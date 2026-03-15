Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy

Tête de listeListe
Marc Darsy
Marc Darsy Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
  • Marc Darsy
  • Aïssatou Diakité
  • Haidar Aissaoui
  • N'Songi Mbaki
  • Thierry Darcq
  • Sokona Diarra
  • Michel Lassel
  • Sibiannie Simbou Manguilat
  • Massow Fam
  • Maryse Boussoukou
  • Lassana Tounkara
  • Grace Saku
  • Arezki Younes-Chaouche
  • Kilé Dramé
  • Jean-Marc Emeriau
  • Valérie Bon
  • Hugues Féret
  • Naissa Coulibaly
  • Amine Ajrhourh
  • Suzanne Tollu
  • François Bruneau
  • Solange Bertrand
  • Kamel Berchi
  • Almélande Charles
  • Thierry Lecerf
  • Jeanne Clément
  • Djamel Saidoun
  • Edwige Riquier
  • Guillaume Dezert
  • Mounira Youssouf
  • Salah Rahmani
  • Joacène Casséus
  • Mamadou Diakité
  • Christelle Dje
  • Melik Tosun
  • Danielle Cordova Molinier
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu Liste divers droite
So Carrieres
  • Christophe Delrieu
  • Farida Fecih
  • Jean Mario Lopez
  • Stephanie Olivier
  • Hamid Ouali
  • Sylviane Dauvert-Jouan
  • Mamadou Diagana
  • Ghyslaine Pelletier
  • Arnaud Bories
  • Marie-Pierre Cardoso
  • Gregory Deleau
  • Lucie Marechal
  • Philippe Pece
  • Christine Da Costa
  • Dany Patusco
  • Anne-Sophie de Oliveira
  • Hagi Turkan
  • Sonia Goncalves
  • Bilal Neghiz
  • Maryse Boulais
  • Laurent Beillard
  • Corinne Gomis
  • Majid Heddar
  • Brigitte Ribeiro
  • Billal Khaddouri
  • Francesca Sika
  • Selcuk Ulu
  • Annick Guevel
  • Jacques Vithe
  • Laurence Mileur
  • Brice Nzamba Mikindou
  • Vanessa Mendy
  • Eduardo Jose Cardoso
  • Betty Godgrand
  • Jean-Pierre Pelletier
Farid Lounis
Farid Lounis Liste Les Ecologistes
CARRIERES EN COMMUN
  • Farid Lounis
  • Mireille Bourbon-Perez
  • Farid Medjadji
  • Ludivine Floret
  • Yves Pery
  • Khadija Gamraoui
  • Gaëtan Huvey
  • Sonia Bapaume
  • Fares Oukrine
  • Alberte Victorin
  • Joseph Humblot
  • Assia Rabii
  • Thomas Da Silva
  • Fatiha Kanz
  • Aliou Tigampo
  • Virginie Levasseur
  • Rayane Douina
  • Ikrame Boujemaaoui
  • Jean-Francois Adam
  • Sabrina Babouri
  • Mickaël Pichoux
  • Christèle Felgines
  • Hicham Bouhlal
  • Monia Aabar
  • Said Medar
  • Anais Iglesias
  • Yannick Ahamada Attoumani
  • Kayna Mendy
  • Harun Kose
  • Catherine Helias
  • Rayan Liuda
  • Annabel Carballal
  • Yohann Joly
  • Lara Fouad
  • Abdoulkarim Omar
  • Julie Chauvet
Eddie Aït
Eddie Aït Liste écologiste
AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT
  • Eddie Aït
  • Laïla Ouakka
  • Célestin Mendes
  • Anne Jeaucour
  • Philippe Corbier
  • Annie Lonjon Roziere
  • Aimé Agostinho
  • Deniz Süral
  • Mohammed Amri
  • Françoise Mery
  • Kevin Schwendemann
  • Marlène Basset
  • Gilles Cordier
  • Sylvie Poret
  • Amirdine Hassani
  • Catherine Njok-Batha
  • Jean-Jacques Bertaux
  • Soukaïna El Khamlichi
  • Laurent Lanyi
  • Sandra Lebey
  • Émeric Aniambossou
  • Nadia Baki
  • Nicolas Le Marchand
  • Fatima Ouanir
  • Jean-Rémy Liberkowski
  • Élise Libai
  • Jean-Pierre Guilleman
  • Léa Dos Santos
  • Jérémy Voignier
  • Fabienne Lami
  • Clément Vaché
  • Lauriane Montarges
  • Edouard Barbade
  • Catherine Loric-Assous
  • Jacques Rosier
  • Martine Grenier
  • Philippe Barron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddie Ait
Eddie Ait (25 élus) Agir pour carrieres avec eddie ait 		1 910 47,17%
  • Eddie Ait
  • Laila Ouakka
  • Kevin Schwendemann
  • Françoise Guylaine Mery
  • Philippe Corbier
  • Annie Lonjon Roziere
  • Philippe Barron
  • Marlène Basset
  • Mohamed Amri
  • Anne Jeaucour
  • Edouard Barbade
  • Catherine Njok-Batha
  • Farid Medjadji
  • Sarah Meguellati
  • Emeric Cyr Alban Aniambossou
  • Sylvie Poret
  • Jérémy Jean-Pierre Marie Voignier
  • Romane Durand De Gevigney
  • Jacques Rosier
  • Soukaina El Khamlichi
  • Jean-Pierre Guilleman
  • Sandra Lucie Marie Lebey
  • Laurent Lanyi
  • Martine Monique Grenier
  • Jean Rémy Liberkowski
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu (5 élus) So carrieres 		1 392 34,37%
  • Christophe Delrieu
  • Fabienne Bonigen
  • Jean Mario Lopez
  • Stéphanie Jaffre
  • Hamid Ouali
Khadija Gamraoui
Khadija Gamraoui (3 élus) Reunis pour carrieres 		747 18,44%
  • Khadija Gamraoui
  • Anthony Effroy
  • Sophie Rantz
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 44,49%
Taux d'abstention 55,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 173

