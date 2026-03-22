Résultat de l'élection municipale 2026 à Carnac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carnac

Le deuxième tour des élections municipales à Carnac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alexandre Lanoë
Alexandre Lanoë Liste Divers
Carnac Ensemble Carnac pour tous
  • Alexandre Lanoë
  • Katia Sculo
  • Jean-Yves Jégourel
  • Aude Scale
  • Paul Chapel
  • Alice Perrichon
  • Philippe Audo
  • Sylvie Guézello
  • Kevin Marion
  • Marine Chevillard
  • Christophe Vérine
  • Caroline Guezet
  • Marc Le Rouzic
  • Nadine Roué
  • Guillaume Le Corvec
  • Marie-France Martin-Bagard
  • Victor Batejat
  • Eléonore Crespel
  • Michel Guézet
  • Annick Fortune
  • Romain Pierrot
  • Marie Favelin
  • Christophe Boulain
  • Manuella Callac
  • Gilles Forest
  • Marie-Pierre Hélie
  • Guireg Capitaine
  • Marie-Renée Saint-Martin
  • Hugues Esparre
Olivier Lepick
Olivier Lepick Liste divers droite
CARNAC A VOTRE IMAGE
  • Olivier Lepick
  • Françoise Guezello
  • Bernard Baron
  • Marie-Pierre Gasser
  • Christophe Richard
  • Chris Lamande
  • Philippe Guillou
  • Caroline Cottalorda
  • Loïc Houdoy
  • Lola Joseph Montrelay
  • Jean-Luc Servais
  • Justine Vienne
  • Christophe Ermenault
  • Mary Thomas
  • Dominique Mezange
  • Nicole Le Gangneux
  • Olivier Buquen
  • Isabelle Delaporte
  • Jean-Marc Duplaix
  • Odile Catherinet
  • Philippe Le Guennec
  • Dominique Noel
  • Jean-Louis Renard
  • Marie Le Boucher
  • Guenhael Cappe
  • Sylvie Dodille
  • Edouard Gioanetti
  • Maguy Lessard
  • Tony Le Floch
David Buhé
David Buhé Liste divers centre
Vivons Carnac préparons demain
  • David Buhé
  • Sophie Plumer
  • Christophe Fabry
  • Catherine Morin
  • Philippe Jarry
  • Murielle Quelennec
  • Franck Audic
  • Fabienne Prigent
  • Henri Schroeder
  • Pascale Chevalier
  • Jérémie Briand
  • Azalaïs Guilloit
  • Pierric Le Gourrierec
  • Catherine Dubois
  • Jean-Jacques Mahé
  • Annick Jego
  • Benoit Herpin
  • Cécile L'Alexandre
  • Yann Lorence
  • Véronique Loir
  • Thomas Dubber
  • Muriel Lambard
  • Philippe Saint Germès
  • Liliane Le Rouzic
  • Stanislas Kliszowski
  • Janick Cardiec
  • Philippe Ropert
  • Milcard Faustin
  • Yves Le Bail-Collet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carnac

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEPICK
Olivier LEPICK (Ballotage) CARNAC A VOTRE IMAGE 		1 255 39,55%
Alexandre LANOË
Alexandre LANOË (Ballotage) Carnac Ensemble Carnac pour tous 		959 30,22%
Yann GUIMARD
Yann GUIMARD (Ballotage) Carnac Avenir 		489 15,41%
David BUHÉ
David BUHÉ (Ballotage) Vivons Carnac préparons demain 		470 14,81%
Participation au scrutin Carnac
Taux de participation 67,96%
Taux d'abstention 32,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 3 218

Source : ministère de l’Intérieur

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