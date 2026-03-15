Résultat municipale 2026 à Carry-le-Rouet (13620) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Carry-le-Rouet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Carry-le-Rouet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carry-le-Rouet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René-Francis CARPENTIER
René-Francis CARPENTIER ENSEMBLE POUR CARRY-LE-ROUET 		1 496 40,56%
Valérie GUARINO
Valérie GUARINO CARRY LE ROUET VOTRE VILLAGE VOTRE CHOIX 		1 081 29,31%
Jean-Christophe TRAPY
Jean-Christophe TRAPY LE CARRY LE ROUET QU'ON AIME 		801 21,72%
Nathalie GARCIA
Nathalie GARCIA L'AVENIR C'EST VOUS 		310 8,41%
Participation au scrutin Carry-le-Rouet
Taux de participation 68,13%
Taux d'abstention 31,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 3 780

Source : ministère de l’Intérieur

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