Résultat municipale 2026 à Carros (06510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carros a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carros, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carros [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane REVELLO
Stephane REVELLO CARROS ENSEMBLE 		2 240 39,18%
Yannick BERNARD
Yannick BERNARD CARROS TERRE D'ENERGIES 		2 191 38,32%
Gilles RENOUX
Gilles RENOUX CARROS A COEUR 		1 286 22,49%
Participation au scrutin Carros
Taux de participation 60,30%
Taux d'abstention 39,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 5 850

Source : ministère de l’Intérieur

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