Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carrières-sous-Poissy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carrières-sous-Poissy.
L'actu des élections municipales 2026 à Carrières-sous-Poissy
12:08 - Journée électorale à Carrières-sous-Poissy : les horaires des 14 bureaux de vote
Les municipales offrent la possibilité aux 10 262 électeurs de Carrières-sous-Poissy de se prononcer sur la façon dont est gérée leur commune. À Carrières-sous-Poissy et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Eddie Ait, qui a gagné la mairie en 2020 au second tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. Les 14 bureaux de vote de l'agglomération de Carrières-sous-Poissy seront ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de décider. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections à Carrières-sous-Poissy dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy
|Tête de listeListe
|
Marc Darsy
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|
|
Christophe Delrieu
Liste divers droite
So Carrieres
|
|
Farid Lounis
Liste Les Ecologistes
CARRIERES EN COMMUN
|
|
Eddie Aït
Liste écologiste
AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddie Ait (25 élus) Agir pour carrieres avec eddie ait
|1 910
|47,17%
|
|Christophe Delrieu (5 élus) So carrieres
|1 392
|34,37%
|
|Khadija Gamraoui (3 élus) Reunis pour carrieres
|747
|18,44%
|
|Participation au scrutin
|Carrières-sous-Poissy
|Taux de participation
|44,49%
|Taux d'abstention
|55,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 173
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddie Ait Agir pour carrieres avec eddie ait
|1 465
|38,22%
|Christophe Delrieu So carrieres
|1 143
|29,81%
|Khadija Gamraoui Faire reussir carrieres
|678
|17,68%
|Anthony Effroy Carrément carrières !
|435
|11,34%
|Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|112
|2,92%
|Participation au scrutin
|Carrières-sous-Poissy
|Taux de participation
|42,63%
|Taux d'abstention
|57,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 984
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Delrieu (25 élus) So carrieres
|2 210
|46,92%
|
|Eddie Ait (7 élus) Pour carrieres-sous-poissy, notre ville, notre avenir !
|2 125
|45,11%
|
|Anthony Effroy (1 élu) Bien vivre a carrieres-sous-poissy
|375
|7,96%
|
|Participation au scrutin
|Carrières-sous-Poissy
|Taux de participation
|58,74%
|Taux d'abstention
|41,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,66%
|Nombre de votants
|5 046
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddie Ait Pour carrieres-sous-poissy, notre ville, notre avenir !
|1 835
|41,33%
|Christophe Delrieu So carrieres
|1 517
|34,17%
|Mireille Bourbon-Perez Ensemble pour carrieres
|624
|14,05%
|Anthony Effroy Bien vivre a carrieres-sous-poissy
|463
|10,43%
|Participation au scrutin
|Carrières-sous-Poissy
|Taux de participation
|53,42%
|Taux d'abstention
|46,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|4 589
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