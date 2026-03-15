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19:16 - Carry-le-Rouet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Carry-le-Rouet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 39,63% de cadres pour 5 717 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 751 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 849 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (59,44%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,14% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3 986 € par mois, la ville désire plus de prospérité. Carry-le-Rouet incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Carry-le-Rouet ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Carry-le-Rouet en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,56% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,84% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 36,50% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 36,59% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 48,77% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Franck Allisio.

16:58 - À Carry-le-Rouet, la participation s'annonce forte aux municipales La participation s'élevait à 46,43 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Carry-le-Rouet, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid touchait le pays. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 79,70 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 62,41 % des électeurs (soit environ 3 348 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 76,25 %, bien au-delà des 51,85 % enregistrés en 2022. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Carry-le-Rouet comme une ville fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Carry-le-Rouet, ce paramètre jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote de Carry-le-Rouet nettement ancré à droite en 2024 En juin 2024, les élections législatives à Carry-le-Rouet avaient placé en tête Franck Allisio (Rassemblement National) avec 48,77% au premier tour, devant Axel Breton (Majorité présidentielle) avec 25,32%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. Lors du scrutin européen avant la dissolution, les citoyens de Carry-le-Rouet avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,59% des bulletins. Le paysage politique de Carry-le-Rouet a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Carry-le-Rouet affichait un paysage particulier lors des dernières élections La synthèse des votes de 2022 dépeint Carry-le-Rouet comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Carry-le-Rouet plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,25% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 24,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,27% pour Emmanuel Macron, contre 47,73% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Carry-le-Rouet plébiscitaient Eric Diard (LR) avec 47,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Eric Diard virant de nouveau en tête avec 63,50% des voix.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Carry-le-Rouet à l'approche des municipales 2026 ? Côté fiscalité de Carry-le-Rouet, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 1 189 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 843 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 29,45 % en 2024 (contre 14,40 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 456 720 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 1,63139 million d'euros (1 631 390 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,10 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de René-Francis Carpentier à Carry-le-Rouet À Carry-le-Rouet, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Christophe Trapy (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires en obtenant 34,00% des bulletins. Sur la seconde marche, René-Francis Carpentier (Les Républicains) a capté 818 voix (31,22%). Nathalie Garcia (Divers droite) suivait, réunissant 641 voix (24,46%). Ce résultat plutôt serré soulevait de fortes interrogations en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. René-Francis Carpentier l'a finalement emporté avec 1 381 bulletins (47,37%), face à Jean-Christophe Trapy rassemblant 1 255 votants (43,05%) et Jean-François Marza obtenant 279 bulletins (9,57%). Annoncé en difficulté, le challenger est parvenu à inverser la tendance, provoquant un renversement de tendance spectaculaire. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. René-Francis Carpentier a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite, sécurisant 490 voix supplémentaires entre les deux tours.