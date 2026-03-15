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19:21 - Élections à Carros : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Carros émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 13 729 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 353 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 053 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,98% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 932 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,24%, Carros est un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,91%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 411 €/mois. Ainsi, Carros incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vers une percée du RN à Carros aux municipales ? Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Carros en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 32,91% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,07% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 29,92% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 57,76% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,36% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,95% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,64% lors du vote final et la victoire de Lionel Tivoli.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Carros au crible Aux municipales de 2020 à Carros, l'abstention avait plafonné à 52,30 % à la fin du premier round, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 4 153 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 22,95 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 56,28 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,66 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 47,24 %. Si on prend un peu de recul, la commune s'affiche donc sensiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour ces municipales 2026, cette variable à Carros sera quoi qu'il en soit capitale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Carros ? Les élections européennes de 2024 à Carros avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,36%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 11,82% des voix. Lionel Tivoli (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Carros après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 51,95%. Leïla Tonnerre (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 22,23%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lionel Tivoli culminant à 63,64% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Carros s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Carros : des résultats particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Carros portaient leur choix sur Lionel Tivoli (RN) avec 29,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Tivoli virant de nouveau en tête avec 57,76% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Carros quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 32,91% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,65%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,07% pour Marine Le Pen, contre 41,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Carros laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont en baisse à Carros À Carros, où la fiscalité locale a baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,34 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 259 630 €. Une recette bien loin des 2,72087 millions d'euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Carros est passé à environ 29,22 % en 2024 (contre 18,60 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Carros s'est chiffrée à 919 euros en 2024 (contre 1 045 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Carros À Carros, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Charles Scibetta (Divers) a creusé l'écart en récoltant 1 567 voix (39,30%). Juste derrière, Yannick Bernard (Divers droite) a rassemblé 1 400 voix (35,11%). Le podium a été complété par Marcel Duthilleul (Divers droite), avec 376 suffrages (9,43%). Ce premier verdict assez serré instaurait d'incontournables incertitudes en vue du second tour. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Yannick Bernard l'a finalement emporté avec 2 278 suffrages (50,34%), face à Charles Scibetta avec 2 247 électeurs (49,65%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, scellant un changement de cap inattendu. Charles Scibetta a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 847 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette élection de 2026 à Carros, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement sur le résultat.