Résultat municipale 2026 à Carrières-sur-Seine (78420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carrières-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carrières-sur-Seine, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud DE BOURROUSSE (29 élus) Mieux Vivre À Carrières-sur-Seine
|3 612
|71,28%
|
|Olivier BONNEFOND (4 élus) CARRIÈRES EN MIEUX
|1 455
|28,72%
|
|Participation au scrutin
|Carrières-sur-Seine
|Taux de participation
|53,87%
|Taux d'abstention
|46,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|5,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Nombre de votants
|5 430
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Carrières-sur-Seine [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Carrières-sur-Seine en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Carrières-sur-Seine
19:21 - Tendances démographiques et électorales à Carrières-sur-Seine : ce qu'il faut retenir
En pleine campagne électorale municipale, Carrières-sur-Seine se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 44,88% de cadres supérieurs pour 15 002 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 271 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 20,19% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,73% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 1 725 personnes (11,50%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,87%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4 150 € par mois. À Carrières-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Carrières-sur-Seine ?
Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Carrières-sur-Seine il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 10,58% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 9,89% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Carrières-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 17,26% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 18,62% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 19,68% le dimanche suivant.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Carrières-sur-Seine aux dernières élections ?
La désertion des urnes à Carrières-sur-Seine sera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. L'abstention se montait à 57,61 % pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 19,23 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 41,76 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,52 % au premier tour, contre 44,69 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Qui a remporté les élections en 2024 à Carrières-sur-Seine ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors des dernières européennes, le podium à Carrières-sur-Seine s'était en effet dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,84%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,43%) et Jordan Bardella (17,26%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Carrières-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Marie Lebec (Majorité présidentielle) avec 40,53% au premier tour, devant Céline Bourdon (Union de la gauche) avec 30,70%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Lebec culminant à 49,69% des voix localement.
14:57 - Les électeurs de Carrières-sur-Seine avaient privilégié le centre-droit il y a 4 ans
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Carrières-sur-Seine plaçait Emmanuel Macron en tête avec 40,20% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,40%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,01% pour Emmanuel Macron, contre 21,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Carrières-sur-Seine soutenaient en priorité Marie Lebec (Ensemble !) avec 42,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,86%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Carrières-sur-Seine une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Carrières-sur-Seine
Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Carrières-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,89 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 133 420 €, marquant une forte baisse face aux 3 937 460 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Carrières-sur-Seine s'est établi à 30,68 % en 2024 (contre 19,10 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Carrières-sur-Seine s'est établi à environ 1 133 euros en 2024 (contre 1 145 € en 2020).
11:59 - Le bilan de la dernière élection à Carrières-sur-Seine
Les résultats des précédentes élections municipales à Carrières-sur-Seine ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Arnaud De Bourrousse (Divers droite) a décroché la première place en totalisant 2 063 soutiens (52,42%). Dans la position du principal opposant, François-Charles Cuisigniez (Ecologiste) a capté 1 325 voix (33,67%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Carrières-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Carrières-sur-Seine
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Carrières-sur-Seine. Les 9 bureaux de vote de la commune de Carrières-sur-Seine seront ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les votants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Carrières-sur-Seine dès leur publication.
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