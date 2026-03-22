Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carrières-sous-Poissy

Le deuxième tour des élections municipales à Carrières-sous-Poissy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Delrieu
Christophe Delrieu Liste divers droite
So Carrieres
  • Christophe Delrieu
  • Farida Fecih
  • Jean Mario Lopez
  • Stephanie Olivier
  • Hamid Ouali
  • Sylviane Dauvert-Jouan
  • Mamadou Diagana
  • Ghyslaine Pelletier
  • Arnaud Bories
  • Marie-Pierre Cardoso
  • Gregory Deleau
  • Lucie Marechal
  • Philippe Pece
  • Christine Da Costa
  • Dany Patusco
  • Anne-Sophie de Oliveira
  • Hagi Turkan
  • Sonia Goncalves
  • Bilal Neghiz
  • Maryse Boulais
  • Laurent Beillard
  • Corinne Gomis
  • Majid Heddar
  • Brigitte Ribeiro
  • Billal Khaddouri
  • Francesca Sika
  • Selcuk Ulu
  • Annick Guevel
  • Jacques Vithe
  • Laurence Mileur
  • Brice Nzamba Mikindou
  • Vanessa Mendy
  • Eduardo Jose Cardoso
  • Betty Godgrand
  • Jean-Pierre Pelletier
Farid Lounis
Farid Lounis Liste Les Ecologistes
CARRIERES EN COMMUN
  • Farid Lounis
  • Mireille Bourbon-Perez
  • Farid Medjadji
  • Ludivine Floret
  • Yves Pery
  • Khadija Gamraoui
  • Gaëtan Huvey
  • Sonia Bapaume
  • Fares Oukrine
  • Alberte Victorin
  • Joseph Humblot
  • Assia Rabii
  • Thomas Da Silva
  • Fatiha Kanz
  • Aliou Tigampo
  • Virginie Levasseur
  • Rayane Douina
  • Ikrame Boujemaaoui
  • Jean-Francois Adam
  • Sabrina Babouri
  • Mickaël Pichoux
  • Christèle Felgines
  • Hicham Bouhlal
  • Monia Aabar
  • Said Medar
  • Anais Iglesias
  • Yannick Ahamada Attoumani
  • Kayna Mendy
  • Harun Kose
  • Catherine Helias
  • Rayan Liuda
  • Annabel Carballal
  • Yohann Joly
  • Lara Fouad
  • Abdoulkarim Omar
  • Julie Chauvet
Eddie Aït
Eddie Aït Liste écologiste
AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT
  • Eddie Aït
  • Laïla Ouakka
  • Célestin Mendes
  • Anne Jeaucour
  • Philippe Corbier
  • Annie Lonjon Roziere
  • Aimé Agostinho
  • Deniz Süral
  • Mohammed Amri
  • Françoise Mery
  • Kevin Schwendemann
  • Marlène Basset
  • Gilles Cordier
  • Sylvie Poret
  • Amirdine Hassani
  • Catherine Njok-Batha
  • Jean-Jacques Bertaux
  • Soukaïna El Khamlichi
  • Laurent Lanyi
  • Sandra Lebey
  • Émeric Aniambossou
  • Nadia Baki
  • Nicolas Le Marchand
  • Fatima Ouanir
  • Jean-Rémy Liberkowski
  • Élise Libai
  • Jean-Pierre Guilleman
  • Léa Dos Santos
  • Jérémy Voignier
  • Fabienne Lami
  • Clément Vaché
  • Lauriane Montarges
  • Edouard Barbade
  • Catherine Loric-Assous
  • Jacques Rosier
  • Martine Grenier
  • Philippe Barron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddie AÏT
Eddie AÏT (Ballotage) AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT 		2 244 43,97%
Farid LOUNIS
Farid LOUNIS (Ballotage) CARRIERES EN COMMUN 		1 434 28,10%
Christophe DELRIEU
Christophe DELRIEU (Ballotage) So Carrieres 		1 238 24,26%
Marc DARSY
Marc DARSY Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		187 3,66%
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 48,92%
Taux d'abstention 51,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 5 245

Source : ministère de l’Intérieur

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