Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carrières-sous-Poissy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carrières-sous-Poissy.
L'actu des élections municipales 2026 à Carrières-sous-Poissy
11:50 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Carrières-sous-Poissy dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Carrières-sous-Poissy ont vu Eddie Aït (Ecologiste) prendre la première place dimanche dernier avec 43,97 % des voix. Farid Lounis (Europe Ecologie-Les Verts) est arrivé en deuxième position avec 28,10 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Du côté des autres candidats, avec 24,26 %, Christophe Delrieu (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Marc Darsy, portant la nuance Extrême gauche, a rassemblé 3,66 % des bulletins, trop peu pour se qualifier. Pour rappel, lors de ce scrutin à Carrières-sous-Poissy, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 48,92 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carrières-sous-Poissy
Le deuxième tour des élections municipales à Carrières-sous-Poissy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Delrieu
Liste divers droite
So Carrieres
|
|
Farid Lounis
Liste Les Ecologistes
CARRIERES EN COMMUN
|
|
Eddie Aït
Liste écologiste
AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddie AÏT (Ballotage) AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT
|2 244
|43,97%
|Farid LOUNIS (Ballotage) CARRIERES EN COMMUN
|1 434
|28,10%
|Christophe DELRIEU (Ballotage) So Carrieres
|1 238
|24,26%
|Marc DARSY Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|187
|3,66%
|Participation au scrutin
|Carrières-sous-Poissy
|Taux de participation
|48,92%
|Taux d'abstention
|51,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|5 245
Source : ministère de l’Intérieur
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