
Participation au scrutin Carmaux
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,06%
Nombre de votants 4 884

Villes voisines de Carmaux

En savoir plus sur Carmaux