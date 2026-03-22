Résultat municipale 2026 à Carry-le-Rouet (13620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carry-le-Rouet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René-Francis CARPENTIER (23 élus) ENSEMBLE POUR CARRY-LE-ROUET
|2 025
|56,95%
|
|Valérie GUARINO (6 élus) CARRY LE ROUET VOTRE VILLAGE VOTRE CHOIX
|1 531
|43,05%
|
|Participation au scrutin
|Carry-le-Rouet
|Taux de participation
|66,70%
|Taux d'abstention
|33,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|3 701
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Carry-le-Rouet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René-Francis CARPENTIER (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARRY-LE-ROUET
|1 496
|40,56%
|Valérie GUARINO (Ballotage) CARRY LE ROUET VOTRE VILLAGE VOTRE CHOIX
|1 081
|29,31%
|Jean-Christophe TRAPY (Ballotage) LE CARRY LE ROUET QU'ON AIME
|801
|21,72%
|Nathalie GARCIA L'AVENIR C'EST VOUS
|310
|8,41%
|Participation au scrutin
|Carry-le-Rouet
|Taux de participation
|68,13%
|Taux d'abstention
|31,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|3 780
Election municipale 2026 à Carry-le-Rouet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carry-le-Rouet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carry-le-Rouet.
L'actu des élections municipales 2026 à Carry-le-Rouet
18:36 - Comment Carry-le-Rouet a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
En juin 2024, les élections législatives à Carry-le-Rouet avaient favorisé Franck Allisio (Rassemblement National) avec 48,77% au premier tour, devant Axel Breton (Majorité présidentielle) avec 25,32%. Les votants tranchaient d'ailleurs l'affaire sans trembler dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée. Les élections européennes en amont à Carry-le-Rouet avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,59%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 16,78% des voix. Le contexte politique de Carry-le-Rouet a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
15:57 - La liste "Unis Pour Carry Le Rouet" grande gagnante des dernières élections municipales à Carry-le-Rouet
Les résultats des dernières municipales à Carry-le-Rouet ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Christophe Trapy (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en récoltant 34,00% des soutiens. Sur la seconde marche, René-Francis Carpentier (Les Républicains) a obtenu 31,22% des bulletins valides. Ce résultat assez ténu laissait planer de fortes interrogations en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. René-Francis Carpentier l'a finalement emporté avec 1 381 suffrages (47,37%), face à Jean-Christophe Trapy rassemblant 1 255 électeurs inscrits (43,05%) et Jean-François Marza obtenant 279 électeurs (9,57%). Donné outsider, le challenger a réussi à inverser le rapport de force, orchestrant un changement de dynamique inattendu. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. René-Francis Carpentier a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Divers droite, sécurisant 490 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Carry-le-Rouet, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Carry-le-Rouet donne lieu à un duel
Se retrouvent donc à ce deuxième tour ce dimanche : Valérie Guarino et René-Francis Carpentier, d'après la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Jean-Christophe Trapy (Divers droite) n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. L'horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Carry-le-Rouet a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Carry-le-Rouet la semaine dernière ?
René-Francis Carpentier (Divers droite) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet il y a une semaine, avec 40,56 % des suffrages exprimés. Ensuite, Valérie Guarino (Divers droite) s'est classée deuxième avec 29,31 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 9,34 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Christophe Trapy (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Nathalie Garcia, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 8,41 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Du côté de la mobilisation à Carry-le-Rouet, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 31,87 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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