Résultat de l'élection municipale 2026 à Carnac : les résultats du 2e tour

Programme de Alexandre Lanoë à Carnac (Carnac Ensemble Carnac pour tous)

Engagements pour Carnac

Le projet municipal se concentre sur quatre engagements forts pour améliorer la vie à Carnac. Cela inclut la rénovation du cadre de vie, la maîtrise du foncier, la promotion de la vie démocratique, et la réévaluation du projet de musée. Ces initiatives visent à créer un environnement plus agréable et inclusif pour tous les habitants.

Amélioration du cadre de vie

Un plan d'urgence sera mis en place pour rénover les infrastructures et sécuriser les voies de circulation. Des pistes cyclables seront également créées pour encourager des modes de transport plus durables. L'enfouissement des réseaux contribuera à un cadre de vie plus esthétique et fonctionnel.

Développement durable

La commune s'engage à préserver la biodiversité et à protéger les espaces naturels, notamment autour de la Rivière de Crac'h. Des mesures seront prises pour garantir la qualité des eaux et soutenir les exploitations agricoles. La création de lots de fraîcheur et la renaturation des espaces publics sont également au programme.

Dialogue et participation citoyenne

Un accent particulier sera mis sur le dialogue entre les élus et les citoyens à travers des conseils de quartiers et des permanences régulières. Des réunions annuelles seront organisées pour recueillir les avis des habitants sur les projets d'aménagement. Cette approche vise à renforcer la démocratie locale et à impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent.