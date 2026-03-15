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19:21 - Comment la composition démographique de Carrières-sous-Poissy façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Carrières-sous-Poissy se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 27,71% de cadres supérieurs pour 19 951 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 885 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 5 143 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,50%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Carrières-sous-Poissy accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 207 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 51,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1134,62 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Carrières-sous-Poissy, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Carrières-sous-Poissy Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Carrières-sous-Poissy il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 14,01% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 27,86% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 11,43% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Carrières-sous-Poissy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 19,99% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 20,93% le dimanche suivant.

16:58 - Carrières-sous-Poissy : 57,37 % d'abstention à la dernière élection municipale Lors des municipales de 2020, la participation à Carrières-sous-Poissy avait atteint 42,63 % lors du premier tour, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois largement mobilisé, avec 71,81 % de participation dans la ville (28,19 % d'abstention). Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 39,48 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 61,26 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 42,69 % des citoyens locaux. Si on tente de dégager une tendance, la commune se positionne à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation. En ce jour de municipales à Carrières-sous-Poissy, cette donnée sera en définitive très observée.

15:59 - Comment a voté Carrières-sous-Poissy l'année de la dissolution ? Le choc des Européennes de 2024 à Carrières-sous-Poissy avait vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (28,46%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui s'était arrogée 21,71% des votes. Les élections législatives à Carrières-sous-Poissy provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Mélinda Sauger (Union de la gauche) en tête du peloton avec 46,60% au premier tour, devant Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 23,34%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mélinda Sauger culminant à 51,45% des votes localement. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Carrières-sous-Poissy ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Carrières-sous-Poissy accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 39,48%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 27,24%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 72,14%, contre 27,86% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Carrières-sous-Poissy soutenaient en priorité Mélinda Sauger (Nupes) avec 40,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,49% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité où la gauche domine largement.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Carrières-sous-Poissy Alors que les impôts locaux ont régressé à Carrières-sous-Poissy depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,50 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 198 300 euros, marquant une forte baisse face aux 6 246 480 € récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Carrières-sous-Poissy s'est établi à 41,16 % en 2024 (contre 29,58 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Carrières-sous-Poissy a représenté 1 000 euros en 2024 contre 1 319 euros en début de mandat.

11:59 - La liste étiquetée Ecologiste grande gagnante des élections municipales à Carrières-sous-Poissy Les résultats des élections municipales de 2020 à Carrières-sous-Poissy ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Eddie Ait (Ecologiste) a creusé l'écart en obtenant 38,22% des suffrages. Juste derrière, Christophe Delrieu (Divers droite) a rassemblé 1 143 votes (29,81%). Ce décalage notable débouchait sur un ascendant manifeste en aval du 1er round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Eddie Ait l'a finalement emporté avec 47,17% des bulletins, face à Christophe Delrieu qui a obtenu 34,37% des votants et Khadija Gamraoui avec 747 bulletins (18,44%). L'écart de départ s'est confirmé et même accentué, débouchant sur une victoire écrasante et sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 445 voix supplémentaires entre les deux tours.