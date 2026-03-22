Résultat municipale 2026 à Carry-le-Rouet (13620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carry-le-Rouet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René-Francis CARPENTIER
René-Francis CARPENTIER (23 élus) ENSEMBLE POUR CARRY-LE-ROUET 		2 025 56,95%
  • René-Francis CARPENTIER
  • Véronique MOULINAS
  • Denis GALLICE
  • Sylvie ROUVERAND
  • Arnaud MONTAGNAC
  • Anne-Sophie DOUSSE
  • David SANDRAS
  • Anne-Mary PELLIER
  • Yann LE COAIL
  • Carine DE ROSSI
  • Daniel GARNONE
  • Chantal GUIONNET
  • Marc SVETCHINE
  • Magali RAMPAUD
  • Vianney FURON
  • Myriam MAMOURI
  • Emmanuel VERMOT
  • Jacqueline BLESSAS
  • Laurent MARIN
  • Catherine VERGELY
  • Thierry JOURDAN
  • Antonella CELLOT-DESNEUX
  • Guillaume SANTOS
Valérie GUARINO
Valérie GUARINO (6 élus) CARRY LE ROUET VOTRE VILLAGE VOTRE CHOIX 		1 531 43,05%
  • Valérie GUARINO
  • Jean François LAZIOSI
  • Émilie TRINCHERO
  • Jean-Christophe TRAPY
  • Sylvie URIOT
  • Jean-Baptiste DOUCET
Participation au scrutin Carry-le-Rouet
Taux de participation 66,70%
Taux d'abstention 33,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 3 701

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Carry-le-Rouet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
René-Francis CARPENTIER
René-Francis CARPENTIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARRY-LE-ROUET 		1 496 40,56%
Valérie GUARINO
Valérie GUARINO (Ballotage) CARRY LE ROUET VOTRE VILLAGE VOTRE CHOIX 		1 081 29,31%
Jean-Christophe TRAPY
Jean-Christophe TRAPY (Ballotage) LE CARRY LE ROUET QU'ON AIME 		801 21,72%
Nathalie GARCIA
Nathalie GARCIA L'AVENIR C'EST VOUS 		310 8,41%
Participation au scrutin Carry-le-Rouet
Taux de participation 68,13%
Taux d'abstention 31,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 780

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