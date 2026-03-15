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19:21 - Carvin : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En marge des municipales, Carvin émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 17 966 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 922 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 19,57% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 24,89% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 365 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 36,70% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 3442,62 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Carvin participe à l'histoire française.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Carvin ? Le Rassemblement national avait récolté 29,12% des voix comptabilisées lors du scrutin municipal à Carvin en 2020. Il n'y aura pas de second tour, Philippe Kemel étant élu au premier tour. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 40,72% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 47,09% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 55,66% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,13% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 53,11% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Carvin Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Carvin avait été marqué par une abstention de 60,52 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 39,48 %) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 31,18 % dans la ville (contre 68,82 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 59,72 % en 2022 à seulement 40,05 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,02 % (contre 48,51 % en France). Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Carvin comme une localité assez abstentionniste au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Carvin, ce paramètre jouera en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Le vote de Carvin nettement ancré au centre en 2024 Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 à Carvin avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (49,13%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 10,69% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Carvin avaient ensuite favorisé Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 53,11% au premier tour, devant Samira Laal (Union de la gauche) avec 27,02%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Carvin avaient privilégié l'extrême droite il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Carvin comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Carvin voyait en effet Marine Le Pen prendre la tête localement avec 40,72% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,38%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,13% pour Marine Le Pen, contre 41,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Carvin portaient leur choix sur Marine Le Pen (RN) avec 47,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,66% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Carvin Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Carvin entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 17,67 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 175 500 euros, bien en deçà des quelque 2,84276 millions d'euros engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Carvin a évolué pour se fixer à 57,13 % en 2024 (contre 34,87 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Carvin a atteint environ 1 022 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 903 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Carvin Les résultats des municipales il y a 6 ans à Carvin ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier scrutin, Philippe Kemel (Union de la gauche) a décroché la tête du classement en obtenant 2 641 voix (53,90%). Derrière, Arnaud De Rigne (Rassemblement National) a engrangé 29,12% des votes. Cette victoire écrasante a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Carvin, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.