Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Carvin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carvin.
L'actu des élections municipales 2026 à Carvin
12:06 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Carvin ?
Les 12 bureaux de vote de la ville de Carvin sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. En 2026, les votants de Carvin sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des candidats à Carvin. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carvin
|Tête de listeListe
|
Philippe Kemel
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CARVIN
|
|
Arnaud de Rigne
Liste du Rassemblement National
RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE !
|
|
Laurent Dernoncourt
Liste divers gauche
CARVIN AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Kemel (26 élus) Avec vous pour carvin la ville que nous aimons !
|2 641
|53,90%
|
|Arnaud De Rigne (5 élus) Pour carvin, le renouveau enfin !
|1 427
|29,12%
|
|Jean Bruno Mezere (1 élu) Carvin naturellement
|501
|10,22%
|
|Bachir Bouachra (1 élu) Espoir et equité
|330
|6,73%
|
|Participation au scrutin
|Carvin
|Taux de participation
|39,48%
|Taux d'abstention
|60,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 021
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Kemel (25 élus) Pour l'avenir, ensemble continuons carvin
|3 734
|49,10%
|
|Alain Beghin (6 élus) Rassemblement bleu marine pour carvin
|2 839
|37,33%
|
|Manuel Tourbez (2 élus) A carvin, l'humain d'abord
|1 031
|13,55%
|
|Participation au scrutin
|Carvin
|Taux de participation
|62,48%
|Taux d'abstention
|37,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|7 898
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Kemel Pour l'avenir, ensemble continuons carvin
|3 417
|46,30%
|Alain Beghin Rassemblement bleu marine pour carvin
|2 599
|35,22%
|Manuel Tourbez A carvin, l'humain d'abord
|1 363
|18,47%
|Participation au scrutin
|Carvin
|Taux de participation
|61,50%
|Taux d'abstention
|38,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,11%
|Nombre de votants
|7 776
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