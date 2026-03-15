Résultat municipale 2026 à Carrières-sur-Seine (78420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carrières-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carrières-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carrières-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud DE BOURROUSSE
Arnaud DE BOURROUSSE (29 élus) Mieux Vivre À Carrières-sur-Seine 		3 612 71,28%
  • Arnaud DE BOURROUSSE
  • Agnès CONESA-ROUAT
  • Michel MILLOT
  • Stéphanie DE FREITAS
  • Carlos ANDRADE
  • Grâce BESSON-FERNANDES
  • Aurélien DEVRED
  • Sylvie LEYGNAT
  • Julien MOUTY
  • Valérie ZANOTTI
  • Maël FERRAND
  • Catherine SANCHES MATEUS
  • Jean-Pierre VALENTIN
  • Amélie SOUCHET
  • Éric BUISSEREZ
  • Thérèse KARAM
  • Éric FANTINO
  • Juliette CHAMBERT
  • Florent DANIEL
  • Audrey ALLÈGRE
  • Hervé SAUVESTRE
  • Armelle ABRY
  • Jean-Frédéric CHARDON
  • Frédérique TOURRADE
  • Thierry LAMBERT
  • Bérénice BRUNET
  • Sasha BOUSBA
  • Magali GROSMAIRE
  • Karim KHOUIDER
Olivier BONNEFOND
Olivier BONNEFOND (4 élus) CARRIÈRES EN MIEUX 		1 455 28,72%
  • Olivier BONNEFOND
  • Céline MASSON
  • Helder DE MAGALHAES
  • Erika EON
Participation au scrutin Carrières-sur-Seine
Taux de participation 53,87%
Taux d'abstention 46,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 5 430

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Carrières-sur-Seine