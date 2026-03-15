Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carquefou

Tête de listeListe
Véronique Dubettier-Grenier
Véronique Dubettier-Grenier Liste divers droite
Carquefou naturellement
  • Véronique Dubettier-Grenier
  • Richard Nicolleau
  • Florence Daubree
  • François Vouzellaud
  • Valérie Fresneau
  • Pierre Ponnet
  • Morgane Baptista
  • Loic Dubernet
  • Sophie Perreau-Guimaraes
  • Magueye Gueye
  • Stéphanie Guillon
  • Jacques Guihot
  • Aurélie Lambert
  • Sébastien Le Gal
  • Christine Saindon
  • Frédéric Chaillant
  • Fabienne Grip
  • Grégory Gallard
  • Christine Ansquer
  • Sébastien Jarrot
  • Laetitia Petard
  • Laurent Lostanlen
  • Stéphanie Le Clanche
  • Xavier Pramil
  • Fanny Raoult-Granier
  • Geoffroy Bodet
  • Claire-Sophie Coeudevez
  • Erwann Le Bras
  • Karine Maisonneuve-Courtois
  • Benjamin Vetu
  • Marie Roulleau
  • Frédéric Mouraud
  • Céline Mesnil
  • Nelson Dutardre
  • Sophie Guerin
Sarah Dossing
Sarah Dossing Liste d'extrême-gauche
Carquefou insoumise et citoyenne
  • Sarah Dossing
  • Johan Bonneau
  • Françoise Botte
  • Hugo Emenegger
  • Stéphanie Botte
  • Alexandre Plane
  • Laurence Boscato
  • Alexis Renault
  • Lilou Roux
  • Lucien Chouet
  • Marianne Nouhaud
  • Enzo Tofani
  • Lison Guéguen
  • François Morel
  • Siobhan Holmes
  • Laurent Marin
  • Aurélie Huber
  • Etienne Potin
  • Nathalie Bretéché
  • Olivier Brouinsard
  • Valérie Brai
  • Edouard Autrive
  • Halimatou Abba Issiaka
  • Hervé Ténier
  • Amel Bia
  • Wesley Devin
  • Amandine Duret
  • Justin Candela
  • Mélodie Maroteaux
  • Corentin Le Nevé
  • Vatosoa Holmes
  • John Joseph
  • Cindy Le Borgne
  • Hakim Benabed
  • Laurène Bosque
Karine Bonfils
Karine Bonfils Liste divers droite
Vivons Carquefou
  • Karine Bonfils
  • Alexandre Dominiak
  • Emma Faveere
  • Sébastien Hervé
  • Carole Lefevre
  • Christophe Leblanc
  • Carole Almodovar
  • Erwan Stephant
  • Florence Sorin
  • Quentin Thillmany
  • Gisèle Godefroid
  • Christian Thibault
  • Sylvie Glémot
  • Xavier Queinnec
  • Solène Fabre
  • Noah El Hazan
  • Frédérique Henault
  • Alec Castelain
  • Chloée Hamon
  • Alain Pecquot
  • Lou Bonfils
  • Félix Kashangire
  • Inès Senbaty
  • Yves Castelain
  • Noémie Sebot
  • Garice Bonfils
  • Hélène Gallet
  • Roger Pili
  • Léa Scarwell
  • Olivier Scarwell
  • Océane Stephant
  • Kim Bonfils
  • Aude Camberlein
  • Emmanuel Paris
  • Laurence Michaud
Rémi Tessier
Rémi Tessier Liste divers gauche
Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous
  • Rémi Tessier
  • Anita Gontier
  • Paul Caron
  • Virginie Benec'h
  • Nicolas Derrien
  • Anne Guyon
  • Pierre Livis
  • Françoise Beauperin
  • Philippe Guinel
  • Martine Lebois
  • Laurent Benec'h
  • Elise Lecomte
  • Benoît Jousseaume
  • Lydie Fahim
  • Richard Letourneur
  • Marjorie Szymendera
  • Jean-François Jolivet
  • Nathalie Le Fur
  • Mickaël Blanchet
  • Colette Caudmont Lesoin
  • Michel Marc Letheuré
  • Brigitte Urvoas
  • Christian Lepage
  • Nathalie Borjon Piron
  • Fabien Dumont
  • Nicole Crespin
  • Ludovic Trolio
  • Maryvonne Mathieu
  • Gilbert Barteau
  • Carole Provost
  • Yves Chevalier
  • Marie Rouaud
  • Thierry Schultz
  • Marie-Christine Ferré
  • Marcel Guillouard
Jéromine Da Prat
Jéromine Da Prat Liste divers droite
Carquefou Autrement
  • Jéromine Da Prat
  • Rodrigue Bouillet
  • Marie Annick Monnot-Masa
  • Franck Abbalon
  • Valérie Palmer
  • Dominique Talledec
  • Déborah Renaud
  • André Jamet
  • Véronique Vuillemin
  • Guillaume N'Dri
  • Andréa Fechant-Lin
  • Christophe Caignard
  • Amandine Seiller
  • Franck Pourchasse
  • Mallory Poitevin
  • Julien Boucher
  • Sara Bargach
  • Pierrick Gendreau
  • Vanessa Fermaut
  • Bruno Colas
  • Marie-Pierre Vinet
  • Guillaume Fort
  • Magalie Rieu
  • Fabrice Demay
  • Lisa Kerhamon
  • Benoit Tabu
  • Julie Alix
  • Yohan Gallais
  • Fabienne Charbonneau
  • José Ortiz
  • Marie-Anne Chauvin
  • Raphaël Stern
  • Bernadette Fradin
  • Mathieu Rigaud
  • Valérie Castaignede
  • Michel Rigaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Dubettier-Grenier
Véronique Dubettier-Grenier (26 élus) Carquefou, naturellement! 		3 079 54,30%
  • Véronique Dubettier-Grenier
  • Bernard Scorvidère
  • Valérie Fresneau
  • François Vouzellaud
  • Aurélie Lambert
  • Richard Nicolleau
  • Mireille Galbrun
  • Pierre Ponnet
  • Stéphanie Paitier
  • Dominique Anée
  • Karine Maisonneuve-Courtois
  • Emmanuel Maghe
  • Christine Ansquer
  • Xavier Pramil
  • Stéphanie Le Clanche
  • Sébastien Jarrot
  • Christine Saindon
  • Sébastien Le Gal
  • Fabienne Grip
  • Erwann Le Bras
  • Chantal Besson
  • Laurent Lostanlen
  • Morgane Baptista
  • Fréderic Chaillant
  • Fanny Granier
  • Geoffroy Bodet
Jacques Perrochat
Jacques Perrochat (4 élus) Carquefou demain 		1 520 26,80%
  • Jacques Perrochat
  • Françoise Pichon
  • Gilles Cave
  • Sylvie Bretin
Raymond Gadé
Raymond Gadé (2 élus) Carquefou a gauche 		716 12,62%
  • Raymond Gadé
  • Françoise Beauperin
Karine Bonfils
Karine Bonfils (1 élu) Vivons carquefou, la parole a du sens 		355 6,26%
  • Karine Bonfils
Participation au scrutin Carquefou
Taux de participation 38,09%
Taux d'abstention 61,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 776

