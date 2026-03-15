Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carrières-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carrières-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Carrières-sur-Seine
12:09 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Carrières-sur-Seine
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Carrières-sur-Seine. Les 9 bureaux de vote de la commune de Carrières-sur-Seine seront ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les votants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Carrières-sur-Seine dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine
|Tête de listeListe
|
Olivier Bonnefond
Liste divers droite
CARRIÈRES EN MIEUX
|
|
Arnaud de Bourrousse
Liste divers droite
Mieux Vivre À Carrières-sur-Seine
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud De Bourrousse (26 élus) Mieux vivre à carrières
|2 063
|52,42%
|
|François-Charles Cuisigniez (5 élus) Carrières ensemble
|1 325
|33,67%
|
|Laurent Drougard (2 élus) Agir pour carrieres sur seine
|547
|13,90%
|
|Participation au scrutin
|Carrières-sur-Seine
|Taux de participation
|42,39%
|Taux d'abstention
|57,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 032
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud De Bourrousse (27 élus) Mieux vivre a carrieres-sur-seine
|3 196
|58,97%
|
|Bernard Saunier (3 élus) Ambitions pour carrieres
|1 255
|23,15%
|
|Bertrand Rabany (3 élus) Tous ensemble pour carrieres
|968
|17,86%
|
|Participation au scrutin
|Carrières-sur-Seine
|Taux de participation
|59,91%
|Taux d'abstention
|40,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|5 571
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