Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carvin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Carvin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Carvin.
L'actu des élections municipales 2026 à Carvin
11:49 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Carvin
Les élections municipales 2026 à Carvin ont vu Philippe Kemel (Union de la gauche) s'imposer il y a une semaine avec 49,07 % des bulletins valides. Ensuite, Arnaud De Rigne (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 40,82 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Philippe Kemel est resté au sommet du classement, mais il a concédé cependant 4 points. Pour compléter ce tableau, avec 10,11 %, Laurent Dernoncourt, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Carvin, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 45,95 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Carvin
Le deuxième tour des élections municipales à Carvin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Kemel
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR CARVIN
|
|
Arnaud de Rigne
Liste du Rassemblement National
RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE !
|
|
Laurent Dernoncourt
Liste divers gauche
CARVIN AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Carvin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe KEMEL (Ballotage) ENSEMBLE POUR CARVIN
|3 443
|49,07%
|Arnaud DE RIGNE (Ballotage) RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE !
|2 864
|40,82%
|Laurent DERNONCOURT (Ballotage) CARVIN AVENIR
|709
|10,11%
|Participation au scrutin
|Carvin
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Nombre de votants
|7 130
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Carvin
- Carvin (62220)
- Ecole primaire à Carvin
- Maternités à Carvin
- Crèches et garderies à Carvin
- Classement des collèges à Carvin
- Salaires à Carvin
- Impôts à Carvin
- Dette et budget de Carvin
- Climat et historique météo de Carvin
- Accidents à Carvin
- Délinquance à Carvin
- Inondations à Carvin
- Nombre de médecins à Carvin
- Pollution à Carvin
- Entreprises à Carvin
- Prix immobilier à Carvin