Résultat municipale 2026 à Cars (33390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cars a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cars, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cars [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier ZORRILLA
Xavier ZORRILLA (13 élus) Continuons pour un avenir rural et solidaire 		395 67,29%
  • Xavier ZORRILLA
  • Dominique ARIAS
  • Philippe SEVIN
  • Dominique FARGES
  • Etienne DELOMIER
  • Laure LAZAILLE BOUCAUD
  • Mathieu DELOMIER
  • Regine BERTHAULT
  • Mickaël MALICHECQ
  • Nicole DELAUGE
  • Arnaud CHASSAIGNE
  • Elodie DUPREY
  • Olivier GAUDILLERE
Béatrice RUIZ
Béatrice RUIZ (2 élus) Cars, un avenir partagé 		192 32,71%
  • Béatrice RUIZ
  • André GIRAUD
Participation au scrutin Cars
Taux de participation 66,92%
Taux d'abstention 33,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 605

Source : ministère de l’Intérieur

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