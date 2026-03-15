Résultat municipale 2026 à Carquefou (44470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carquefou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carquefou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carquefou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jéromine DA PRAT
Jéromine DA PRAT Carquefou Autrement 		4 205 44,32%
Sarah DOSSING
Sarah DOSSING Carquefou insoumise et citoyenne 		2 960 31,20%
Karine BONFILS
Karine BONFILS Vivons Carquefou 		1 248 13,15%
Véronique DUBETTIER-GRENIER
Véronique DUBETTIER-GRENIER Carquefou naturellement 		558 5,88%
Rémi TESSIER
Rémi TESSIER Carquefou vivante la gauche pour toutes et tous 		516 5,44%
Participation au scrutin Carquefou
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 9 645

Source : ministère de l’Intérieur

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