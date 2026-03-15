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19:21 - Les données démographiques de Carquefou révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections municipales, Carquefou fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 32,92% de cadres supérieurs pour 20 535 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 825 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 267 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (80,60%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 831 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,29%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 117 € par mois. À Carquefou, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Carquefou ? Le mouvement lepéniste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Carquefou en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 12,61% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,18% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 9,83% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Carquefou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 18,77% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 22,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il clôturera le scrutin avec 19,95% lors du vote définitif.

16:58 - Carquefou : 38,09 % de votants aux dernières municipales Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs à Carquefou sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. L'abstention atteignait 61,91 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays), l'épidémie de coronavirus ayant fortement impacté l'événement. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se manifestent en nombre. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 20,72 % dans la ville (et donc 79,28 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 46,89 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,91 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,68 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité apparaît in fine comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Carquefou : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les élections législatives à Carquefou de juin 2024, plaçaient Sarah El Haïry (Majorité présidentielle) en tête avec 43,96% au premier tour, devant Fabrice Roussel (Union de la gauche) avec 32,60%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sarah El Haïry culminant à 45,93% des voix dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Carquefou s'était cette fois dessiné autour de Valérie Hayer (22,21%), devant Raphaël Glucksmann (19,56%) et Jordan Bardella (18,77%). Une parfaite confirmation des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - À Carquefou, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle La physionomie politique de Carquefou laisse apparaître un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Carquefou était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 40,17% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 18,74%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 76,82% pour Emmanuel Macron, contre 23,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Carquefou portaient leur choix sur Sarah El Hairy (Ensemble !) avec 44,34% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sarah El Hairy virant de nouveau en tête avec 62,07% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Carquefou se jouait sur la fiscalité ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Carquefou, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,41 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 185 500 euros la même année, bien en deçà des quelque 4,69234 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Carquefou est passé à 31,83 % en 2024 (contre 14,07 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Carquefou s'est établi à 1 184 € en 2024 contre 989 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Carquefou : un résultat sans appel S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Carquefou peut être intéressant. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Véronique Dubettier-Grenier (Divers droite) a décroché la pole position avec 54,30% des suffrages. En deuxième position, Jacques Perrochat (Divers centre) a capté 1 520 bulletins valides (26,80%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers droite a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Carquefou, cette dynamique pose les bases. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.