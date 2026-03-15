Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carvin

Tête de listeListe
Philippe Kemel
Philippe Kemel Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CARVIN
  • Philippe Kemel
  • Aurélie Rommelard
  • Régis Delattre
  • Cécile Yosbergue
  • Alain Masson
  • Caroline Piesset-Camus
  • Mario Sonta
  • Safia Laouaïl-Djarallah
  • Rémi Serpaud
  • Sylvie Lictevout
  • Franck Desmaricaux
  • Maryse Godart
  • Régis Bougnas
  • Séverine Vignon-Deloubrieres
  • Bachir Bouachra
  • Céline Flament
  • Michel Leloutre
  • Aurore Guiselain
  • Enzo Tavernese
  • Béatrice Pochet
  • Nicolas Walczak
  • Camille Cotillec
  • Cédric Cochez
  • Marcelle Dubois
  • Mathieu Grimonpon
  • Zakia Bensalem
  • Djelalle Hamek
  • Betty Schröter
  • Bruno Wilk
  • Véronique Robillard
  • Mehdi Cliquennois
  • Eugénie Dogneau
  • Richard Labalette
  • Raphaëlle Delhem
  • Fabrice Dehaies
Arnaud de Rigne
Arnaud de Rigne Liste du Rassemblement National
RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE !
  • Arnaud de Rigne
  • Annie Kaczor
  • Philippe Boursaud
  • Brenda Balaude
  • Geoffrey Jorant
  • Maryline Boulogne
  • Thomas Dutemple
  • Stéphanie Bouquet
  • Philippe Buffetaud
  • Caroline Gabon
  • Samuel Mielcarek
  • Johanne Delvallez
  • Jean-Luc Guillemyn
  • Séverine Olivier
  • Geoffrey Martin
  • Bénédicte Gilliocq
  • Dominique Maillard
  • Caroline Lossowski
  • Matthieu Desoutter
  • Roselyne Noulet
  • Mickaël Barois
  • Aurore Sene
  • Yann Marescaux
  • Odette Grymonprez
  • Jean-Luc Lemette
  • Marie-Suzanne Vallois
  • François-Victor Coin
  • Françoise Caullet
  • Patrick Delpierre
  • Jocelyne Reveillon
  • Dominique Karolewicz
  • Michèle Catenne
  • Bernard Carlier
  • Chantal Sermon
  • Jérôme Bayart
Laurent Dernoncourt
Laurent Dernoncourt Liste divers gauche
CARVIN AVENIR
  • Laurent Dernoncourt
  • Cathy Mullier
  • Bruno Mezere
  • Céline Lefevre
  • Pascal Favier
  • Amandine Dievart
  • Bernard Bouquet
  • Pascale Caudrelier
  • Christian Czayka
  • Sophie Ringeval
  • Pascal Wattelier
  • Giuseppina Mingoia
  • Pierre Olivier
  • Julie Legay
  • Houssame Boukhal
  • Sandrine Deleporte
  • Philippe Corme
  • Nora Foschia
  • Jean Mouton
  • Brigitte Protto
  • Arthur Bettembot
  • Alicia Lenfant
  • Jean-Pierre Halfort
  • Pierrette Boulanger
  • Philippe Kail
  • Marie Christine Vanhoucke
  • Gregoire Framery
  • Pascaline Ruquois
  • Benoit Richard
  • Dominique Ruquois
  • David Bras
  • Nathalie Dambrunne
  • Dominique Olivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Kemel
Philippe Kemel (26 élus) Avec vous pour carvin la ville que nous aimons ! 		2 641 53,90%
  • Philippe Kemel
  • Cécile Yosbergue
  • Régis Delattre
  • Aurélie Rommelard
  • Alain Masson
  • Sylvie Lictevout
  • Régis Bougnas
  • Evelyne Pawelczyk
  • Bruno Wilk
  • Maryse Godart
  • Mario Sonta
  • Béatrice Pochet
  • Franck Desmaricaux
  • Betty Schröter-Borucki
  • Pierre Estager
  • Caroline Camus
  • Laurent Gombaud
  • Priscilla Gauffenic
  • Frédy Delval
  • Séverine Vignon-Deloubrieres
  • Jean-Luc Raymond
  • Zakia Bensalem
  • Michel Leloutre
  • Odile Tavernese
  • Mathieu Raviart
  • Cindy Devos
Arnaud De Rigne
Arnaud De Rigne (5 élus) Pour carvin, le renouveau enfin ! 		1 427 29,12%
  • Arnaud De Rigne
  • Sabrina Goetinck
  • Philippe Boursaud
  • Elisabeth Le Masle
  • Geoffrey Bonicel
Jean Bruno Mezere
Jean Bruno Mezere (1 élu) Carvin naturellement 		501 10,22%
  • Jean Bruno Mezere
Bachir Bouachra
Bachir Bouachra (1 élu) Espoir et equité 		330 6,73%
  • Bachir Bouachra
Participation au scrutin Carvin
Taux de participation 39,48%
Taux d'abstention 60,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 021

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Kemel
Philippe Kemel (25 élus) Pour l'avenir, ensemble continuons carvin 		3 734 49,10%
  • Philippe Kemel
  • Sylvie Lictevout
  • Alain Masson
  • Thérèse Lorthois
  • Régis Delattre
  • Cécile Yosbergue
  • Mario Sonta
  • Emilie Laury
  • Bruno Wilk
  • Christine Mencik
  • André Pistone
  • Maryse Godart
  • Frédy Delval
  • Zakia Bensalem
  • Daniel Plachez
  • Nora Lopez
  • Jean-Luc Raymond
  • Sandrine Piechota
  • Franck Desmaricaux
  • Alice Stor
  • Pablito Sanchez
  • Marcelle Dubois
  • Francis Carpentier
  • Evelyne Pawelczyk
  • Pierre Havez
Alain Beghin
Alain Beghin (6 élus) Rassemblement bleu marine pour carvin 		2 839 37,33%
  • Alain Beghin
  • Maryline Boulogne
  • Philippe Boursaud
  • Sandrine Bellet
  • Olivier Ledru
  • Anne-Sophie Pollet
Manuel Tourbez
Manuel Tourbez (2 élus) A carvin, l'humain d'abord 		1 031 13,55%
  • Manuel Tourbez
  • Pascale Hottin-Caudrelier
Participation au scrutin Carvin
Taux de participation 62,48%
Taux d'abstention 37,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 7 898

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Kemel
Philippe Kemel Pour l'avenir, ensemble continuons carvin 		3 417 46,30%
Alain Beghin
Alain Beghin Rassemblement bleu marine pour carvin 		2 599 35,22%
Manuel Tourbez
Manuel Tourbez A carvin, l'humain d'abord 		1 363 18,47%
Participation au scrutin Carvin
Taux de participation 61,50%
Taux d'abstention 38,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,11%
Nombre de votants 7 776

Villes voisines de Carvin

En savoir plus sur Carvin