Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carmaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carmaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carmaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Carmaux
11:48 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Il y a une semaine à Carmaux, le vote a vu 60,27 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est François Bouyssié (Union de la gauche) qui a pris la pole position en rassemblant 32,95 % des votes. Derrière, Gweenael Andrieu (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 27,32 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 27,12 %, Jean-Louis Bousquet (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Rachid Touzani, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 12,61 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carmaux
Le deuxième tour des élections municipales à Carmaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gweenael Andrieu
Liste du Rassemblement National
CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS
|
|
Jean-Louis Bousquet
Liste divers gauche
Notre priorité, Carmaux !
|
|
François Bouyssié
Liste d'union à gauche
UNIS POUR CARMAUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carmaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François BOUYSSIÉ (Ballotage) UNIS POUR CARMAUX
|1 351
|32,95%
|Gweenael ANDRIEU (Ballotage) CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS
|1 120
|27,32%
|Jean-Louis BOUSQUET (Ballotage) Notre priorité, Carmaux !
|1 112
|27,12%
|Rachid TOUZANI (Ballotage) L' archipel des idées:initiative en commun pour Carmaux
|517
|12,61%
|Participation au scrutin
|Carmaux
|Taux de participation
|60,27%
|Taux d'abstention
|39,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Nombre de votants
|4 224
Source : ministère de l’Intérieur
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