Résultat de l'élection municipale 2026 à Carpentras : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carpentras [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carpentras sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carpentras.
L'actu des élections municipales 2026 à Carpentras
11:50 - Les résultats du premier tour de l'élection à Carpentras
Les élections municipales 2026 à Carpentras ont vu Hervé De Lépinau (Rassemblement National) s'imposer il y a une semaine avec 26,71 % des suffrages exprimés. À sa suite, Serge Andrieu (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 25,17 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Francis Adolphe (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Bertrand De La Chesnais, portant la nuance Extrême droite, a obtenu 14,33 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Carpentras, le rendez-vous électoral a vu 54,07 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carpentras
Le deuxième tour des élections municipales à Carpentras a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Francis Adolphe
Liste divers gauche
Nous sommes tous Carpentras
|
|
Serge Andrieu
Liste divers gauche
Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu
|
|
Hervé de Lépinau
Liste du Rassemblement National
Pour Carpentras !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carpentras
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé DE LÉPINAU (Ballotage) Pour Carpentras !
|2 896
|26,71%
|Serge ANDRIEU (Ballotage) Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu
|2 729
|25,17%
|Francis ADOLPHE (Ballotage) Nous sommes tous Carpentras
|2 634
|24,29%
|Bertrand DE LA CHESNAIS (Ballotage) Carpentrassiens d'abord !
|1 554
|14,33%
|Christian RICHAUD SIMONI Changer Carpentras
|1 031
|9,51%
|Participation au scrutin
|Carpentras
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|11 046
Source : ministère de l’Intérieur
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