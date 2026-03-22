Résultat de l'élection municipale 2026 à Carpentras : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carpentras

Le deuxième tour des élections municipales à Carpentras a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Francis Adolphe
Francis Adolphe Liste divers gauche
Nous sommes tous Carpentras
  • Francis Adolphe
  • Françoise Lemaignan
  • Patrick Jaillard
  • Sandrine Truc
  • Frédéric Olive
  • Olivia Adolphe Laroubi
  • Denis Morandeau
  • Claudine Mora
  • Jaouad Ziati
  • Claire Bettembot
  • Philippe Brun
  • Antonia Grima
  • Claude Boeri
  • Amandine Marignan
  • Rémi Villa
  • Christine Mandereau
  • Philippe Borg
  • Victorine Surtel
  • Abel Allemand
  • Marie-Pierre Liberti
  • Patrick Mentrel
  • Céline Allies
  • Michel Roux
  • Jessica Mahiout
  • Jean-Paul Gonon
  • Valentine Chardon
  • Gilles Bongibault
  • Nathalie Mus
  • Eric Raimann
  • Amelle Bouzaïda
  • Thierry Vanuxem
  • Kristel Renoux
  • Morgan Le Goues
  • Agnès Moisson
  • Alexandre Charbonnier
  • Peggy Bertolucci
  • Amaury Patris
  • Jocelyne Moulet
  • Philippe Pottiez
  • Maryvonne Mathieu
  • André Disdier
Serge Andrieu
Serge Andrieu Liste divers gauche
Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu
  • Serge Andrieu
  • Pauline Cittadini
  • Patrick Botella-Mondet
  • Jacqueline Bouyac
  • José Alazard
  • Yvette Guiou
  • Franck Dupas
  • Laetitia Achille
  • Claude Ferraris
  • Caroline Balas
  • Bernard Bossan
  • Pauline Dréano
  • Hicham Chaoui
  • Myriam Soula
  • Jean-François Sénac
  • Laurence Bosserai
  • Olivier Ceyte
  • Aurore Jouval Vergine
  • Christophe Bartolo
  • Cathy Richard
  • Angelo Maccagnan
  • Marie-France Miniconi
  • Jean-Pierre Cavin
  • Clémence Causse Lacroix
  • Pierre Le Goff
  • Marion Specia
  • Eric Sourd
  • Angèle Erba
  • Omar Tahraoui
  • Brigitte Altoviti
  • Julien Guerin
  • Perle Ghoukassian
  • Abdelkader Laïchi
  • Océane Jacquet
  • Michel Blanchard
  • Carla Mastrolia
  • Christian Ginoux
  • Marielle Kaiser
  • Jean-René Boyer
  • Malika Del Amo
  • Jean-Marie Roux
Hervé de Lépinau
Hervé de Lépinau Liste du Rassemblement National
Pour Carpentras !
  • Hervé de Lépinau
  • Nathalie Tournier
  • Bertrand de la Chesnais
  • Pascale Demuru
  • Jean Issartier
  • Laurence Bigotte
  • Pierre Bourdelles
  • Laetitia Colomb
  • Jihad Meroueh
  • Isabelle Evrard
  • Alain Défossé
  • Anne-Sophie Marra
  • Louis-Alain Barthélémy
  • Océane Seunot
  • Thierry d'Aigremont
  • Bernadette Tombarello
  • Ludovic Gravier
  • Myriam Aouadi
  • Gabriel Hulewicz
  • Mélina Dieu
  • Antonio Mena Dominguez
  • Valérie Medeschini
  • Eric Fischer
  • Patricia Brouat
  • Charles Catilina
  • Jeanne Ventura
  • Nicolas Grima
  • Sylvie Sener
  • Alain Prost
  • Christine Vigneron
  • Dorian Servant
  • Dominique Julien
  • Jean-Philippe Bernardos
  • Inès Breugnot
  • Jean-Christophe Jouve
  • Catherine Rimbert
  • Thierry Dieu
  • Aurélie Mendez
  • Leandro Mastrolia
  • Loetitia Berbudeau
  • Joël Argenti

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carpentras

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé DE LÉPINAU
Hervé DE LÉPINAU (Ballotage) Pour Carpentras ! 		2 896 26,71%
Serge ANDRIEU
Serge ANDRIEU (Ballotage) Ensemble, fiers de Carpentras avec Serge Andrieu 		2 729 25,17%
Francis ADOLPHE
Francis ADOLPHE (Ballotage) Nous sommes tous Carpentras 		2 634 24,29%
Bertrand DE LA CHESNAIS
Bertrand DE LA CHESNAIS (Ballotage) Carpentrassiens d'abord ! 		1 554 14,33%
Christian RICHAUD SIMONI
Christian RICHAUD SIMONI Changer Carpentras 		1 031 9,51%
Participation au scrutin Carpentras
Taux de participation 54,07%
Taux d'abstention 45,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 11 046

Source : ministère de l’Intérieur

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