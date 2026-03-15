Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carros sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carros.
L'actu des élections municipales 2026 à Carros
12:05 - Bureaux de vote à Carros : les horaires d'ouverture
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Carros sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. À l’occasion des élections municipales de 2026, les habitants de Carros devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carros
|Tête de listeListe
|
Stephane Revello
Liste Divers
CARROS ENSEMBLE
|
|
Yannick Bernard
Liste divers droite
CARROS TERRE D'ENERGIES
|
|
Gilles Renoux
Liste divers droite
CARROS A COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Bernard (25 élus) Carros terre d'energies
|2 278
|50,34%
|
|Charles Scibetta (8 élus) Poursuivons le nouvel elan
|2 247
|49,65%
|
|Participation au scrutin
|Carros
|Taux de participation
|53,43%
|Taux d'abstention
|46,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 670
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Scibetta Poursuivons le nouvel elan
|1 567
|39,30%
|Yannick Bernard Carros terre d'energies
|1 400
|35,11%
|Marcel Duthilleul Bâtir l'avenir de carros
|376
|9,43%
|Michel Cuoco Carros ambitions solidaires
|334
|8,37%
|Michel Thooris Rassemblement local et patriote pour carros
|222
|5,56%
|Alain Bouilleaux Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|88
|2,20%
|Participation au scrutin
|Carros
|Taux de participation
|47,70%
|Taux d'abstention
|52,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 153
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Scibetta (23 élus) Un nouvel élan pour carros
|2 244
|39,50%
|
|Christine Charles (6 élus) Carros unie et plurielle
|2 012
|35,41%
|
|Michel Thooris (3 élus) Rassemblement bleu marine pour carros
|1 001
|17,62%
|
|Estelle Borne (1 élu) Carros cap sur l'avenir
|424
|7,46%
|
|Participation au scrutin
|Carros
|Taux de participation
|70,76%
|Taux d'abstention
|29,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|5 906
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Scibetta Un nouvel élan pour carros
|1 759
|32,78%
|Christine Charles Carros unie et plurielle
|1 626
|30,30%
|Michel Thooris Rassemblement bleu marine pour carros
|1 152
|21,47%
|Estelle Borne Carros cap sur l'avenir
|708
|13,19%
|Alain Bouilleaux Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|120
|2,23%
|Participation au scrutin
|Carros
|Taux de participation
|65,77%
|Taux d'abstention
|34,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,26%
|Nombre de votants
|5 489
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