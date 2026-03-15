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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Carrières-sur-Seine : ce qu'il faut retenir En pleine campagne électorale municipale, Carrières-sur-Seine se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 44,88% de cadres supérieurs pour 15 002 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 1 271 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 20,19% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,73% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 1 725 personnes (11,50%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,87%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 4 150 € par mois. À Carrières-sur-Seine, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Carrières-sur-Seine ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Carrières-sur-Seine il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 10,58% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 9,89% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Carrières-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 17,26% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 18,62% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 19,68% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Carrières-sur-Seine aux dernières élections ? La désertion des urnes à Carrières-sur-Seine sera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. L'abstention se montait à 57,61 % pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 19,23 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 41,76 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,52 % au premier tour, contre 44,69 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a remporté les élections en 2024 à Carrières-sur-Seine ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors des dernières européennes, le podium à Carrières-sur-Seine s'était en effet dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,84%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,43%) et Jordan Bardella (17,26%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Carrières-sur-Seine avaient ensuite placé en tête Marie Lebec (Majorité présidentielle) avec 40,53% au premier tour, devant Céline Bourdon (Union de la gauche) avec 30,70%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Lebec culminant à 49,69% des voix localement.

14:57 - Les électeurs de Carrières-sur-Seine avaient privilégié le centre-droit il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Carrières-sur-Seine plaçait Emmanuel Macron en tête avec 40,20% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,40%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,01% pour Emmanuel Macron, contre 21,99% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Carrières-sur-Seine soutenaient en priorité Marie Lebec (Ensemble !) avec 42,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,86%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Carrières-sur-Seine une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Carrières-sur-Seine Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Carrières-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,89 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 133 420 €, marquant une forte baisse face aux 3 937 460 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Carrières-sur-Seine s'est établi à 30,68 % en 2024 (contre 19,10 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Carrières-sur-Seine s'est établi à environ 1 133 euros en 2024 (contre 1 145 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Carrières-sur-Seine Les résultats des précédentes élections municipales à Carrières-sur-Seine ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Arnaud De Bourrousse (Divers droite) a décroché la première place en totalisant 2 063 soutiens (52,42%). Dans la position du principal opposant, François-Charles Cuisigniez (Ecologiste) a capté 1 325 voix (33,67%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Carrières-sur-Seine, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.