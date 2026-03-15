Résultat de l'élection municipale 2026 à Carpentras : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carpentras

Tête de listeListe
Bertrand de la Chesnais
Bertrand de la Chesnais Liste d'extrême droite
Carpentrassiens d'abord !
  • Bertrand de la Chesnais
  • Lugdivine Reynier
  • Patrick Benoiton
  • Sophia Bartolo
  • Julien Langard
  • Laurence Bigotte
  • Marc Vigne
  • Christiane Sadot
  • Pierre Chazerans
  • Dominique Bazi
  • Antonio Mena Dominguez
  • Alissa Scordo
  • Christian Rippert
  • Dominique Julien
  • Michel Reynaud
  • Isabelle Evrard
  • Philippe Didier
  • Emilie Henrion
  • Frédéric Adamo
  • Monique Harpé
  • Julien Guinier
  • Véronique Mouton
  • Fathah Lefki
  • Clémence Gabalda
  • Alexandre Le Mentec
  • Tiphaine Vastra
  • Alexandre Baud
  • Marie-Alyette Holderbach
  • Matthieu Spis
  • Chantal Bonnet
  • Alain Benoit
  • Christelle Barbara Bernard
  • Christian Lacoume
  • Annie Peyre
  • Jérémy Le Peltier
  • Isabelle Clément
  • Emmanuel Boutiere
  • Madeleine-Gabrielle Murat
  • Thibaut Curtet
  • Mireille Raymond
  • Michel Bonneaud
Francis Adolphe
Francis Adolphe Liste divers gauche
Nous sommes tous Carpentras
  • Francis Adolphe
  • Françoise Lemaignan
  • Patrick Jaillard
  • Sandrine Truc
  • Frédéric Olive
  • Olivia Adolphe Laroubi
  • Denis Morandeau
  • Claudine Mora
  • Jaouad Ziati
  • Claire Bettembot
  • Philippe Brun
  • Antonia Grima
  • Claude Boeri
  • Amandine Marignan
  • Rémi Villa
  • Christine Mandereau
  • Philippe Borg
  • Victorine Surtel
  • Abel Allemand
  • Marie-Pierre Liberti
  • Patrick Mentrel
  • Céline Allies
  • Michel Roux
  • Jessica Mahiout
  • Jean-Paul Gonon
  • Valentine Chardon
  • Gilles Bongibault
  • Nathalie Mus
  • Eric Raimann
  • Amelle Bouzaïda
  • Thierry Vanuxem
  • Kristel Renoux
  • Morgan Le Goues
  • Agnès Moisson
  • Alexandre Charbonnier
  • Peggy Bertolucci
  • Amaury Patris
  • Jocelyne Moulet
  • Philippe Pottiez
  • Maryvonne Mathieu
  • André Disdier
Serge Andrieu
Serge Andrieu Liste divers gauche
Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu
  • Serge Andrieu
  • Pauline Cittadini
  • Patrick Botella-Mondet
  • Jacqueline Bouyac
  • José Alazard
  • Yvette Guiou
  • Franck Dupas
  • Laetitia Achille
  • Claude Ferraris
  • Caroline Balas
  • Bernard Bossan
  • Pauline Dréano
  • Hicham Chaoui
  • Myriam Soula
  • Jean-François Sénac
  • Laurence Bosserai
  • Olivier Ceyte
  • Aurore Jouval Vergine
  • Christophe Bartolo
  • Cathy Richard
  • Angelo Maccagnan
  • Marie-France Miniconi
  • Jean-Pierre Cavin
  • Clémence Causse Lacroix
  • Pierre Le Goff
  • Marion Specia
  • Eric Sourd
  • Angèle Erba
  • Omar Tahraoui
  • Brigitte Altoviti
  • Julien Guerin
  • Perle Ghoukassian
  • Abdelkader Laïchi
  • Océane Jacquet
  • Michel Blanchard
  • Carla Mastrolia
  • Christian Ginoux
  • Marielle Kaiser
  • Jean-René Boyer
  • Malika Del Amo
  • Jean-Marie Roux
Christian Richaud Simoni
Christian Richaud Simoni Liste d'extrême droite
Changer Carpentras
  • Christian Richaud Simoni
  • Nathalie Molord
  • Pierre Bourdelles
  • Pascale Demuru
  • Tanguy Vernay
  • Myriam Nitard
  • Louis-Alain Barthélémy
  • Laurence Barbut
  • Alain Défossé
  • Véronique Jallas
  • Rémy Arnaud
  • Céline Quatra
  • Karl Vinsonneau
  • Karine Pellegrini
  • Thibaut Flégon
  • Nathalie Corbelli
  • Martin Santoni-Preher
  • Audrey Magron
  • Julien Correcher
  • Stéphanie Leblanc
  • Olivier Bastide
  • Valérie Marmey
  • Benjamin Guidet
  • Coralie Duflot-Morel
  • Marc Nitard
  • Patricia Demougeot
  • Pierre-André Barthélémy
  • Manon Pascal
  • Gil Gras
  • Natacha Morettini
  • Frédéric Simon
  • Véronique Aunave
  • Bernard Hofmann
  • Sandrine Rundstadler
  • Christophe Rifaud
  • Isabelle Marc
  • Olivier Bourella
  • Amandine Abate
  • Michel Veyrier
  • Laurine Taboni
  • Tymoté Schuller
Hervé de Lépinau
Hervé de Lépinau Liste du Rassemblement National
Pour Carpentras !
  • Hervé de Lépinau
  • Nathalie Tournier
  • Jean Issartier
  • Loetitia Berbudeau
  • Jihad Meroueh
  • Laetitia Colomb
  • Thierry d'Aigremont
  • Anne-Sophie Marra
  • Gabriel Hulewicz
  • Aurélie Mendez
  • Nicolas Grima
  • Virginie Damia
  • Ludovic Gravier
  • Océane Seunot
  • Alain Prost
  • Bernadette Tombarello
  • Eric Fischer
  • Myriam Aouadi
  • Nicolas Dorado
  • Mélina Dieu
  • Charles Catilina
  • Valérie Medeschini
  • Jean-Christophe Jouve
  • Patricia Brouat
  • Jean-Philippe Bernardos
  • Jeanne Ventura
  • Alain Dorado
  • Sylvie Sener
  • Dorian Servant
  • Christine Vigneron
  • Joël Argenti
  • Agnès Aguilar
  • Alexis Zammite
  • Inès Breugnot
  • Thierry Dieu
  • Catherine Rimbert
  • Leandro Mastrolia
  • Geneviève Amaudric Du Chaffaut
  • Vincent Germain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Andrieu
Serge Andrieu (26 élus) Aimer carpentras avec serge andrieu 		3 326 45,81%
  • Serge Andrieu
  • Yvette Guiou
  • Michel Blanchard
  • Jacqueline Bouyac
  • Franck Dupas
  • Céline Allies-Corteggiani
  • Jaouad Ziati
  • Caroline Balas
  • Alain Belhomme
  • Victorine Surtel
  • Bernard Bossan
  • Pauline Dréano
  • Joël Botreau
  • Jacqueline Renou
  • Jean-François Sénac
  • Laurence Bosserai
  • Jean-Pierre Cavin
  • Véronique Mencarelli
  • Patrick Jaillard
  • Claudine Mora
  • Olivier Ceyte
  • Marie-France Miniconi
  • Denis Soula
  • Pascale Demuru
  • Angelo Maccagnan
  • Sandra Gay-Moulines
Bertrand De La Chesnais
Bertrand De La Chesnais (7 élus) Union pour carpentras 		2 844 39,17%
  • Bertrand De La Chesnais
  • Christiane Salesses
  • Hervé De Lépinau
  • Christiane Morin-Favrot
  • Marc Dedieu
  • Catherine Rimbert
  • Pierre Bourdelles
Claude Melquior
Claude Melquior (2 élus) Bougeons pour carpentras 		1 089 15,00%
  • Claude Melquior
  • Michèle Perrouty
Participation au scrutin Carpentras
Taux de participation 39,26%
Taux d'abstention 60,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 422

