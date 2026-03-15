Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine

Tête de listeListe
Olivier Bonnefond
Olivier Bonnefond Liste divers droite
CARRIÈRES EN MIEUX
  • Olivier Bonnefond
  • Céline Masson
  • Helder de Magalhaes
  • Erika Eon
  • Stéphane Gachon
  • Vera Cerqueira
  • Jean-Philippe Charles
  • Geneviève Durfort
  • Didier Hure
  • Isabelle Poirrotte
  • Ludovic Strazel
  • Catherine Bracquart
  • Stéphane Pierrard
  • Jessica Bernier
  • Nathan Lechere
  • Vanessa Carbonati
  • Steve Richet
  • Gabrielle Ferraz
  • Lenny Ambigaipalan
  • Céline Martin
  • Cédric Genoyer
  • Sylvie Fidalgo
  • Jean-Charles Gahinet
  • Dominique Coquin-Bataille
  • Dominique Betro
  • Stéphanie Person
  • Luca Mazzoleni
  • Lilia Aouji
  • Ryan Gagnard
  • Myriam Mollard
  • Gilles Zinck
  • Anabelle Angelo Da Silva
  • Sivan Assaraf
Arnaud de Bourrousse
Arnaud de Bourrousse Liste divers droite
Mieux Vivre À Carrières-sur-Seine
  • Arnaud de Bourrousse
  • Agnès Conesa-Rouat
  • Michel Millot
  • Stéphanie de Freitas
  • Carlos Andrade
  • Grâce Besson-Fernandes
  • Aurélien Devred
  • Sylvie Leygnat
  • Julien Mouty
  • Valérie Zanotti
  • Maël Ferrand
  • Catherine Sanches Mateus
  • Jean-Pierre Valentin
  • Amélie Souchet
  • Éric Buisserez
  • Thérèse Karam
  • Éric Fantino
  • Juliette Chambert
  • Florent Daniel
  • Audrey Allègre
  • Hervé Sauvestre
  • Armelle Abry
  • Jean-Frédéric Chardon
  • Frédérique Tourrade
  • Thierry Lambert
  • Bérénice Brunet
  • Sasha Bousba
  • Magali Grosmaire
  • Karim Khouider
  • Aldona Poletto
  • Sébastien Gantou
  • Marie-Ange Dussous
  • Julien Rossignol
  • Isabelle Antraigue
  • François-Julien Ridel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud De Bourrousse
Arnaud De Bourrousse (26 élus) Mieux vivre à carrières 		2 063 52,42%
  • Arnaud De Bourrousse
  • Carole Dabrowski
  • Michel Millot
  • Agnès Conesa-Rouat
  • Jean-Pierre Valentin
  • Marie-Ange Dussous
  • Alain Thiemonge
  • Claire Lucas
  • Aurélien Devred
  • Aldona Poletto
  • Daniel Martin
  • Catherine Sanches Mateus
  • Julien Mouty
  • Valérie Zanotti
  • Nicolas De Saint-Romain
  • Aline Le Guilloux
  • Jean Frédéric Chardon
  • Françoise Gaultier
  • Maël Ferrand
  • Thérèse Karam
  • Eric Buisserez
  • Amélie Souchet
  • Carlos Andrade Dos Santos
  • Stéphanie De Freitas
  • Florent Daniel
  • Sylvie Borias
François-Charles Cuisigniez
François-Charles Cuisigniez (5 élus) Carrières ensemble 		1 325 33,67%
  • François-Charles Cuisigniez
  • Emilie Chalvignac
  • Bruno Le Bricon
  • Delphine Metzger
  • Thierry Doll
Laurent Drougard
Laurent Drougard (2 élus) Agir pour carrieres sur seine 		547 13,90%
  • Laurent Drougard
  • Marine Bernard
Participation au scrutin Carrières-sur-Seine
Taux de participation 42,39%
Taux d'abstention 57,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 032

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud De Bourrousse
Arnaud De Bourrousse (27 élus) Mieux vivre a carrieres-sur-seine 		3 196 58,97%
  • Arnaud De Bourrousse
  • Eliane Bellie
  • Thierry Doll
  • Marie-Ange Dussous
  • Michel Millot
  • Claire Lucas
  • Bruno Le Bricon
  • Aldona Poletto
  • Nicolas Seillan
  • Josiane Sautreau
  • Jean-Pierre Valentin
  • Françoise Gaultier
  • Daniel Martin
  • Elisabeth Dumont
  • Armand Bossis
  • Bérangère Berton
  • Christophe Bigre
  • Catherine Sanches Mateus
  • Aurélien Devred
  • Christine Bignon
  • Nicolas De Saint-Romain
  • Barbara Gavanou
  • Jean-Paul Lombard
  • Aline Le Guilloux
  • Alain Thiemonge
  • Fabienne Ratti
  • Jean-Michel Marnoto
Bernard Saunier
Bernard Saunier (3 élus) Ambitions pour carrieres 		1 255 23,15%
  • Bernard Saunier
  • Fabienne Cavillier
  • Philippe Constantin
Bertrand Rabany
Bertrand Rabany (3 élus) Tous ensemble pour carrieres 		968 17,86%
  • Bertrand Rabany
  • Lara Dussaussois
  • Didier Perriere
Participation au scrutin Carrières-sur-Seine
Taux de participation 59,91%
Taux d'abstention 40,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 5 571

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