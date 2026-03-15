Résultat municipale 2026 à Cartignies (59244) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cartignies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cartignies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cartignies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie LOUGUET
Sophie LOUGUET (13 élus) DE LA SUITE DANS LES IDEES 		343 63,52%
  • Sophie LOUGUET
  • Jean-Claude CORRIER
  • Marie-Noëlle LECLERCQ
  • Rémy PAMART
  • Lucie ROSELEUR
  • Jean-Baptiste VILBAS
  • Aurélie GROUSELLE
  • Olivier HUET
  • Anne-Sophie LANNOO
  • Donald HERPHELIN
  • Marie-Christine NORDHEIM
  • Jérôme DUPONT
  • Mélanie SERVIEN
Xavier MOUVET
Xavier MOUVET (2 élus) Cartignies, un avenir qui nous rassemble 		197 36,48%
  • Xavier MOUVET
  • Pascale BEAUBOUCHER
Participation au scrutin Cartignies
Taux de participation 64,25%
Taux d'abstention 35,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 559

Source : ministère de l’Intérieur

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