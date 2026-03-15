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19:20 - Carqueiranne et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Carqueiranne se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 412 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 142 entreprises, Carqueiranne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (36,20%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 269 résidents étrangers, Carqueiranne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,28%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 017 € par mois. À Carqueiranne, les spécificités locales se joignent aux défis français.

17:57 - Carqueiranne : des scrutins marqués par le vote RN Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Carqueiranne il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,13% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,66% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 22,74% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 44,20% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 35,78% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,94% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,38% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Stéphane Rambaud.

16:58 - Carqueiranne : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence ou non d'électeurs à Carqueiranne sera une variable majeure pour ces municipales 2026. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 55,41 % lors du premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était durement touché par le Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant stabilisé à 24,84 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,24 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,94 %, loin des 50,16 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît visiblement comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Le vote de Carqueiranne nettement ancré à droite il y a deux ans Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Carqueiranne accordaient leurs suffrages à Stéphane Rambaud (Rassemblement National) avec 43,94% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphane Rambaud culminant à 50,38% des voix dans la commune. À l'occasion du match européen en amont, les électeurs de Carqueiranne avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,78% des bulletins. La physionomie politique de Carqueiranne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - À Carqueiranne, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le centre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Carqueiranne votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,78%), devant Marine Le Pen crédité de 24,13%. Lors de la finale de l'élection à Carqueiranne, les électeurs accordaient 53,34% pour Emmanuel Macron, contre 46,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Carqueiranne portaient leur choix sur Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 33,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,80% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Carqueiranne ? À Carqueiranne, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 20,10 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 2,48296 millions d'euros (2 482 960 € très exactement) environ, marquant une forte baisse face aux 6,69504 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Carqueiranne s'est établi à près de 46,47 % en 2024 (contre 19,58 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Carqueiranne a atteint 1 992 euros en 2024 contre 1 633 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Carqueiranne Les résultats des élections municipales de 2020 à Carqueiranne ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Arnaud Latil (Divers droite) a viré en tête en recueillant 1 233 bulletins (31,65%). Deuxième, Alain Galian (Les Républicains) a engrangé 30,52% des voix. Le faible gap entre les premiers candidats débouchait sur un 2ème tour indécis. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Arnaud Latil l'a finalement emporté avec 49,80% des votes, face à Alain Galian avec 1 350 électeurs inscrits (28,50%) et Alain Bencivengo avec 1 027 suffrages (21,68%). À l’opposé, ce second tour a offert un succès net et incontestable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées, sécurisant 1 126 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche de déjouer l'avantage accordé au sortant dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.