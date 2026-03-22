Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carros [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carros sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carros.
L'actu des élections municipales 2026 à Carros
11:48 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Carros
Lors du premier volet des municipales à Carros, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 39,70 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Stephane Revello qui s'est placé en première position avec 39,18 % des bulletins valides. À sa suite, Yannick Bernard (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 38,32 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 22,49 %, Gilles Renoux, étiqueté Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carros
Le deuxième tour des élections municipales à Carros a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stephane Revello
Liste Divers
CARROS ENSEMBLE
|
|
Yannick Bernard
Liste divers droite
CARROS TERRE D'ENERGIES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carros
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephane REVELLO (Ballotage) CARROS ENSEMBLE
|2 240
|39,18%
|Yannick BERNARD (Ballotage) CARROS TERRE D'ENERGIES
|2 191
|38,32%
|Gilles RENOUX (Ballotage) CARROS A COEUR
|1 286
|22,49%
|Participation au scrutin
|Carros
|Taux de participation
|60,30%
|Taux d'abstention
|39,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|5 850
Source : ministère de l’Intérieur
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