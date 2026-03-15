Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carros

Tête de listeListe
Stephane Revello
Stephane Revello Liste Divers
CARROS ENSEMBLE
  • Stephane Revello
  • Graziella Santi
  • Jean Cavallaro
  • Estelle Borne
  • Yannick Scibetta
  • Marie-Christine Lepagnot
  • Anthony Arimbelli
  • Maria Hernandez
  • Serge Martiano
  • Angeline Brondolo
  • Patrick Achiardy
  • Laurence Verduci
  • Alain Macario
  • Sylvie Scolari
  • Mehdi M'Khinini Zaatout
  • Veronique Achiardy
  • Michel Cuoco
  • Chantal Blackburn
  • Samir Berrabah
  • Caroline de Wailly
  • Didier Pastor
  • Emeline Clair
  • Franck Montard
  • Alexia Rousselot
  • Christophe Lesne
  • Malvina Serramoglia
  • Rosario Fallara
  • Malika Dilmi
  • Christian Maestri
  • Odile Monaco
  • Axel Hvidsten
  • Josiane Pancioni
  • Julien Seitz
Yannick Bernard
Yannick Bernard Liste divers droite
CARROS TERRE D'ENERGIES
  • Yannick Bernard
  • Martine Passeron
  • Ludovic Othman
  • Fabienne Boissin
  • Julien Jamet
  • Valérie Pozzoli
  • Olivier Renaudo
  • Virginie Salvo
  • Alan Titone
  • Carole Gardenat
  • Christophe Coeur
  • Agnès Wirsum
  • Patrice Contino
  • Stéphanie Denoyelle
  • Philippe Ransan
  • Sandra Bertin
  • Cédric Nania
  • Sandrine Le Moing
  • Eric Ruggiero
  • Brigitte Lefeve
  • Aoutman Karrouchi
  • Babette Woest
  • Didier Giordano
  • Priscillia Poirier
  • Christophe Langrand
  • Blandine Cirio
  • Bernard Vies
  • Sihem Ben Kraiem
  • Serge Graf
  • Martine Mugnaini
  • Alain Pernin
  • Jade Grégoire
  • Leonard Comite
  • Mireille Deperi
  • Antoine Damiani
Gilles Renoux
Gilles Renoux Liste divers droite
CARROS A COEUR
  • Gilles Renoux
  • Muriel Marty
  • Marc Camous
  • Josephine Di Miceli
  • Alexandre Stella
  • Laurence Toche
  • Rene Trastour
  • Francoise Bardez
  • Said Afif
  • Livia Wong
  • Jerome Breviere
  • Dany-Pierre Peres
  • Meddhi Ghris
  • Nathalie Calascione
  • Frederic Paeta
  • Sonia Del Ben
  • Gerard Angelou
  • Aurelie Valenza
  • Nelson Demange
  • Khim Lim
  • Damien Bernard
  • Corinne Arnaudo
  • Pierre Chofflet
  • Tiffany David
  • Mateo Portanery
  • Sandrine Brillada
  • Emmanuel Di Martino
  • Marie-Noelle Simon
  • Julien Corniot
  • Christiane Cuggia
  • Marc Ballot
  • Anne Sabarthes
  • Jordan Schroeder
  • Bernardette Afif
  • Ludovic Ritz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Bernard
Yannick Bernard (25 élus) Carros terre d'energies 		2 278 50,34%
  • Yannick Bernard
  • Fabienne Boissin
  • Yvan Remond
  • Stéphanie Denoyelle
  • Julien Jamet
  • Christine Huertas
  • Christophe Coeur
  • Valérie Pozzoli
  • Alain Servella
  • Virginie Salvo
  • Frédéric Klewiec
  • Sandra Leulliette
  • Paul Mitzner
  • Sihem Ben Kraïem
  • Ludovic Othman
  • Agnès Wirsum
  • Olivier Wszedybyl
  • Brigitte Lefévre
  • Christophe Roche
  • Fatima Chettouh
  • Patrice Contino
  • Mélina Nikolaïdis
  • Alan Titone
  • Géraldine Pons
  • Jacques Lesca
Charles Scibetta
Charles Scibetta (8 élus) Poursuivons le nouvel elan 		2 247 49,65%
  • Charles Scibetta
  • Marie-Christine Lepagnot
  • Floran Judlin
  • Françoise Couturier
  • Jean Cavallaro
  • Estelle Borne
  • Dominique Landucci
  • Valérie Chevallier
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 53,43%
Taux d'abstention 46,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 670

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Scibetta
Charles Scibetta Poursuivons le nouvel elan 		1 567 39,30%
Yannick Bernard
Yannick Bernard Carros terre d'energies 		1 400 35,11%
Marcel Duthilleul
Marcel Duthilleul Bâtir l'avenir de carros 		376 9,43%
Michel Cuoco
Michel Cuoco Carros ambitions solidaires 		334 8,37%
Michel Thooris
Michel Thooris Rassemblement local et patriote pour carros 		222 5,56%
Alain Bouilleaux
Alain Bouilleaux Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		88 2,20%
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 47,70%
Taux d'abstention 52,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 153

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Scibetta
Charles Scibetta (23 élus) Un nouvel élan pour carros 		2 244 39,50%
  • Charles Scibetta
  • Marie-Christine Lepagnot
  • Philippe Norigeon
  • Patricia Franco
  • Michel Cuoco
  • Nathalie Damiano
  • Jean Cavallaro
  • Marie Santoni
  • Alain Macario
  • Elian Ladeveze
  • Stépahne Revello
  • Esther Aime
  • Xavier Quinsac
  • Christine Martinez
  • Philippe Josselin
  • Valérie Chevallier
  • Brahim Naitijja
  • Colette Legrand
  • Jean-Louis Toche
  • Noura Ghanem
  • Laurent Girardot
  • Françoise Couturier
  • Mehdi M'khinini Zaatout
Christine Charles
Christine Charles (6 élus) Carros unie et plurielle 		2 012 35,41%
  • Christine Charles
  • Eric Frances
  • Anne Alunno
  • Tony Raye
  • Claude Renaudo
  • Gilles Besset
Michel Thooris
Michel Thooris (3 élus) Rassemblement bleu marine pour carros 		1 001 17,62%
  • Michel Thooris
  • Odette Goglio
  • Marc Lepers
Estelle Borne
Estelle Borne (1 élu) Carros cap sur l'avenir 		424 7,46%
  • Estelle Borne
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 70,76%
Taux d'abstention 29,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 5 906

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Scibetta
Charles Scibetta Un nouvel élan pour carros 		1 759 32,78%
Christine Charles
Christine Charles Carros unie et plurielle 		1 626 30,30%
Michel Thooris
Michel Thooris Rassemblement bleu marine pour carros 		1 152 21,47%
Estelle Borne
Estelle Borne Carros cap sur l'avenir 		708 13,19%
Alain Bouilleaux
Alain Bouilleaux Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		120 2,23%
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 65,77%
Taux d'abstention 34,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 5 489

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