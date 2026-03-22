Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carmaux

Le deuxième tour des élections municipales à Carmaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gweenael Andrieu
Gweenael Andrieu Liste du Rassemblement National
CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS
  • Gweenael Andrieu
  • Marie Granier
  • Henri Balssa
  • Martine Moser
  • Didier Orrit
  • Brigitte Louvier
  • Didier Pasturel
  • Laurence Molina
  • Thierry Ponsart
  • Johanna Ferrer
  • Damien Lefrançois
  • Christiane Czilinder
  • René Marescaux
  • Emilie Montagne
  • Maxence Blanc
  • Audrey Ruiz
  • Jean Bouniol
  • Marguerite François
  • Didier Diot
  • Dominique Fabre
  • Alain Pipaon
  • Laura Vandler
  • Fabien Hayoz
  • Marie Pothin
  • Dylan Larroque
  • Sandrine Boucon
  • Patrice Battaglia
  • Marie-Rose Rouard
  • Simon Chadir
  • Véronique Chadir
Jean-Louis Bousquet
Jean-Louis Bousquet Liste divers gauche
Notre priorité, Carmaux !
  • Jean-Louis Bousquet
  • Marie-Christine Sanchez
  • Pierre Schultheiss
  • Cécile Auziech
  • Jérôme Soulié
  • Marie Machado Da Mota
  • Didier Mazars
  • Francine Hernandez
  • Lionel Laval
  • Aurélie Maurel
  • Christian Bordoll
  • Véronique Imbert
  • Cédric Ivars
  • Marina Rougé
  • Philippe Miguelez
  • Marie-Claire Davy
  • Alain Couffin
  • Christel Lopez
  • Pierre Desaunay
  • Martine Reynes
  • Éric Audirac
  • Anne-Marie Montasprini
  • Alain Pecoraro
  • Élise Enjelvin
  • Jean Uwujineza
  • Odile Rouch
  • Patrice Soubrié
  • Josiane Cayre
  • Jean-Louis Azémar
  • Sylviane Péna
  • Alain Alibert
François Bouyssié
François Bouyssié Liste d'union à gauche
UNIS POUR CARMAUX
  • François Bouyssié
  • Martine Courveille
  • Thierry Sodrich
  • Mylène Kulifaj-Tesson
  • Simon Brändli-Barbance
  • Gisèle Rataboul
  • Lionel Calvignac
  • Corinne Massol
  • Christian Manuel
  • Stéphanie Senaux-Ochoa
  • Julien Besombes
  • Anne-Marie Bories
  • Francis Caussanel
  • Céline Montes
  • Mikaël Ourzik
  • Marguerite Blanquet
  • Matthieu Fiamazzo
  • Guylène Viguier
  • Alexandre Hulin
  • Patricia Stefani
  • Joël Viguier
  • Valérie Dubois
  • Sylvain Labit
  • Aya El Farissi
  • Mathieu Chané
  • Céline Beral
  • Patrick Cazes
  • Fanny Desclaux-Dubois
  • Christian Gavazzi
  • Cyrielle Lelorain
  • Philippe Labbé

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carmaux

Tête de listeListe Voix % des voix
François BOUYSSIÉ
François BOUYSSIÉ (Ballotage) UNIS POUR CARMAUX 		1 351 32,95%
Gweenael ANDRIEU
Gweenael ANDRIEU (Ballotage) CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS 		1 120 27,32%
Jean-Louis BOUSQUET
Jean-Louis BOUSQUET (Ballotage) Notre priorité, Carmaux ! 		1 112 27,12%
Rachid TOUZANI
Rachid TOUZANI (Ballotage) L' archipel des idées:initiative en commun pour Carmaux 		517 12,61%
Participation au scrutin Carmaux
Taux de participation 60,27%
Taux d'abstention 39,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Nombre de votants 4 224

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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