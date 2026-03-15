Résultat municipale 2026 à Carvin (62220) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Carvin. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Carvin, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Carvin [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Philippe KEMEL
Philippe KEMEL ENSEMBLE POUR CARVIN 		1 090 49,17%
Arnaud DE RIGNE
Arnaud DE RIGNE RENDRE CARVIN PLUS BELLE, PLUS SURE, PLUS JUSTE ! 		892 40,23%
Laurent DERNONCOURT
Laurent DERNONCOURT CARVIN AVENIR 		235 10,60%
Participation au scrutin Carvin Partiels *
Taux de participation 54,98%
Taux d'abstention 45,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 2 251

* Résultats partiels sur 41% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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