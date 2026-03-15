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19:19 - Démographie et politique à Cartignies, un lien étroit Quel portrait faire de Cartignies, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 11,94% d'agriculteurs pour 1 234 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 61 entreprises, Cartignies est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,56%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,00% des ménages sont composées de couples avec enfants. À Cartignies, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Cartignies ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière élection municipale à Cartignies en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 38,81% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,70% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 31,39% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 47,77% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 46,63% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 56,19% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Cartignies Il y a six ans à Cartignies, le premier tour de la municipale avait vu 39,29 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 330 votants s'étaient alors manifestés alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été évalué à 76,81 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 49,94 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,74 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,74 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation en comparaison de l'ensemble du pays. L'affluence dans les bureaux de vote de Cartignies constituera en conséquence un enjeu majeur pour cette élection municipale.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Cartignies a-t-elle voté ? La physionomie politique de Cartignies a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des élections européennes, le résultat à Cartignies s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (46,63%), talonnée par Valérie Hayer (13,46%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (7,93%). Les législatives à Cartignies qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Michael Taverne (Rassemblement National) en pole position avec 56,19% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 30,52%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Cartignies ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Cartignies plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,81% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 24,10%. Lors de la finale de l'élection à Cartignies, les électeurs accordaient 60,70% pour Marine Le Pen, contre 39,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Cartignies accordaient leurs suffrages à Anne Laure Cattelot (Ensemble !) avec 32,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,23%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Cartignies s'affirme comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Sabine CAUFAPE a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Cartignies ? À Cartignies, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 588 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 571 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 31,06 % en 2024 (contre 11,77 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, offre un point de comparaison utile. Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 12 600 euros en 2024, loin des quelque 166 200 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,28 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Cartignies Les résultats des dernières élections municipales à Cartignies ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Bien vivre ensemble' a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Cartignies, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans réelle compétition. La liste des candidatures fournit sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.