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Andrieu
Serge Andrieu Aimer carpentras avec serge andrieu 		2 563 35,85%
Bertrand De La Chesnais
Bertrand De La Chesnais Union pour carpentras 		2 208 30,88%
Claude Melquior
Claude Melquior Bougeons pour carpentras 		1 243 17,38%
Denis Morandeau
Denis Morandeau Carpentras ville d'avenir 		598 8,36%
Mina Idir
Mina Idir Carpentras en commun 		537 7,51%
Participation au scrutin Carpentras
Taux de participation 39,03%
Taux d'abstention 60,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 358

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Adolphe
Francis Adolphe (26 élus) Vive carpentras ! avec françis adolphe 		5 894 44,45%
  • Francis Adolphe
  • Christiane Marchello-Nizia
  • Serge Andrieu
  • Agnès Moisson
  • Franck Dupas
  • Yvette Guiou
  • Joël Botreau
  • Pauline Dréano
  • Jean-François Senac
  • Caroline Balas
  • Gérard Rolland
  • Karine Guez
  • Bernard Bossan
  • Jacqueline Renou
  • Jean-Pierre Cavin
  • Hélène Cabassy
  • Bruno Gandon
  • Peggy Bertolucci
  • Jean-Marie Roux
  • Nadia Bida
  • Michel Blanchard
  • Priscilla Vitel
  • Robert Arnoux
  • Claudine Mora
  • Angelo Maccagnan
  • Catherine Lorin
Hervé De Lepinau
Hervé De Lepinau (7 élus) Carpentras bleu marine 		5 588 42,14%
  • Hervé De Lepinau
  • Danièle Simoni
  • Guy Bernard
  • Jeanne Yvan
  • Julien Langard
  • Marie-Véronique De Maleville
  • Alain Défossé
Julien Aubert
Julien Aubert (2 élus) Relevons le defi, relevons carpentras ! 		1 776 13,39%
  • Julien Aubert
  • Michèle Perrouty
Participation au scrutin Carpentras
Taux de participation 71,53%
Taux d'abstention 28,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 13 508

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Adolphe
Francis Adolphe Vive carpentras ! avec françis adolphe 		4 620 37,32%
Hervé De Lepinau
Hervé De Lepinau Carpentras bleu marine 		4 255 34,37%
Julien Aubert
Julien Aubert Relevons le defi, relevons carpentras ! 		2 059 16,63%
Jean-Luc Becker
Jean-Luc Becker Ensemble pour carpentras 		1 153 9,31%
Béatrix Agius-Castello
Béatrix Agius-Castello Democratie directe 		290 2,34%
Participation au scrutin Carpentras
Taux de participation 66,59%
Taux d'abstention 33,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 12 575

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