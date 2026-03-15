Résultat de l'élection municipale 2026 à Carpentras : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carpentras [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carpentras sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carpentras.
L'actu des élections municipales 2026 à Carpentras
12:07 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Carpentras ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Carpentras sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Carpentras de réagir sur la manière dont est régie leur ville. À Carpentras et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Serge Andrieu, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carpentras
|Tête de listeListe
|
Bertrand de la Chesnais
Liste d'extrême droite
Carpentrassiens d'abord !
|
|
Francis Adolphe
Liste divers gauche
Nous sommes tous Carpentras
|
|
Serge Andrieu
Liste divers gauche
Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu
|
|
Christian Richaud Simoni
Liste d'extrême droite
Changer Carpentras
|
|
Hervé de Lépinau
Liste du Rassemblement National
Pour Carpentras !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Andrieu (26 élus) Aimer carpentras avec serge andrieu
|3 326
|45,81%
|
|Bertrand De La Chesnais (7 élus) Union pour carpentras
|2 844
|39,17%
|
|Claude Melquior (2 élus) Bougeons pour carpentras
|1 089
|15,00%
|
|Participation au scrutin
|Carpentras
|Taux de participation
|39,26%
|Taux d'abstention
|60,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 422
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Andrieu Aimer carpentras avec serge andrieu
|2 563
|35,85%
|Bertrand De La Chesnais Union pour carpentras
|2 208
|30,88%
|Claude Melquior Bougeons pour carpentras
|1 243
|17,38%
|Denis Morandeau Carpentras ville d'avenir
|598
|8,36%
|Mina Idir Carpentras en commun
|537
|7,51%
|Participation au scrutin
|Carpentras
|Taux de participation
|39,03%
|Taux d'abstention
|60,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 358
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Adolphe (26 élus) Vive carpentras ! avec françis adolphe
|5 894
|44,45%
|
|Hervé De Lepinau (7 élus) Carpentras bleu marine
|5 588
|42,14%
|
|Julien Aubert (2 élus) Relevons le defi, relevons carpentras !
|1 776
|13,39%
|
|Participation au scrutin
|Carpentras
|Taux de participation
|71,53%
|Taux d'abstention
|28,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|13 508
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Adolphe Vive carpentras ! avec françis adolphe
|4 620
|37,32%
|Hervé De Lepinau Carpentras bleu marine
|4 255
|34,37%
|Julien Aubert Relevons le defi, relevons carpentras !
|2 059
|16,63%
|Jean-Luc Becker Ensemble pour carpentras
|1 153
|9,31%
|Béatrix Agius-Castello Democratie directe
|290
|2,34%
|Participation au scrutin
|Carpentras
|Taux de participation
|66,59%
|Taux d'abstention
|33,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|12 575
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