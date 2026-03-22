Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carvin

Le deuxième tour des élections municipales à Carvin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Kemel
Philippe Kemel Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CARVIN
  • Philippe Kemel
  • Aurélie Rommelard
  • Régis Delattre
  • Cécile Yosbergue
  • Alain Masson
  • Caroline Piesset-Camus
  • Mario Sonta
  • Safia Laouaïl-Djarallah
  • Rémi Serpaud
  • Sylvie Lictevout
  • Franck Desmaricaux
  • Maryse Godart
  • Régis Bougnas
  • Séverine Vignon-Deloubrieres
  • Bachir Bouachra
  • Céline Flament
  • Michel Leloutre
  • Aurore Guiselain
  • Enzo Tavernese
  • Béatrice Pochet
  • Nicolas Walczak
  • Camille Cotillec
  • Cédric Cochez
  • Marcelle Dubois
  • Mathieu Grimonpon
  • Zakia Bensalem
  • Djelalle Hamek
  • Betty Schröter
  • Bruno Wilk
  • Véronique Robillard
  • Mehdi Cliquennois
  • Eugénie Dogneau
  • Richard Labalette
  • Raphaëlle Delhem
  • Fabrice Dehaies
Arnaud de Rigne
Arnaud de Rigne Liste du Rassemblement National
RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE !
  • Arnaud de Rigne
  • Annie Kaczor
  • Philippe Boursaud
  • Brenda Balaude
  • Geoffrey Jorant
  • Maryline Boulogne
  • Thomas Dutemple
  • Stéphanie Bouquet
  • Philippe Buffetaud
  • Caroline Gabon
  • Samuel Mielcarek
  • Johanne Delvallez
  • Jean-Luc Guillemyn
  • Séverine Olivier
  • Geoffrey Martin
  • Bénédicte Gilliocq
  • Dominique Maillard
  • Caroline Lossowski
  • Matthieu Desoutter
  • Roselyne Noulet
  • Mickaël Barois
  • Aurore Sene
  • Yann Marescaux
  • Odette Grymonprez
  • Jean-Luc Lemette
  • Marie-Suzanne Vallois
  • François-Victor Coin
  • Françoise Caullet
  • Patrick Delpierre
  • Jocelyne Reveillon
  • Dominique Karolewicz
  • Michèle Catenne
  • Bernard Carlier
  • Chantal Sermon
  • Jérôme Bayart
Laurent Dernoncourt
Laurent Dernoncourt Liste divers gauche
CARVIN AVENIR
  • Laurent Dernoncourt
  • Cathy Mullier
  • Bruno Mezere
  • Céline Lefevre
  • Pascal Favier
  • Amandine Dievart
  • Bernard Bouquet
  • Pascale Caudrelier
  • Christian Czayka
  • Sophie Ringeval
  • Pascal Wattelier
  • Giuseppina Mingoia
  • Pierre Olivier
  • Julie Legay
  • Houssame Boukhal
  • Sandrine Deleporte
  • Philippe Corme
  • Nora Foschia
  • Jean Mouton
  • Brigitte Protto
  • Arthur Bettembot
  • Alicia Lenfant
  • Jean-Pierre Halfort
  • Pierrette Boulanger
  • Philippe Kail
  • Marie Christine Vanhoucke
  • Gregoire Framery
  • Pascaline Ruquois
  • Benoit Richard
  • Dominique Ruquois
  • David Bras
  • Nathalie Dambrunne
  • Dominique Olivier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carvin

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe KEMEL
Philippe KEMEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARVIN 		3 443 49,07%
Arnaud DE RIGNE
Arnaud DE RIGNE (Ballotage) RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE ! 		2 864 40,82%
Laurent DERNONCOURT
Laurent DERNONCOURT (Ballotage) CARVIN AVENIR 		709 10,11%
Participation au scrutin Carvin
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 7 130

Source : ministère de l’Intérieur

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