Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carros

Le deuxième tour des élections municipales à Carros a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stephane Revello
Stephane Revello Liste Divers
CARROS ENSEMBLE
  • Stephane Revello
  • Graziella Santi
  • Jean Cavallaro
  • Estelle Borne
  • Yannick Scibetta
  • Marie-Christine Lepagnot
  • Anthony Arimbelli
  • Maria Hernandez
  • Serge Martiano
  • Angeline Brondolo
  • Patrick Achiardy
  • Laurence Verduci
  • Alain Macario
  • Sylvie Scolari
  • Mehdi M'Khinini Zaatout
  • Veronique Achiardy
  • Michel Cuoco
  • Chantal Blackburn
  • Samir Berrabah
  • Caroline de Wailly
  • Didier Pastor
  • Emeline Clair
  • Franck Montard
  • Alexia Rousselot
  • Christophe Lesne
  • Malvina Serramoglia
  • Rosario Fallara
  • Malika Dilmi
  • Christian Maestri
  • Odile Monaco
  • Axel Hvidsten
  • Josiane Pancioni
  • Julien Seitz
Yannick Bernard
Yannick Bernard Liste divers droite
CARROS TERRE D'ENERGIES
  • Yannick Bernard
  • Martine Passeron
  • Ludovic Othman
  • Fabienne Boissin
  • Julien Jamet
  • Valérie Pozzoli
  • Olivier Renaudo
  • Virginie Salvo
  • Alan Titone
  • Carole Gardenat
  • Christophe Coeur
  • Agnès Wirsum
  • Patrice Contino
  • Stéphanie Denoyelle
  • Philippe Ransan
  • Sandra Bertin
  • Cédric Nania
  • Sandrine Le Moing
  • Eric Ruggiero
  • Brigitte Lefeve
  • Aoutman Karrouchi
  • Babette Woest
  • Didier Giordano
  • Priscillia Poirier
  • Christophe Langrand
  • Blandine Cirio
  • Bernard Vies
  • Sihem Ben Kraiem
  • Serge Graf
  • Martine Mugnaini
  • Alain Pernin
  • Jade Grégoire
  • Leonard Comite
  • Mireille Deperi
  • Antoine Damiani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carros

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane REVELLO
Stephane REVELLO (Ballotage) CARROS ENSEMBLE 		2 240 39,18%
Yannick BERNARD
Yannick BERNARD (Ballotage) CARROS TERRE D'ENERGIES 		2 191 38,32%
Gilles RENOUX
Gilles RENOUX (Ballotage) CARROS A COEUR 		1 286 22,49%
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 60,30%
Taux d'abstention 39,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 5 850

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Alpes-Maritimes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Alpes-Maritimes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Carros

En savoir plus sur Carros