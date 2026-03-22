Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carquefou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carquefou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carquefou.
L'actu des élections municipales 2026 à Carquefou
11:53 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Carquefou ?
Lors du premier volet des municipales à Carquefou, le scrutin s'est soldé par une participation de 60,39 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Véronique Dubettier-Grenier (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 44,97 % des votes. Derrière, Jéromine Da Prat (Divers droite) s'est classée deuxième avec 32,01 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. La pole position, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Véronique Dubettier-Grenier, mais elle a enregistré une petite baisse de 9 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, avec 13,81 %, Rémi Tessier (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Sarah Dossing, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 4,93 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carquefou
Le deuxième tour des élections municipales à Carquefou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Véronique Dubettier-Grenier
Liste divers droite
Carquefou naturellement
|
|
Rémi Tessier
Liste divers gauche
Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous
|
|
Jéromine Da Prat
Liste divers droite
Carquefou Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carquefou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique DUBETTIER-GRENIER (Ballotage) Carquefou naturellement
|4 266
|44,97%
|Jéromine DA PRAT (Ballotage) Carquefou Autrement
|3 037
|32,01%
|Rémi TESSIER (Ballotage) Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous
|1 310
|13,81%
|Sarah DOSSING Carquefou insoumise et citoyenne
|468
|4,93%
|Karine BONFILS Vivons Carquefou
|406
|4,28%
|Participation au scrutin
|Carquefou
|Taux de participation
|60,39%
|Taux d'abstention
|39,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|9 645
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Carquefou
- Carquefou (44470)
- Ecole primaire à Carquefou
- Maternités à Carquefou
- Crèches et garderies à Carquefou
- Classement des collèges à Carquefou
- Salaires à Carquefou
- Impôts à Carquefou
- Dette et budget de Carquefou
- Climat et historique météo de Carquefou
- Accidents à Carquefou
- Délinquance à Carquefou
- Inondations à Carquefou
- Nombre de médecins à Carquefou
- Pollution à Carquefou
- Entreprises à Carquefou
- Prix immobilier à Carquefou