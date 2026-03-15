Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carquefou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carquefou.
L'actu des élections municipales 2026 à Carquefou
12:10 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Carquefou
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Carquefou sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Parcourez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Carquefou. Pour voter, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote de Carquefou. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carquefou
|Tête de listeListe
|
Véronique Dubettier-Grenier
Liste divers droite
Carquefou naturellement
|
|
Sarah Dossing
Liste d'extrême-gauche
Carquefou insoumise et citoyenne
|
|
Karine Bonfils
Liste divers droite
Vivons Carquefou
|
|
Rémi Tessier
Liste divers gauche
Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous
|
|
Jéromine Da Prat
Liste divers droite
Carquefou Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Dubettier-Grenier (26 élus) Carquefou, naturellement!
|3 079
|54,30%
|
|Jacques Perrochat (4 élus) Carquefou demain
|1 520
|26,80%
|
|Raymond Gadé (2 élus) Carquefou a gauche
|716
|12,62%
|
|Karine Bonfils (1 élu) Vivons carquefou, la parole a du sens
|355
|6,26%
|
|Participation au scrutin
|Carquefou
|Taux de participation
|38,09%
|Taux d'abstention
|61,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 776
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique Dubettier-Grenier (23 élus) La dynamique d'un projet collectif
|3 392
|38,50%
|
|Claude Guillet (6 élus) Carquefou forte et volontaire
|3 281
|37,24%
|
|Gilles Cavé (4 élus) Agissons ensemble pour l'avenir de carquefou
|2 137
|24,25%
|
|Participation au scrutin
|Carquefou
|Taux de participation
|63,09%
|Taux d'abstention
|36,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|8 943
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Guillet Carquefou forte et volontaire
|3 203
|36,83%
|Véronique Dubettier-Grenier La dynamique d'un projet collectif
|2 996
|34,45%
|Gilles Cavé Agissons ensemble pour l'avenir de carquefou
|2 497
|28,71%
|Participation au scrutin
|Carquefou
|Taux de participation
|62,81%
|Taux d'abstention
|37,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|8 902
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