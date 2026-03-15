Résultat municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy (78955) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carrières-sous-Poissy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carrières-sous-Poissy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sous-Poissy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddie AÏT
Eddie AÏT AGIR POUR CARRIERES AVEC EDDIE AÏT 		2 244 43,97%
Farid LOUNIS
Farid LOUNIS CARRIERES EN COMMUN 		1 434 28,10%
Christophe DELRIEU
Christophe DELRIEU So Carrieres 		1 238 24,26%
Marc DARSY
Marc DARSY Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		187 3,66%
Participation au scrutin Carrières-sous-Poissy
Taux de participation 48,92%
Taux d'abstention 51,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 5 245

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Carrières-sous-Poissy

En savoir plus sur Carrières-sous-Poissy