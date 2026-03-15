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19:17 - Dynamique électorale à Cars : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Cars, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 219 habitants répartis dans 630 logements, ce village présente une densité de 110 habitants/km². Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 379 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (83,33%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 37,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,05% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 388,97 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Cars, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Les données clés du vote RN à Cars Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Cars il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,89% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,81% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 40,88% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 57,68% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,62% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 51,95% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - À Cars, la participation s'annonce forte aux municipales Au soir de la municipale, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Cars. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 508 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 51,84 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 80,23 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 57,78 % au premier tour en 2022 à 72,23 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 56,42 % (51,49 % dans le pays). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle in fine comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - À Cars, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Au printemps 2024, les élections législatives à Cars avaient propulsé aux avants-postes Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 51,95% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Majorité présidentielle) avec 28,29%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Cars avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,62%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,29% des suffrages. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Cars s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, réaffirmant encore un peu plus son positionnement.

14:57 - Les électeurs de Cars avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cars accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 40,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,68% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Cars accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,89%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,43%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,81% pour Marine Le Pen, contre 46,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Cars : quel impact sur le scrutin municipal Pour ce qui est de la fiscalité à Cars, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 799 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 487 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 29,73 % en 2024 (contre 12,27 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 17 100 euros de recettes en 2024, contre 118 830 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 10,10 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Xavier Zorrilla à Cars Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal à Cars ? Au soir du premier tour, Xavier Zorrilla a coiffé ses concurrents au poteau en rassemblant 293 soutiens (60,16%). Derrière, Philippe André Bechade a rassemblé 194 votes (39,83%). Cette victoire sans appel de Xavier Zorrilla a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cars, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront démultiplier les scores ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.