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique Dubettier-Grenier
Véronique Dubettier-Grenier (23 élus) La dynamique d'un projet collectif 		3 392 38,50%
  • Véronique Dubettier-Grenier
  • François Vouzellaud
  • Valérie Fresneau
  • Yvon Vincent-Morgat
  • Catherine Coupaye
  • René Prat
  • Mireille Galbrun
  • Bernard Scorvidere
  • Véronique Bouet
  • Richard Nicolleau
  • Martine Lebatard
  • Mickaël Cadot
  • Stéphanie Paitier-Castelin
  • Benjamin Guerriau
  • Sophie Guerin
  • Jean-Marie Bidet
  • Justyna Depierre
  • Sébastien Le Gal
  • Chantal Besson
  • Sébastien Lhuissier
  • Stéphanie Le Clanche
  • Xavier Pramil
  • Christine Saindon
Claude Guillet
Claude Guillet (6 élus) Carquefou forte et volontaire 		3 281 37,24%
  • Claude Guillet
  • Nathalie Gaté
  • Olivier Deschanel
  • Françoise Pichon
  • André Cerclier
  • Edwige Brachu
Gilles Cavé
Gilles Cavé (4 élus) Agissons ensemble pour l'avenir de carquefou 		2 137 24,25%
  • Gilles Cavé
  • Elsa Régent-Pennuen
  • Xavier Guillauma
  • Marie-Christine Bierling
Participation au scrutin Carquefou
Taux de participation 63,09%
Taux d'abstention 36,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 8 943

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Guillet
Claude Guillet Carquefou forte et volontaire 		3 203 36,83%
Véronique Dubettier-Grenier
Véronique Dubettier-Grenier La dynamique d'un projet collectif 		2 996 34,45%
Gilles Cavé
Gilles Cavé Agissons ensemble pour l'avenir de carquefou 		2 497 28,71%
Participation au scrutin Carquefou
Taux de participation 62,81%
Taux d'abstention 37,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 8 902

Villes voisines de Carquefou

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