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddie Ait
Eddie Ait Agir pour carrieres avec eddie ait 		1 465 38,22%
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu So carrieres 		1 143 29,81%
Khadija Gamraoui
Khadija Gamraoui Faire reussir carrieres 		678 17,68%
Anthony Effroy
Anthony Effroy Carrément carrières ! 		435 11,34%
Marc Darsy
Marc Darsy Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		112 2,92%
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 42,63%
Taux d'abstention 57,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 984

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu (25 élus) So carrieres 		2 210 46,92%
  • Christophe Delrieu
  • Marie-Laure Vardon
  • Philippe Berton
  • Khadija Gamraoui-Amar
  • Frédéric Kor
  • Fabienne Bonigen
  • Laurent Bernard
  • Francine Lizambard
  • Lucas Charmel
  • Sylvie Crignon
  • Jacques Vithe
  • Myriam Azzouz
  • Jean-Jacques Bertaux
  • Karine Boum-Balsera
  • Thibault Ledin
  • Charlotte Gosselet
  • Jean Mario Lopez
  • Sylviane Dauvert
  • Bruno Pelleau
  • Suzanne Charpentier
  • Selcuk Ulu
  • Agnès Pichon
  • Aurélien Depres
  • Agnès Luron
  • Patrick Cassard
Eddie Ait
Eddie Ait (7 élus) Pour carrieres-sous-poissy, notre ville, notre avenir ! 		2 125 45,11%
  • Eddie Ait
  • Françoise Mery
  • Philippe Barron
  • Laëtitia Durand De Gevigney
  • Philippe Corbier
  • Catherine Njok-Batha
  • Laurent Lanyi
Anthony Effroy
Anthony Effroy (1 élu) Bien vivre a carrieres-sous-poissy 		375 7,96%
  • Anthony Effroy
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 58,74%
Taux d'abstention 41,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,66%
Nombre de votants 5 046

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddie Ait
Eddie Ait Pour carrieres-sous-poissy, notre ville, notre avenir ! 		1 835 41,33%
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu So carrieres 		1 517 34,17%
Mireille Bourbon-Perez
Mireille Bourbon-Perez Ensemble pour carrieres 		624 14,05%
Anthony Effroy
Anthony Effroy Bien vivre a carrieres-sous-poissy 		463 10,43%
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 53,42%
Taux d'abstention 46,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 4 589

Villes voisines de Carrières-sous-Poissy

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