Résultat de l'élection municipale 2026 à Carnac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carnac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carnac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carnac.
L'actu des élections municipales 2026 à Carnac
11:43 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Carnac
A l'ouverture de l'élection municipale à Carnac, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 67,96 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Olivier Lepick (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 39,55 % des votes. À sa suite, Alexandre Lanoë a obtenu la seconde place avec 30,22 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Olivier Lepick, mais il a chuté lourdement, abandonnant 25 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 15,41 %, Yann Guimard s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, David Buhé, avec la nuance Divers centre, a rassemblé 14,81 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carnac
Le deuxième tour des élections municipales à Carnac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alexandre Lanoë
Liste Divers
Carnac Ensemble Carnac pour tous
|
|
Olivier Lepick
Liste divers droite
CARNAC A VOTRE IMAGE
|
|
David Buhé
Liste divers centre
Vivons Carnac préparons demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carnac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier LEPICK (Ballotage) CARNAC A VOTRE IMAGE
|1 255
|39,55%
|Alexandre LANOË (Ballotage) Carnac Ensemble Carnac pour tous
|959
|30,22%
|Yann GUIMARD (Ballotage) Carnac Avenir
|489
|15,41%
|David BUHÉ (Ballotage) Vivons Carnac préparons demain
|470
|14,81%
|Participation au scrutin
|Carnac
|Taux de participation
|67,96%
|Taux d'abstention
|32,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|3 218
Source : ministère de l’Intérieur
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