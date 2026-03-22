Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carquefou

Le deuxième tour des élections municipales à Carquefou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Véronique Dubettier-Grenier
Véronique Dubettier-Grenier Liste divers droite
Carquefou naturellement
  • Véronique Dubettier-Grenier
  • Richard Nicolleau
  • Florence Daubree
  • François Vouzellaud
  • Valérie Fresneau
  • Pierre Ponnet
  • Morgane Baptista
  • Loic Dubernet
  • Sophie Perreau-Guimaraes
  • Magueye Gueye
  • Stéphanie Guillon
  • Jacques Guihot
  • Aurélie Lambert
  • Sébastien Le Gal
  • Christine Saindon
  • Frédéric Chaillant
  • Fabienne Grip
  • Grégory Gallard
  • Christine Ansquer
  • Sébastien Jarrot
  • Laetitia Petard
  • Laurent Lostanlen
  • Stéphanie Le Clanche
  • Xavier Pramil
  • Fanny Raoult-Granier
  • Geoffroy Bodet
  • Claire-Sophie Coeudevez
  • Erwann Le Bras
  • Karine Maisonneuve-Courtois
  • Benjamin Vetu
  • Marie Roulleau
  • Frédéric Mouraud
  • Céline Mesnil
  • Nelson Dutardre
  • Sophie Guerin
Rémi Tessier
Rémi Tessier Liste divers gauche
Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous
  • Rémi Tessier
  • Anita Gontier
  • Paul Caron
  • Virginie Benec'h
  • Nicolas Derrien
  • Anne Guyon
  • Pierre Livis
  • Françoise Beauperin
  • Philippe Guinel
  • Martine Lebois
  • Laurent Benec'h
  • Elise Lecomte
  • Benoît Jousseaume
  • Lydie Fahim
  • Richard Letourneur
  • Marjorie Szymendera
  • Jean-François Jolivet
  • Delphine Le Fur
  • Mickaël Blanchet
  • Colette Caudmont Lesoin
  • Michel Marc Letheuré
  • Brigitte Urvoas
  • Christian Lepage
  • Nathalie Borjon Piron
  • Fabien Dumont
  • Nicole Crespin
  • Ludovic Trolio
  • Maryvonne Mathieu
  • Gilbert Barteau
  • Carole Provost
  • Yves Chevalier
  • Marie Rouaud
  • Thierry Schultz
  • Marie-Christine Ferré
  • Marcel Guillouard
Jéromine Da Prat
Jéromine Da Prat Liste divers droite
Carquefou Autrement
  • Jéromine Da Prat
  • Rodrigue Bouillet
  • Marie Annick Monnot-Masa
  • Franck Abbalon
  • Valérie Palmer
  • Dominique Talledec
  • Déborah Renaud
  • André Jamet
  • Véronique Vuillemin
  • Guillaume N'Dri
  • Andréa Fechant-Lin
  • Christophe Caignard
  • Amandine Seiller
  • Franck Pourchasse
  • Mallory Poitevin
  • Julien Boucher
  • Sara Bargach
  • Pierrick Gendreau
  • Vanessa Fermaut
  • Bruno Colas
  • Marie-Pierre Vinet
  • Guillaume Fort
  • Magalie Rieu
  • Fabrice Demay
  • Lisa Kerhamon
  • Benoit Tabu
  • Julie Alix
  • Yohan Gallais
  • Fabienne Charbonneau
  • José Ortiz
  • Marie-Anne Chauvin
  • Raphaël Stern
  • Bernadette Fradin
  • Mathieu Rigaud
  • Valérie Castaignede
  • Michel Rigaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carquefou

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique DUBETTIER-GRENIER
Véronique DUBETTIER-GRENIER (Ballotage) Carquefou naturellement 		4 266 44,97%
Jéromine DA PRAT
Jéromine DA PRAT (Ballotage) Carquefou Autrement 		3 037 32,01%
Rémi TESSIER
Rémi TESSIER (Ballotage) Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous 		1 310 13,81%
Sarah DOSSING
Sarah DOSSING Carquefou insoumise et citoyenne 		468 4,93%
Karine BONFILS
Karine BONFILS Vivons Carquefou 		406 4,28%
Participation au scrutin Carquefou
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 9 645

Source : ministère de l’Intérieur

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