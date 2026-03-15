Résultat municipale 2026 à Carqueiranne (83320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carqueiranne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carqueiranne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carqueiranne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud LATIL
Arnaud LATIL (26 élus) UN ELAN POUR CARQUEIRANNE 		3 960 71,20%
  • Arnaud LATIL
  • Christine GIRARD
  • Anthony PIZZO
  • Françoise PRIGNOL
  • Gilles GORI
  • Catherine VANGELISTI
  • Benoit COLIN
  • Monique FOGU
  • Laurent PASQUINI
  • Laurence MESLARD
  • Christian SCHIAVO
  • Christine LABORNE
  • Antoine FOGU
  • Sylvie POURTIER
  • Anthony CANINHAS
  • Vanessa RIMEY
  • Frédéric BARBER
  • Marie-Christine CASINI
  • Jacques ETIENNE
  • Martine SIMEON
  • Frédéric LEVESQUE
  • Térésa ARTIAGA
  • Cosimo DE MIZIO
  • Michèle CARRE
  • Alain CAILLET
  • Valérie BOUDILLON
Florian DILIBERTO
Florian DILIBERTO (2 élus) POUR CARQUEIRANNE, UNE PAROLE ET DES ACTES ! 		986 17,73%
  • Florian DILIBERTO
  • Valérie BERNARDI
Catherine DAGUET
Catherine DAGUET (1 élu) REUSSIR CARQUEIRANNE 		616 11,08%
  • Catherine DAGUET
Participation au scrutin Carqueiranne
Taux de participation 61,69%
Taux d'abstention 38,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 5 681

Source : ministère de l’Intérieur

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