Résultat municipale 2026 à Carmaux (81400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Carmaux. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Carmaux, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carmaux [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Louis BOUSQUET
Jean-Louis BOUSQUET Notre priorité, Carmaux ! 		78 34,06%
Gweenael ANDRIEU
Gweenael ANDRIEU CARMAUX, POUR VOUS: SÉCURITÉ ET BON SENS 		72 31,44%
François BOUYSSIÉ
François BOUYSSIÉ UNIS POUR CARMAUX 		54 23,58%
Rachid TOUZANI
Rachid TOUZANI L' archipel des idées:initiative en commun pour Carmaux 		25 10,92%
Participation au scrutin Carmaux Partiels *
Taux de participation 50,52%
Taux d'abstention 49,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 242

* Résultats partiels sur 10% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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