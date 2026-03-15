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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Carmaux En pleine campagne électorale municipale, Carmaux est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 927 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 587 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (66,16%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Carmaux abrite une communauté diversifiée, avec ses 551 résidents étrangers, soit 5,55% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 952 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,80%, synonyme d'une situation économique fragile. À Carmaux, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - La commune de Carmaux s'ancre du côté du RN Le Rassemblement national avait totalisé 20,91% des suffrages lors du scrutin municipal à Carmaux il y a six ans. Il atteignait au deuxième tour 10,81% des suffrages. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 27,24% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 27,31% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 29,65% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,45% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,94% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 51,07% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Karen Erodi.

16:58 - Une participation de 44,19 % à Carmaux aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 55,81 % à Carmaux lors de la précédente élection municipale, un score dans la norme alors que débutait la crise du Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,73 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 48,05 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,42 %, loin des 50,33 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une zone assez abstentionniste par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales, cette variable à Carmaux sera en tout cas capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Carmaux a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Carmaux avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,45%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,45% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Julien Bacou (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,94% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 32,62%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Bacou culminant à 51,07% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Carmaux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Pour les municipales 2026, Carmaux apparaît comme un territoire difficile à situer politiquement Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Carmaux plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,24% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 25,71%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 53,73% pour Marine Le Pen, contre 46,27% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Carmaux accordaient leurs suffrages à Karen Erodi (Nupes) avec 31,02% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 41,12%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Carmaux un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les électeurs de Carmaux se prononceront-ils sur la question fiscale ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Carmaux, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 990 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 710 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 59,72 % en 2024 (contre près de 30,81 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 129 000 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 1,61874 million d'euros (1 618 740 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux stable de près de 14,11 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux élections municipales de 2020 à Carmaux Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Carmaux. Dès le premier tour à l'époque, Alain Espié (Union de la gauche) a dominé le scrutin en obtenant 1 027 soutiens (35,14%). À sa poursuite, Jean-Louis Bousquet (Divers gauche) a obtenu 925 voix (31,65%). La troisième place est revenue à Christian Legris (Rassemblement National), avec 611 électeurs (20,91%). Ce résultat plutôt ténu laissait planer d'importantes questions pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Jean-Louis Bousquet l'a finalement emporté avec 49,04% des bulletins, face à Alain Espié rassemblant 1 031 électeurs inscrits (34,09%) et Christian Legris réunissant 10,81% des voix. Dans la continuité du climat d'incertitude du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, sécurisant 456 voix supplémentaires entre les deux tours.